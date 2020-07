Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome fietst volgend seizoen voor Israëlische ploeg

Wielrenner Chris Froome. Beeld AP

Het vertrek van Froome kwam niet als een verrassing. Het gerucht dat hij weg wilde, ging al langer en werd steeds sterker. Donderdag liet zijn team officieel weten dat het contract van Froome na 31 december niet wordt verlengd. ‘We maken dit vroeger bekend dan gebruikelijk om een eind te maken aan de speculaties en om de ploeg toe te staan zich op het aanstaande seizoen te richten’, zei Ineos-manager David Brailsford in een verklaring op de ploegsite.

Jarenlang was Froome als klassementsrenner de onbetwistbare leider van Ineos, de rijkste formatie van het wielerpeloton. Nadat hij in 2012 Bradley Wiggins nog als luxeknecht aan de Tourzege had geholpen, was het zijn beurt. Hij won de Tour jaar viermaal in het tenue van wat toen nog Team Sky heette: in 2013, 2015, 2016 en 2017.

Zijn positie als kopman stond de laatste twee seizoenen steeds meer onder druk. In 2018 stak Geraint Thomas hem naar de kroon. Hij moest achter zijn voormalig knecht en Tom Dumoulin genoegen nemen met de derde plaats in Parijs.

Zware val

Vorige zomer was hij van zins zijn vertrouwde toppositie in hiërarchie in te nemen, maar na een horrorval in het Criterium du Dauphiné, moest Froome de Ronde van Frankrijk aan zich voorbij laten gaan. Hij klapte tijdens de verkenning van de tijdrit met bijna 55 kilometer per uur tegen een muur. Herstellend van onder meer een gebroken nekwervel, dijbeen, bekken en ribben zag hij hoe zijn ploeggenoot Egan Bernal, pas 22 jaar, profiteerde van zijn afwezigheid en de Tour won.

Team Ineos leverde zo in drie jaar tijd drie Tourwinnaars: Froome, Thomas en Bernal. Alle drie staan ze dit jaar nog bij de Britse ploeg onder contract. Een ongekende luxe, maar ook een recept voor gedoe.

Bernal liet dit voorjaar weten dat hij niet langer genoegen zou nemen met een plek in Froomes schaduw. Dat was tegen het zere been van de Brit, die zinde op het herstel van de oude pikorde. Hijzelf bovenaan met Thomas en Bernal een stapje lager, niet als knechten, maar als reservekopmannen.

Dat zag de ploeg niet zitten, bleek donderdag. Brailsford: ‘Chris heeft begrijpelijkerwijs zijn zinnen op het kopmanschap in het volgende hoofdstuk van zijn carrière gezet, iets dat we hem op dit moment niet kunnen garanderen.’ Bij Israel Start-Up Nation konden ze dat wel, al zal Froome zich bij de veel minder kapitaalkrachtige formatie omringd weten van helpers van een lager niveau dan hij het afgelopen decennium gewend was.

Wat het aanstaande afscheid van Froome betekent voor de Tourploeg van Ineos van dit jaar is onduidelijk. Mag hij mee naar de Tour? En in welke rol? Daarover is nog niets bekend. Een complicerende factor is zijn ongewisse vorm. Pas in februari 2020, zeven maanden na zijn val, reed hij voor het eerst weer een koers, de UAE Tour. Fietsen ging in de Arabische Emiraten redelijk, maar lopen ging hem nog altijd moeilijk af. Niet lang daarna veegde corona de wielerkalender leeg.

Zelf gaat hij er op de site van zijn huidige ploeg van uit dat hij vanaf 29 augustus, wanneer de uitgestelde Tour de France in Nice van start moet gaan, mee zal strijden om de overwinning. ‘Ik kijk uit naar spannende nieuwe uitdagingen terwijl ik de volgende fase van mijn carrière betreed, maar ondertussen richt ik me op het winnen van mijn vijfde Tour de France met Team Ineos.’

Bij Jumbo-Visma zullen ze de ontwikkeling rond Froome en Bernal met belangstelling volgen. De Nederlandse ploeg heeft met Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk drie troeven om de heerschappij van Ineos te doorbreken. Nu het bastion van de Britse ploeg barstjes vertoont, zal die uitdaging wellicht iets eenvoudiger worden.