Vierde startplek voor Verstappen bij GP Australië na eerste kwalificatie met Honda-motor

Nieuw seizoen, nieuwe kansen

De Formule 1-auto’s zijn aangepast om dit seizoen meer inhaalacties mogelijk te maken. Max Verstappen is er een meester in. ‘Wie hem in de spiegel ziet denkt: ik laat hem wel gaan, want anders achtervolgt hij me tot op de plee.’

En wat mogen we van Verstappen dit seizoen verwachten? Hij heeft in vier seizoenen Formule 1 in ieder geval geleerd dat hij zich nooit te vroeg rijk moet rekenen.