Vijf topduels in een week: het EK hockey is moeilijker om te winnen dan een WK

Bondscoach Jeroen Delmee (midden) 'blokt' Thierry Brinkman tijdens de training van de mannen in de aanloop naar de EK. Beeld ANP

Jeroen Delmee

Bondscoach van de mannen

Twee jaar na de entree van Jeroen Delmee als bondscoach van de mannen zijn de contouren van het nieuwe Nederlands hockeyteam steeds beter zichtbaar. Met fitte, razendsnelle spelers wil Delmee tegenstanders pijn doen in de omschakeling. Na een balverovering gaat de turbo erop en probeert de ploeg te profiteren van de wanorde bij de opponent.

Met energiek hockey behaalde het sterk verjongde Nederlands elftal begin dit jaar op het WK in India een bronzen medaille. Bovendien wist de ploeg twee jaar op rij de Pro League te winnen; een mondiale landencompetitie over 16 wedstrijden.

‘We hebben de afgelopen anderhalf jaar laten zien dat we structureel meedoen in de wereldtop’, zei Delmee afgelopen week kort voor vertrek naar Mönchengladbach. ‘Er zijn maar weinig ploegen die zoveel power hebben als wij. En aan de bal hebben we de kwaliteiten om een tegenstander te kunnen breken. Je merkt dat andere landen zoeken naar oplossingen als ze tegen ons spelen. Ze zien ons echt als een geduchte concurrent.’

Delmee volgde na de zeer tegenvallende Olympische Spelen van 2021 (uitschakeling in kwartfinale) Max Caldas op als bondscoach. Vergeleken met het team van toen telt de EK-selectie acht nieuwe namen. De meest ervaren krachten zijn captain Thierry Brinkman, Lars Balk, Jonas de Geus en Jorrit Croon. Twee spelers debuteren in Duitsland op een groot toernooi: spits Duco Telgenkamp (21) van Kampong en aanvallende middenvelder Floris Middendorp (22) van Amsterdam.

Vijf topduels

Europa voert al jaren de boventoon in het mannenhockey. Op het EK zijn de olympisch kampioen (België), wereldkampioen (Duitsland) en winnaar van de Pro League (Nederland) actief. Ondertussen werken de Engelse hockeyers aan een indrukwekkende opmars (vierde op de wereldranglijst) en wordt het Spanje van bondscoach Max Caldas als een outsider gezien.

Delmee: ‘We spelen vijf topwedstrijden in één week, het is echt een zwaar toernooi met om de dag een wedstrijd. In mijn ogen is het moeilijker om Europees kampioen te worden dan wereldkampioen. Op een WK heb je ook zwakkere tegenstanders en zijn er veel meer rustdagen.’

Er staat veel op het spel dit EK. Alleen voor de winnaar ligt een olympisch ticket klaar. Voor de overige landen wacht – op een al overvolle hockeykalender – in januari een olympisch kwalificatietoernooi.

Bondscoach Paul van Ass van de hockeysters tijdens de laatste training voor de EK in Monchengladbach. Beeld ANP

Paul van Ass

Bondscoach van de vrouwen

Het was aftasten voor Paul van Ass, in zijn eerste weken als eindverantwoordelijke van de hockeysters. ‘Hoe voorzichtig moet ik zijn? Kan ik wel mijn grapjes maken en mezelf zijn?’, vroeg hij zich af.

De ploeg ging onder oud-bondscoach Alyson Annan lange tijd gebukt onder een ongezond topsportklimaat. Nadat tussenpaus Jamilon Mülders de vrouwen vorige zomer naar de wereldtitel had geleid, is het sinds september 2022 aan de ervaren Van Ass om verder te werken aan een veilig sportklimaat waarin het plezier voorop staat.

Al snel kwam de bondscoach tot de conclusie dat zijn speelsters ‘echt niet met fluwelen handschoenen aangepakt hoeven te worden’. ‘Ik heb het gevoel dat we nu op een normale manier met elkaar omgaan. Ik kan heus wel wat zeggen als ik bijvoorbeeld vind dat er slap getraind wordt’, zegt Van Ass.

Op winterstage in Zuid-Afrika zette de ploeg een streep onder het verleden. Van Ass voerde er met iedereen één-op-één-gesprekken. ‘Voorheen zijn er dingen gebeurd die echt niet kunnen’, stelt hij. ‘Maar het is net als met oude foto’s van een vriendje of vriendinnetje. Je kunt ze telkens uit de kast halen maar dan blijft het pijnlijk. Je moet ze op een gegeven moment in een doos stoppen en in de kast laten zitten. Anders word je gek. We moeten door.’

Van Ass staat erom bekend dat hij het nemen van moeilijke besluiten niet schuwt. In het verleden, als bondscoach van de hockeymannen, zette hij grote namen als Taeke Taekema en Teun de Nooijer op een zijspoor. Dit voorjaar liet Van Ass oud-aanvoerder Eva de Goede (258 interlands) weten dat hij deze zomer geen gebruik maakt van haar diensten.

Van Ass is van mening dat de 34-jarige middenvelder van HGC na haar zware knieblessure niet meer haar topniveau heeft gehaald. Hoewel de bondscoach benadrukt dat de deur nog niet dicht is, lijkt de kans gering dat De Goede volgend jaar op de Olympische Spelen staat. Datzelfde geldt voor generatiegenoot Lidewij Welten (33) die op het EK ontbreekt vanwege een blessure. De concurrentie op het middenveld en in de aanval is moordend. En niet onbelangrijk; er is inmiddels een nieuwe hiërarchie in het team met Xan de Waard als onbetwiste leider.

Nederland (regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen) wil in Duitsland niet alleen de titel prolongeren plus een olympisch ticket veroveren maar ook – zoals Van Ass het verwoordt – sexy hockey op de mat leggen. ‘De meiden kunnen méga hockeyen.’