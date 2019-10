Vierde wereldtitel driebanden voor Therese Klompenhouwer

Klompenhouwer tijdens de halve finale tegen de Cambodjaanse Pheavy Sruong. Beeld Willem Vissers

Nee, voor de expositie van schilderkunst van Van Gogh in hetzelfde gebouw, het stijlvolle Ateneo Mercantil in het oude centrum van Valencia, had Klompenhouwer geen tijd. Geen interesse ook, eerlijk gezegd. Boven was soms het gekwetter te horen van Spaanse schooljeugd bij Van Gogh, als de concentratieboog van de kinderen zijn spanning verloor.

Beneden in het volle zaaltje was het juist een kwestie van rustig blijven. Af en toe oogstte Klompenhouwer gul applaus van vooral wat oudere mannen bij een mooie carambole, of een ingenieuze oplossing voor een probleem op het blauwe laken. Geknip in de vingers, goedkeurend gebrom. Klompenhouwer (36) had zeker in de halve finale moeite haar concentratie optimaal te houden. Het ging iets te gemakkelijk tegen Pheavy Sruong (29) uit Cambodja, een in haar land bekende verschijning, mede door haar voortrekkersrol voor de vrouwensport. Al woont ze dan in Zuid-Korea, met haar 29 jaar oudere echtgenoot.

In de finale kwam de Nederlandse met 6-0 achter tegen Hida, om vervolgens haar ritme te vinden en de partij in 27 beurten uit te stoten. Klompenhouwer is als het ware geboren tussen de biljarttafels. Opa speelde, net als vader en haar oudere broer Jarno, op veel vlakken haar voorbeeld. De familie is eigenaar van café Princesse in Nijkerk, vroeger met drie wedstrijdtafels en zes kleine biljarts. Nu is de opzet bescheidener, ook omdat biljarten wat uit de gratie is geraakt bij de jeugd.

Gelijkmakende beurt

Driebanden voor mannen was vrij groot in Europa, een paar decennia geleden, met topspelers als Ceulemans, Jaspers en Blomdahl, die op een gegeven moment een ambitieus circuit afwerkten met proftoernooien en veel televisietijd. De toen piepjonge Dick Jaspers en de Zweed Torbjörn Blomdahl spelen nog steeds, veelvuldig in Azië overigens, waar de sport razend populair is en het aantal speelzalen ontelbaar. Bij de vrouwen is de sport jonger. ‘Dit is het negende WK. Tot nog toe waren er vier gewonnen door Hida en drie door mij’, aldus Klompenhouwer na de halve finale. Het was dus haar gelijkmakende beurt woensdag.

De biljartbond KNBB wil de populariteit van het driebanden weer opvijzelen, onder meer door de WK’s voor vrouwen van de komende drie jaar te houden in Nederland. Klompenhouwer is daar blij mee. Ze speelt competitie in Nederland, België, Duitsland en soms in Portugal. Plus nationale en internationale kampioenschappen. ‘Ik ben echt een prof. Ik leef totaal voor het biljarten.’