Vijf podcasttips om maar niets te missen van de Giro

STAGES

Na zijn miljoenenschikking met de Amerikaanse overheid vorig week en jaren van juridische strijd lijkt Lance Armstrong klaar voor een terugkeer in de wielersport. 'Ik heb zin om me op mijn podcast te storten', was een van de eerste reacties na de uitspraak van de rechter. Wie tijdens het luisteren van zijn STAGES-podcast bereid is de Amerikaan (voor even) te vergeven, hoort een bevlogen verteller.



Met hulp van radio-dj JB Hager krijgt Armstrong de ruimte voor een bijzonder inkijkje in het wielerpeloton - en zijn leven. Zo vertelt hij bijvoorbeeld over zijn jonge jaren in Nederland, als geliefde van Daniëlle Overgaag (tegenwoordig Oerlemans). Op een ander moment kan hij met vuur in de stem pleiten voor meer veiligheid in het peloton. Afdalen met de billen op de stang? Belachelijk. Gelijk afschaffen als het aan Armstrong ligt.



Tijdens de Giro is hij vrijwel dagelijks te horen (en te zien op YouTube). STAGES is in elk geval aanwezig in Israël. Afleveringen duren ongeveer 30 minuten.