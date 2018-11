Viergever vergaapt zich aan niveau Spurs

Genieten. Nick Viergever kan er niets anders van maken. De PSV-verdediger stond te genieten, af en toe, dinsdag toen PSV werd uitgeschakeld in de Champions League en een minimaal kansje overhield op een vervolg in de Europa League. Niet eens zozeer van de ambiance op Wembley, dat maar halfvol zat met vooral chagrijnig Spurs-publiek waardoor de vijfduizend PSV-fans de verbale overhand hadden. Maar hij genoot vooral van tegenstander Tottenham Hotspur, dat met 2-1 won.

Een graatmagere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. De winnaar in Viergever baalde, de liefhebber spinde. ‘Hoe makkelijk zij de ballen neerleggen, de loopacties, hoe ze de ruimtes bespelen, de creativiteit, het korte wegdraaien. Als je instapt dan weet je al dat je in je rug geslacht wordt, omdat daar een ander opduikt. Ja, eigenlijk kon ik daar ook wel van genieten in het veld.’

Viergever is 29 jaar, hij maakte machtige Europese wedstrijden met zijn vorige clubs AZ en Ajax mee, speelde drie interlands. Maar zo’n hoog niveau? Een ploeg met zoveel wapens? ‘Spurs speelt het beste voetbal in deze poule en ze staan toch maar derde.’

Jonge jongens

De top van Europa was te hoog voor PSV, dat stond al vast toen het in de poule met Barcelona, Inter en Tottenham terechtkwam. ‘Zij kunnen lang hun ploeg bij elkaar houden, die zelfs nog versterken. Bij ons moeten jonge jongens stappen maken. En als ze dat doen, dan pakt zo’n club ze erbij.’

PSV zou op 1 punt kunnen eindigen. Misschien dat Barcelona, nu al zeker van plaatsing, het rustig aan doet op 28 november in Eindhoven. Dat Inter op 11 december, de dag van Inter - PSV, al door is.

Misschien dat PSV dan wél een keer een voorsprong vast kan houden. Al driemaal leidde het deze campagne met 1-0. Tegelijkertijd kwam PSV er met zes tegendoelpunten nog genadig van af gezien de vele kansen die Inter en Spurs (tweemaal) creëerden. Al was het ook weer zo dat Inter-doelman Handanovic rood in plaats van geel had moeten krijgen na hands buiten zijn strafschopgebied tegenover een Bergwijn op drift. PSV leidde op dat moment.

En wat vielen de twee late doelpunten van Spurs (uit 21 pogingen) uiteindelijk lullig. Harry Kane’s diagonale schot voor 1-1 hobbelde in de verre hoek, zijn kopbal voor 2-1 toucheerde Viergever en Sainsbury. Viergever: ‘Ik heb liever dat hij die ballen in de kruising jaagt dan dat ze er zo ingaan.’

De kwaliteit die PSV op Champions League-avonden treft staat in geen verhouding met de tegenstand in het weekeinde. PSV won alle eredivisieduels. Viergever: ‘Normaal kun je vooruit, nu wil je dat ook, maar je moet terug, terug, terug. Bergwijn moest continu terug, de middenvelders moesten continu mee. Dát kunnen opbrengen in een wedstrijd, daar word je alleen maar sterker van. Trouwens, tegen Inter en Barcelona konden we in grote fases goed mee.’

Wie van PSV kan op termijn aanhaken? ‘Als je Lozano zijn dreiging ziet, daar waren ze bij Spurs af en toe bang voor. Iedereen hield zich aan zijn taak. Dat is het stomme. Toch krijg je voor rust vier enorme kansen tegen. Zó goed zijn ze.’