Vierde plek voor snowboarder Michelle Dekker op Spelen, met dank aan vader Andre

Helemaal bovenaan de berg stond Andre Dekker tijdens de wedstrijd van zijn dochter Michelle. Samen met nog tientallen andere waxmannen. Allemaal probeerden ze de boards zo snel mogelijk te krijgen. Steeds dropen er weer een paar af, omdat hun snowboarders waren uitgeschakeld in de parallel reuzenslalom. Aan het eind zat hij er nog maar met een man of vier, vijf.

‘Dat geeft een enorm goed gevoel natuurlijk, als waxman’, zegt hij enkele uren na de wedstrijd. ‘Daar werd ik ook wel een beetje emotioneel van.’ En niet alleen als waxman, ook als vader. ‘Dan ben je wel echt even trots dat ze dat voor elkaar gekregen heeft.’

Michelle Dekker pakte net geen medaille, maar voor de verrassende vierde plek hadden zij en haar vader vooraf getekend. Het is veruit haar beste prestatie ooit. Pas in de halve finale verloor ze van de latere winnares Ester Ledecka. Geen schande, want de Tsjechische is de enige ooit, die op de vorige Spelen goud won in het skiën én snowboarden.

Top van een sneeuwsport

Voor Dekker, en haar familie, is het de beloning voor jarenlange inspanningen, zeker ook financiële, die nodig zijn om vanuit Nederland mee te kunnen draaien in de top van een sneeuwsport. ‘Als familie doen we dit al een jaar of vijftien’, zegt vader Andre. Ook zijn zoon Davy en dochter Lisa beoefenden de sport op hoog niveau. Jarenlang gingen ze met een camper naar wedstrijden. Hij leerde zichzelf waxen en werd de materiaalman.

Michelle was voorbestemd om in de voetsporen te treden van Nicolien Sauerbreij, die in 2010 in Vancouver goud won op de parallelreuzenslalom. Vier jaar later maakte zij op 17-jarige leeftijd al haar debuut op de Spelen in Sotsji. Maar de resultaten bleven daarna wat achter bij de hoge verwachtingen. In Pyeongchang bleef Dekker steken op de 17e plek, waarna ze haar A-status en financiële ondersteuning verloor.

‘We hebben het de laatste jaren allemaal zelf moeten regelen en betalen’, legt vader Dekker uit. ‘Dat gaat om bedragen, daar heb je het liever niet over. Je kunt rustig uitgaan van ongeveer 30 à 40 duizend euro per jaar. Gelukkig hebben we wel wat sponsors, maar het meeste komt toch uit onze eigen zak.’

Bakkersbedrijf

Dekker (64) werkt zelf bij een groot bakkersbedrijf, zijn baantje als materiaalman doet hij ernaast. Het is een hobby, die hij de laatste jaren vooral vanuit zijn woonplaats Zoetermeer beoefent.

‘We konden het financieel niet meer bolwerken om met zijn tweeën naar wedstrijden te gaan’, legt hij uit. ‘Alleen bij de belangrijke ben ik aanwezig. Ik prepareer de boards wel, maar dat doe ik thuis. De wax en alles zit er al op, Michelle hoeft er dan alleen nog maar wat af te krabben en te borstelen.’

Het is behelpen, want voor het kiezen van de juiste wax zijn de sneeuwtemperatuur en het weer de belangrijkste factoren. De waxman van de nummer vier op de Olympische Spelen kijkt daarvoor vanuit Nederland naar de weersvoorspelling in de Alpen. ‘Zo schat ik dat een beetje in, en dat is tot nu toe altijd redelijk gelukt. Het is niet ideaal natuurlijk, maar dat is nou eenmaal de situatie waar we in zitten.’

Dekker is zelf de eerste om het te relativeren. ’ 10 procent komt van de wax, meer ook niet. 90 procent van de prestatie komt door de snowboarder.’

Om die prestatie te kunnen leveren, pendelt Michelle tussen Nederland en de Alpen waar ze traint en racet. Ze rijdt tegenwoordig vaak in haar eentje naar wedstrijden.

Financiële ondersteuning

Het laat allemaal zien hoe lastig het is voor Nederlandse sneeuwsporters om te concurreren met sporters uit landen die wel optimale ondersteuning kunnen bieden. De vader durft dan ook niet te zeggen of zijn dochter nog vier jaar doorgaat tot de volgende Spelen. Veel zal afhangen of Michelle nu wel weer financiële ondersteuning van het NOCNSF zal krijgen.

‘Dat maakt de keuze wel makkelijker’, zegt Dekker. ‘Ik heb niet de energie om nog eens vier jaar op dezelfde manier dit op te tuigen. Maar ik ben natuurlijk maar de vader, mijn dochter is 25, die bepaalt zelf wat ze wil.’

Straks als ze weer thuis zijn in Zoetermeer gaan ze het er maar eens rustig over hebben. Nu eerst een biertje pakken en genieten. ‘Het is wel heel mooi dat we dit meemaken. Jammer dat het net geen medaille is, maar ik ben onwijs trots dat ze een prestatie heeft geleverd van wereldformaat.’