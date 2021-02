Vierde thuisnederlaag op rij voor Liverpool: Everton blijkt te sterk

Keeper Alisson van Liverpool weet de penalty niet tegen te houden. Beeld EPA

Al 22 jaar had Everton niet weten te winnen op Anfield, het stadion waar het in de beginjaren zelf speelde. Sterker, de laatste keer dat Everton überhaupt de stadsderby wist te winnen was in 2010. De overmacht van Liverpool is zo groot dat het vorig jaar met een b-team van Everton wist te winnen in een bekerwedstrijd. Voor het blauwe deel van de havenstad is het een trauma geworden.

Maar nu was er een gouden kans. Liverpool is geheel de weg kwijt. Het gemis van Virgil van Dijk is groot gebleken, terwijl gouden trio voorin vermoeid ooit. Doelman Alisson Becker maakt de ene fout na de andere. Sinds het thuisverlies tegen Burnley is de ban gebroken. Ook Brighton en Manchester City namen recentelijk drie punten mee van Anfield. Everton daarentegen is met een prima seizoen bezig.

Reeds na drie minuten kwamen de bezoekers aan de leiding, door een mooi uitgespeeld doelpunt van de Braziliaan Richarlison. Vanaf dat moment ging Liverpool op het stormachtige Anfield op zoek naar de gelijkmaker. Met een volley was Jordan Henderson dichtbij, maar Jordan Pickford redde fraai. Voor de keeper was het een geluk dat Anfield leeg was na de tackle in de vorige derby die Van Dijk een nare knieblessure bezorgde.

Druk

Kort voor rust scoorde Everton bijna een tweede treffer, maar Seamus Coleman kopte in de armen van Becker. In de tweede helft nam de druk toe op de blauwe muur. Mo Salah was dicht bij een gelijkmaker, maar wederom redde Pickford knap. Ondertussen loerde Everton op de counter en die kwam tien minuten voor tijd. Invaller Dominic Calvert-Lewin ging op Becker af, die redding bracht, maar vervolgens werd de aanvaller neergelegd.

Een andere invaller, Gylfi Sigurdsson, schoot de bal kalmpjes van de elf meter binnen , waarmee de zege een feit was. Everton staat nu gelijk met Liverpool, maar heeft een duel minder gespeeld. Liverpool moet nu gaan vechten voor Champions League-kwalificatie. Eerder op de dag speelde concurrent Chelsea gelijk bij Southampton (1-1). Hakim Ziyech was door de nieuwe manager Thomas Tuchel wederop buiten de basis gehouden.