Vijf onverwachte uitblinkers in de eredivisie, jaargang 2020/2021

Danilho Doekhi (Vitesse) en Adam Maher (Utrecht) kenden een sterk 2020/21. Beeld ANP

Gabriel Gudmundsson

(FC Groningen)

De reacties waren wat verbaasd, toen Voetbal International in maart meldde dat Europese topclubs als RB Leipzig, Napoli, Manchester City en Borussia Dortmund achter Gudmundsson aan zaten. ‘Welke Gudmundsson?’, zal ook enkele keren gevraagd zijn, aangezien zijn naamgenoot bij AZ speelt.

Maar waar Albert Gudmundsson van AZ een aanvaller is van IJslandse komaf, is Gabriel Gudmundsson bij Groningen juist aanvaller-af. De Zweed is er omgeturnd tot linksback. Gudmundsson werd in de zomer van 2019 nog binnengehaald als allrounder voor de voorhoede. Bij zijn vorige club Halmstads BK speelde hij afwisselend als rechtsbuiten, linksbuiten en ook zelfs diepste spits.

Gudmundsson (rechts) begint aan een zoveelste dribbelsolo. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Zijn eerste seizoen in Groningse dienst verliep moeizaam. Blessures vormden een groot probleem. Door een kuitblessure verloor hij zijn basisplaats. Toen hij rond de jaarwisseling eindelijk zijn draai had gevonden, maakte een dijbeenblessure een vroegtijdig einde aan zijn seizoen. Ook seizoen twee in Groningen begon hij geblesseerd, ditmaal aan de enkel.

Maar 2020/21 werd toch een fijn jaar. En dat was vooral te danken aan de positiewissel. Waar Gudmundsson als buitenspeler niet bijzonder opviel, groeide hij als linksback in korte tijd uit tot een bepalende speler. Eind november experimenteerde trainer Danny Buijjs voor het eerst met de Zweed in de achterhoede.

Een keuze die al snel goed uitpakte. In zijn eerste twaalf duels als linksback leverde Gudmundsson prompt vijf assists af. Dat terwijl hij in zijn eerste negentien wedstrijden als aanvaller bij Groningen slechts bij twee treffers betrokken was geweest.

Heeft de tegenstander de bal, dan verdedigt de Zweed in de laatste linie mee als klassieke back. Met een gemiddelde van 2,2 geslaagde tackles per wedstrijd laat hij de meeste succesvolle ingrepen in de Groningse selectie noteren. Maar heeft Groningen balbezit, dan verandert Gudmundsson in een flankenspecialist die de gehele buitenbaan voor zijn rekening neemt.

Vooral met versnellingen aan de bal is hij van grote waarde. Met een gemiddelde van 2,7 geslaagde dribbelacties per wedstrijd is Gudmundsson niet alleen met afstand de best solerende verdediger, maar hoeft hij van alle eredivisiespelers alleen specialist Gyrano Kerk (FC Utrecht, 3,4 per wedstrijd) voor zich te dulden in het lijstje met actiefste dribbelaars.

Gudmundsson heeft de balbehandeling van een klassieke buitenspeler, de taaiheid van een verdediger en de longinhoud om de volledige flank in zijn eentje te bestrijken. Dit maakt hem tot gewilde klant op de transfermarkt.

Adam Maher

(FC Utrecht)

De voetbalwereld is scheutig met stempels en etiketten. En een label afschudden is moeilijk. Staat een speler als lastig bekend, dan is het haast ondoenlijk om nog van die status af te komen. Toch is het Adam Maher, die zo vaak omschreven is als gevallen wonderkind, gelukt om zichzelf opnieuw uit te vinden als voetballer.

De potentiële wereldster, zoals hij werd gezien als tiener bij AZ en als twintiger bij PSV, is hij nooit geworden. Maar hij zit ook niet meer in het dal, waarin hij verkeerde als anonieme huurling bij het Turkse Osmanlispor (2016/17) of de onherkenbare schim van zichzelf bij een degraderend Twente (2017/18).

Bij Utrecht is Maher weer een van de beste passers in de eredivisie. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Maher heeft zijn juiste niveau en rol gevonden. Als passende specialist bij Utrecht is hij dit seizoen een van de meest constante uitblinkers in de eredivisie. Als middenvelder, acterend vlak voor zijn verdediging, dirigeert hij het spel.

De spelopbouw verloopt via hem. Maher is de man met de gouden touch in de kleine ruimte, maar ook de speler met de ideeën. Maher verstuurde bij Utrecht de meeste passes dit seizoen (1.225), terwijl hij liefst negen wedstrijden niet meedeed. Teun Koopmeiners van AZ (5) is de enige eredivisiemiddenvelder die meer aangekomen lange passes per wedstrijd laat noteren dan Maher (4.9).

De dominantie van Maher is niet alleen merkbaar als passer op de eigen helft. Ook is hij de speler bij Utrecht met de meeste aangekomen passes op de helft van de tegenstander (666) en, belangrijker, de speler die de meeste kansen voor ploeggenoten creëert (62). Liefst 41 keer gunde Maher dit seizoen uit een corner of vrije trap een ploeggenoot een schietkans. Alleen Oussamma Tannane (Vitesse, 57 keer) en Tadic (Ajax, 43) deden dat vaker.

