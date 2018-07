Viervoudig winnaar Chris Froome niet welkom in Tour de France

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome (Sky) mag niet deelnemen aan de Tour de France, die volgende week zaterdag begint. Dit schrijft de gezaghebbende Franse krant Le Monde . De ASO, de Franse organisator van de Tour, zou dit hebben besloten. De Britse wielrenner had vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje twee keer de toegestane hoeveelheid van het astmamedicijn salbutamol in zijn urine. Team Sky gaat in beroep tegen deze beslissing.

Chris Froome tijdens een bergetappe van de Tour de France, 2017. Foto Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

De geluiden om Froome te weren uit de Tour de France werden in aanloop naar de start op 7 juli steeds luider. Twee weken geleden zei de Franse wielerlegende Bernard Hinault, tot voor kort werkzaam voor Tourorganisator ASO, in een interview: ‘Als je het mij vraagt, is Froome niet welkom in de komende Tour. Alleen al om het feit dat hij positief heeft getest. De renners zouden één front moeten vormen. Er komt een moment dat ze moeten zeggen: nu is het genoeg.’

Tourbaas Christian Prudhomme reageerde die week nog op de zaak: ‘Het is vreselijk dat de sportautoriteiten dit probleem nog steeds niet hebben opgelost voor de start van de grootste wielerwedstrijd ter wereld.’

Tourorganisatie ASO beroept zich volgens Le Monde nu op artikel 29 uit de regels van de Internationale Wielerunie (UCI). De organisatie van een koers ‘behoudt zich het recht voor om deelname te uit te sluiten van een team of een van zijn leden, als diens aanwezigheid het imago of de reputatie van ASO of het evenement zou kunnen schaden’.

Sky, de ploeg van Froome, zou een mail hebben gekregen, waarin staat dat hij niet welkom is. Volgens Le Monde heeft Sky beroep aangetekend bij het Nationaal Olympisch Comité van de Franse Sport (CNOSF). Een rechtszaak bij het internationale sporttribunaal CAS zou niet voor de start van de Tour afgehandeld zijn. In een reactie bij Cyclingnews.com zegt Sky ‘er vertrouwen in de te hebben dat Froome de Tour rijdt, omdat we weten dat hij niets fout heeft gedaan’. Dinsdag wordt er een uitspraak gedaan.

Positieve plas

In de Ronde van Spanje vorig jaar werd in de urine van Froome, die op dat moment in de rode leiderstrui reed, het dubbele van de toegestane hoeveelheid salbutamol aangetroffen: 2.000 nanogram per milliliter. Alles boven de 1.000 overschrijdt de norm voor ‘verondersteld therapeutisch gebruik’, volgens het wereldantidopingagentschap Wada. Van Froome is bekend dat hij last heeft van inspanningsastma.

‘Ik weet precies wat de regels zijn. Mijn astma werd erger tijdens de Vuelta, dus nam ik op advies van de teamarts een hogere dosis salbutamol. Zoals altijd heb ik er met alle voorzichtigheid voor gezorgd dat ik niet meer nam dan was toegestaan’, was de verklaring van Froome na de positieve plas.

Het zag er lang niet naar uit dat er voor de Tour duidelijkheid zou komen in de zaak, al was het maar omdat de juristen van Sky ter verdediging een vijftienhonderd bladzijden tellend rapport zouden hebben samengesteld.

David Lappartient, voorzitter van de internationale wielerfederatie UCI, zei in een interview met de Volkskrant dat hij de procedure rond een positieve test wil veranderen. ‘Het zou voor Froome, het team en de wielrennerij beter zijn geweest niet te rijden voordat de uitslag van het onderzoek bekend is. Er zijn teams die bij een positieve test een renner meteen terugtrekken. Een positieve test zou voortaan automatisch tot een voorlopige schorsing moeten leiden.’

Tom Dumoulin werd afgelopen Giro d’Italia tweede achter Froome. ‘Als ik in zijn situatie was geweest, zou ik hier niet zijn. Maar het is zijn beslissing om te starten’, zei hij voorafgaand aan de Giro. In de Tour wilde Dumoulin sportieve revanche nemen. Die kans komt er waarschijnlijk niet.