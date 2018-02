Vierde gouden medaille op rij voor Ireen Wüst; brons voor Leenstra

Beste Nederlandse olympiër aller tijden

Ze zette een eigen ploeg (Team4Gold) op om haar droom waar te maken voor een vierde gouden medaille op rij. Intussen staat ze door het ploegachtervolgingsucces van 2014 op vijf gouden plakken. Haar totaal is tien, waarmee ze ook de beste Nederlandse olympiër aller tijden is geworden. Ze is amazone Anky van Grunsven (9) nu voorbij.



Haar commentaar voor de NOS-microfoon richtte zich op de lastige drie jaar die zij achter de rug heeft en de geslaagde campagne. 'Het is zoals mijn trainer Rutger Tijssen zei: de cirkel is rond. Het is fantastisch dat het is gelukt. Mijn droom is uitgekomen.'



Net zoveel tranen waren er voor Marrit Leenstra, de eeuwige vierde. Haar brons werd minstens met zoveel vreugde onthaald als de vijfde gouden medaille voor de grote vrouw van het Nederlandse schaatsen.