Rai Vloet

(Heracles)

Toen Rai Vloet, zoon van trainer Wiljan (tegenwoordig manager bij FC Den Bosch), afgelopen zomer bij Heracles tekende, had hij voor een destijds 25-jarige spelmaker een lachwekkende hoeveelheid clubs op zijn cv staan.

Jeugdclub PSV verhuurde Vloet eerst aan Cambuur en FC Eindhoven, gevolgd door een definitieve overstap naar NAC. Na een jaartje in Breda volgden buitenlandse avonturen bij Frosinone in de kelder van de Serie A en een kortstondig verblijf bij Sint-Truiden in België. Na een jaartje Excelsior in 2019/20, werd Heracles zijn achtste club in zes jaar tijd.

Rai Vloet is in een vrije rol goud waard voor Heracles Almelo dit seizoen. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Dat Vloet kon voetballen, stond wel vast. Alleen wist geen trainer de grilligheid van de spelmaker tot aan dit seizoen te temmen. Heracles-trainer Frank Wormuth haalde daarentegen het beste uit het spel van Vloet. Waar de rest van de ploeg het vooral moest hebben van collectief drukzetten en hard werken, kreeg Vloet als schaduwspits alle vrijheid om creatief te zijn en voor eigen kansen te gaan.

Vloet betaalde de speciale rol dubbel en dwars terug. Met 16 goals was hij met 6 doelpunten voorsprong clubtopscorer (spits Sinan Bakis maakte er 10) . En met 7 assists was hij ook de effectiefste Heraclied.

Vloet is een van de negen eredivisiespelers die dit seizoen bij minstens 20 doelpunten direct betrokken was als maker of aangever. Binnen dit eliteclubje was alleen VVV als ploeg afhankelijker van topscorer Georgios Giakoumakis (bij 63 procent van de goals betrokken) bij de doelpuntenproductie dan Heracles van Vloet (55 procent).

Danilho Doekhi

(Vitesse)

Dat Vitesse lange tijd dit seizoen bovenin meedeed, was te danken aan de defensie. Na 18 speelrondes stond de teller pas op 13 tegendoelpunten. Hiermee hadden de Arnhemmers ruim de beste defensie in de eredivisie.

Hoewel de Arnhemse verdediging sindsdien wat kwetsbaarder bleek (25 tegengoals in de laatste 16 competitieduels), mogen de verdedigers van Vitesse spreken van een geslaagd seizoen. Waar Remko Pasveer zijn sterke jaar ziet beloond met een transfer naar Ajax en Riechedly Bazoer als libero zijn carrière nieuw leven inblies, is Danilho Doekhi stilletjes de defensieve uitblinker in Arnhem dit seizoen.

Danilho Doekhi kloppen in een direct duel: een van de lastigste opgaven voor eredivisiespelers dit seizoen. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Doekhi, die in 2018 Jong Ajax verruilde voor Vitesse, is de neef van Winston Bogarde. Net als zijn oom verstaat hij de kunst van het verdedigen. Van alle eredivisiespelers die dit seizoen minstens 250 duels om de bal aangingen, liet Doekhi het hoogste winstpercentage noteren: liefst 68,3 procent van zijn directe duels sloot hij winnend af.

Ook in de lucht toonde Doekhi zich efficiënt: 58 procent van zijn luchtduels won de 1.90 meter lange centrumverdediger. En dan zijn tackles: 78 procent van zijn ingrepen leidden tot het veroveren van de bal. Het opvallendste aan Doekhi’s defensieve dominantie: hij is uitzonderlijk clean – slechts één keer krijg hij geel dit seizoen.

Waar een stap terug naar de Nederlandse subtop een paar jaar terug voor Doekhi het verstandigst bleek, lijkt de verdediger van Vitesse nu klaar voor een stap hogerop.

Sebastian Polter

(Fortuna Sittard)

Een spits is meer dan alleen zijn doelpunten. En daarom staat Sebastian Polter in dit lijstje uitblinkers, ook al maakten liefst dertien centrumspitsen in de eredivisie meer doelpunten dan de Duitser (9).

De boomlange Polter (1.92 m) steekt er letterlijk en figuurlijk, bovenuit in de cijferslijstjes met beste koppers. Slechts vier spelers, allen spitsen, gingen dit eredivisieseizoen minstens 250 luchtduels aan. Polter, Lennart Thy (Sparta), Vangelis Pavlidis (Willem II) en Jørgen Strand Larsen (Groningen). De Duitse spits van Fortuna won niet alleen de meeste luchtduels van dit groepje kopspecialisten (159), maar was ook de enige van deze target men die meer dan de helft van zijn luchtduels won (52 procent).

Een bekend beeld: Polter wint een luchtduel voor Fortuna. Beeld ANP

Met Polter als aanspeelpunt voor lange ballen van achteruit, bewerkstelligde Fortuna een opmerkelijke ommekeer dit seizoen. De ploeg van Sjors Ultee stond na tien speelrondes laatste en won geen enkele wedstrijd in de eerste drie maanden van het seizoen. Dat Fortuna alsnog keurig in de middenmoot eindigt, met een mooi puntentotaal van 41, mag een klein wonder heten.

Ultee heeft de carrière van de 30-jarige Polter, die in Duitsland vooral als stormram voor de slotfase werd gebruikt, nieuw leven ingeblazen. De Duitse spits scoorde in elk van zijn eerste vier wedstrijden onder de nieuwe trainer. Zoals wel vaker is de eredivisie een fijne competitie gebleken voor een buitenlandse spits.