Vierdeklasser Grimsby Town verlaat na uitschakeling in FA Cup dansend Brighton

De zeemeeuwen vinden het maar gek. Normaal gesproken zwemmen de vissen in de zee, maar zondagmiddag lopen tientallen voetbalsupporters met opgeblazen schelvissen over de boulevard van Brighton. ‘Dat is Harry the Haddock, onze mascotte’, zegt Grimsby Town-supporter Kelly Mitchell, die met broer Rob en vier kinderen flaneert in de Zuid-Engelse badplaats die is veranderd in een zee van zwart-wit gestreepte voetbalshirts, en grijze vissen. ‘Onze ouders zitten nog in de bus hierheen’, zegt ze, ‘wij hebben er een korte vakantie van gemaakt. We dromen over een bekerstunt.’

Waar Nederland de amateurs van Spakenburg heeft, is Engeland gezegend met Grimsby Town. De ploeg uit de vissersplaats in Noordoost-Engeland heeft de kwartfinale van de FA Cup bereikt, door vijf keer tegenstanders uit hogere divisies te verslaan. Voor het eerst sinds 1990 staat een club uit League Two, het vierde niveau van de Engelse voetbalpiramide, in de kwartfinale van ’s werelds oudste bekercompetitie. De beloning is een reis naar Brighton, waar de plaatselijke voetbalclub, met Joël Veltman in het midden, lonkt naar Europees voetbal.

Liefst 4.600 Grimbarians, met 3.000 schelvissen, hebben de 380 kilometer lange reis gemaakt. ‘Als we maar niet afgaan’, zegt Kelly Mitchell, ‘wat dat betreft is het niet erg dat Burnley gisteren met 6-0 heeft verloren bij Manchester City. Het kan nooit slechter zijn.’ Succes kennen de meeste Grimsby-fans alleen van de overlevering. ‘In 1939 stonden we in de halve finale van de beker tegen Wolves, maar dat was ver voor mijn tijd’, aldus haar broer, ‘misschien is het maar beter dat de geschiedenis zich nu niet herhaalt, want indertijd brak de Tweede Wereldoorlog uit.’

Glorietijden

De jaren dertig waren de glorietijden. The Mariners behoorden tot de top van het Engelse voetbal, terwijl Grimsby, levend van de Noordzee, de drukste vissersplaats ter wereld was. Na de oorlog bleef het onder manager Bill Shankly, de latere Liverpool-legende, in de top meedraaien, maar vanaf de jaren zestig zette het verval in, zowel in het stadion als in de stad. De ooit zo trotse vissersplaats groeide uit tot een mikpunt van spot, onder meer voor Sacha Baron Cohen, die de stad zeven jaar geleden als hilarisch decor gebruikte voor zijn spionagekomedie Grimsby.

Dit is niet een beeld waar bewoners zich in herkennen. ‘Het is een prettige plaats’, zegt restauranthouder Ian Stead die met zijn in Durham studerende dochter Flo is afgereisd. Bij het station lopen ze hun buren tegen het lijf. ‘Jullie ook hier?!’, klinkt het. Zoekend naar een pub en een pint legt Lloyd Edwards, een advocaat, uit dat de vis in 1989 voor het eerst opdook. ‘Dat was speciaal voor de bekerwedstrijd tegen Wimbledon, de Crazy Gang die een jaar eerder de beker had gewonnen. Het was eerst een forel, dat was de enige opblaasvis die de initiatiefnemer destijds massaal kon bestellen.’

Zwaaien met vissen is een ironische reactie op het You only sing when you fishing dat vijandelijke fans plegen te zingen. Tegenwoordig is er meer dan opgeblazen vissen. Grimsby is de Engelse hoofdstad van zon- en windenergie, waar de shirtsponsor Myenergi van getuigt. In 2021 is de 143-jarige club, toen spelend in de vijfde divisie, overgenomen door de plaatselijke dotcom-ondernemer Jason Stockwood. Het betekende een wedergeboorte. Deze 53 jaar oude eigenaar ziet zichzelf vooral als fan, reden dat hij gewoon een kaartje kocht voor de Brighton-wedstrijd.

Geen bekerstunt

De laatste ontmoeting tussen beide clubs was een League Two-wedstrijd in 2004, toen Brighton speelde in een atletiekstadion en Michel Kuipers het doel verdedigde. Sindsdien zijn The Seagulls omhooggeschoten, een weg die Grimsby ook wil afleggen. Een lange weg, vooralsnog. De droom over een bekerstunt verdwijnt na zeven minuten, wanneer Deniz Undav de score opent voor de thuisploeg. Het enige zicht op een gelijkmaker komt na een half uur wanneer Brighton-doelman Robert Sanchez net buiten de zestien hands lijkt te maken, maar de VAR redt de Spanjaard.

In de rust maant Brighton-manager Roberto de Zerbi, die wegens een schorsing vanuit de engelenbak van het volle stadion toekijkt, zijn ploeg tot meer urgentie, wat leidt tot doelpunten van Solly March, Kaoru Mitoma en twee van Evan Ferguson. Terwijl het stadion in de duinen van Brighton na het laatste fluitsignaal leegstroomt, blijven de Grimbarians achter om hun moegestreden spelers toe te juichen en te dansen op de verzamelde stadionhits, waaronder Sweet Caroline. Met hun schelvissen zijn de fans de ware smaakmakers van deze bekerwedstrijd.