Vijf nieuwe eredivisiespelers om op te letten

Antony van Ajax (links)in duel met Filip Kostic van Eintracht Frankfurt tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Eintracht Frankfurt in de Johan Cruijff Arena op 25 augustus 2020. Beeld ANP

Antony (20 jaar, Braziliaan, Ajax)

‘Bem-vinda Antony. Nós esparamos por ti.’ ‘Welkom Antony, we wachten op jou.’ De media-afdeling van Ajax (50 man en vrouw sterk) bedacht voor de Braziliaan die Hakim Ziyech moet doen vergeten een tamelijk aanstekelijk welkomstliedje inclusief videoclip. Met rapbijdragen van al eerder bij Ajax neergestreken Brazilianen David Neres en Danilo Pereira. De serenade emotioneerde Antony (spreek uit: Entonie), die voor een kleine 16 miljoen van Sao Paulo overkwam.

Ajax profileerde zich eens te meer als warm gastheer voor jonge Zuid-Amerikanen, waarvan de meesten sowieso al serieuze profs zijn tegenwoordig. Geef ze het adres van een goed Braziliaans restaurant (de kok ervan figureerde al in de videoclip met een grote picanhaspies), een immer bereikbare teammanager, vliegtickets voor familieleden en ze blijven weg uit het Amsterdamse nachtleven waarmee het momenteel toch al karig gesteld is.

Antony imponeerde in de voorbereiding vooral met een hakje waarmee hij een andere Ajax-nieuweling Kudus bediende. ‘Zeldzame klasse,’ oordeelde Rafael van der Vaart.

Emanuel Emegha (links) in duel met Vurnon Anita. Beeld BSR Agency

Emanuel Emegha (17 jaar, Nederlander, Sparta)

Bij Sparta hopen ze opnieuw een talent van het kaliber Memphis Depay in de gelederen te hebben. Depay werd gebrandmerkt als ‘onhandelbaar’ toen hij in de Sparta-jeugd zat, maar ontbolsterde alsnog bij PSV om uiteindelijk uit te groeien tot aanvalsleider van het Nederlands elftal. Thans staat de spits hoog op de verlanglijst van FC Barcelona.

Ook Emegha werd gezien als enfant terrible. Hij groeide net als Depay op zonder vader waardoor hij ‘sturing’ miste, zo vertelde hij aan Fox Sports.

Vooral door inspanningen van Sparta-jeugdtrainer Paul Simonis bleef Emegha aan boord om deze zomer aan te sluiten bij het eerste van coach Henk Fraser als eredivisiebenjamin.

Borussia Dortmund maakte al kennis met de begaafde, veelzijdige aanvaller in een oefenduel. Enegha rondde een zelf opgezette aanval overtuigend af. Schreef als vijftienjarige jongen op dat hij tegen Feyenoord zou debuteren en die ambitie kwam 9 augustus jongstleden zomaar uit.

Sebastian Polter (rechts) van Fortuna Sittard. Beeld BSR Agency

Sebastian Polter (29 jaar, Duitser, Fortuna Sittard)

‘Fortuna haalt topspits uit de Bundesliga’, zo schreef Fortuna zelf trots op de eigen website. 29 jaar, 5 goals voor Jong Duitsland in 11 interlands, een pak ervaring inmiddels en nog transfervrij ook was Polter. Hij hielp FC Union Berlin te promoveren en vorig seizoen stadsrivaal Hertha BSC te verslaan.

Hoe speelde Fortuna dat klaar? Sittard is toch geen Berlijn? En die Turkse investeerders van Fortuna kunnen toch niet op tegen de kapitaalkracht van Duitse clubs?

Het waren gesprekken met trainer Kevin Hofland die hem over de streep trokken, vertelde Polter. Misschien is de overstap ook wel te verklaren doordat zijn populariteit in Duitsland kelderde nadat hij als een van de weinige profs weigerde salaris in te leveren nadat de coronacrisis losbarstte.

Kan Polter echt een sensatie worden in het Limburgse? Dat is nog zeer de vraag. Nooit scoorde hij meer dan 14 competitiegoals in een seizoen en de keer dat hij dat deed was in de Tweede Bundesliga.

Lois Openda (rechts) vult dit jaar de selectie van Vitesse aan. Beeld BSR Agency

Loïs Openda (20 jaar, Belg, Vitesse)

Je zou het gezien de spierkabels die over zijn armen en benen kronkelen en de heftige emoties (brullen, huilen) na een doelpunt niet zeggen, maar van Openda werd kort na zijn geboorte voorspeld dat hij nooit fitter zou worden dan een kreupele bejaarde. De Belg bracht zijn eerste levensjaar door in het ziekenhuis met diverse mankementen. Als bij wonder kwam alles toch goed.

Fysiek dan, want zijn Marokkaanse moeder stond alleen voor de opvoeding van vier kinderen daar haar Congolese partner snel uit beeld verdween. Tijd om twee broers naar de trainingen van Club Luik te brengen had ze niet dus moest gekozen worden. De oudste wees naar de jongere. ‘Breng Loïs maar, mama, hij heeft meer talent.’

Club Brugge pikte hem op, en laat de spits een tussenstop maken bij Vitesse. Openda speelde al Champions League-voetbal voor de Belgische topclub en is international bij Jong België maar moet nog verder rijpen. De eredivisie mag van dat proces meegenieten.

Gregory van der Wiel van RKC Waalwijk tijdens de jaarlijkse fotopersdag, voorafgaand aan het seizoen 2020-2021. Beeld ANP

Gregory van der Wiel (32 jaar, Nederlander, RKC)

Wie hem op Instagram volgt, ziet een man die zijn zaakjes in de bloei van zijn leven uitstekend op orde heeft. Knappe, ambitieuze, liefhebbende vriendin, schattig dochtertje, florerend banksaldo en de wereld als speelveld van zijn ongeremde ambities als zakenman. Nooit voelde Van der Wiel zich helemaal thuis in de voetbalwereld met zijn strakke regeltjes, restricties, hiërarchie en wijzende vingertjes. Maar hij had zoveel liefde voor het spel dat hij zijn geluk blééf beproeven. Wie al op zijn 22ste meedoet in een WK-finale (2010) is dat misschien ook aan zichzelf verplicht.

Tot de verdediger het zat was na alweer een aanvaring bij een club. Da-hag, hij ging zijn eigen leven leiden, zijn eigen dagen invullen, zijn eigen plannen smeden.

Maar die bal bleef hem trekken. Na Ajax, Paris Saint-Germain, spannende Turkse, Italiaanse en Noord-Amerikaanse avonturen koos hij ervoor om mee te trainen bij RKC. Met misschien alles te verliezen voor de buitenwereld. Maar dát boeit hem dus niet.