Vijfde NBA-finale op rij - niks kan basketballers Golden State Warriors nu nog stoppen

Ondanks het gebrek aan spanning zal met name Curry (31) de serie tegen de Trail Blazers zich nog wel een tijdje herinneren. Zijn drie jaar jongere broer Seth speelt bij Portland. Na wedstrijd vier, in de nacht van maandag op dinsdag, omhelsden de twee elkaar en ruilden ze shirts.

Het was het mooiste moment in een verder bloedeloze serie, waarin de Warriors als vanouds oppermachtig waren. De laatste wedstrijden speelde het team zelfs zonder Durant, die kampt met een hardnekkige kuitblessure.

In de vorige ronde versloeg de club uit Oakland al driepuntermachine Houston Rockets van James Harden met 4-2, de op papier grootste concurrent richting de titel.

De vijfde finale op rij voor de Warriors is de succesvolste reeks voor een NBA-club sinds de fameuze Boston Celtics uit de jaren zestig, het team dat liefst tien seizoenen op rij de NBA-finale haalde. Warriors-coach Steve Kerr benadrukte dat feit na de serie tegen Portland nog: ‘Ik hoop niet dat onze prestatie wordt onderschat’, zei hij. ‘Dit is heel lang niet gebeurd en niet zonder reden. Het is gewoon heel, heel erg moeilijk.’

Stephen Curry schiet de bal tijdens de tweede helft tegen de Portland Trail Blazers. Beeld Getty Images

Op papier lijkt er maar weinig dat de ploeg kan stoppen richting de derde titel op rij. Zeker in het jaar waarin megavedette LeBron James een teleurstellend seizoen kende in zijn eerste jaar bij de Los Angeles Lakers. Voor het eerst sinds 2005 haalde James niet de play-offs.

Hij is de enige die het in de afgelopen vijf seizoenen lukte een titel af te snoepen van de Warriors. Zo’n beetje in zijn eentje leidde de alleskunner de Cleveland Cavaliers in 2016 naar de titel tegen de favoriete Warriors.

James had toen één missie: zijn Cleveland de eerste titel in de clubhistorie bezorgen. Wat dat betreft zal Golden State gewaarschuwd zijn voor met name een speler als Giannis Antetokounmpo, die momenteel met zijn Milwaukee Bucks tegen Toronto Raptors strijdt om de andere finaleplek.

Hij heeft dit seizoen dezelfde missie als James drie jaar geleden. De Bucks werden voor het laatst kampioen in 1971, de stad hunkert naar een nieuwe titel en Antetokounmpo is minstens zo dominant als James in zijn beste Cavaliers-dagen.

In zijn zesde NBA-seizoen wordt de 24-jarige Griek, bijgenaamd The Greek Freak − vanwege onder meer zijn enorme spanwijdte (2.21 meter) − nog altijd beter. Dit seizoen was hij goed voor bijna 28 punten per wedstrijd.

Sportmagazine ESPN ziet veel gelijkenissen tussen de loopbanen van James en Antetokounmpo. James werd in zijn zesde seizoen bijvoorbeeld voor de eerste keer uitgeroepen tot waardevolste speler van het jaar, een eretitel waar Antetokounmpo dit seizoen een grote kans op maakt.

Het is alleen niet te hopen dat Antetokounmpo net zoveel geduld als James moet hebben voor zijn eerste kampioenschapsring in de Verenigde Staten. De 34-jarige vedette moest daar namelijk negen lange seizoenen op wachten.