Vier vragen over Roland Garros: wie kan het beste tegen kou, regen en zware ballen?

Alles is anders dit jaar op het uitgestelde Roland Garros, dat vanwege het coronavirus het laatste grote tennistoernooi van dit jaar is. De weersomstandigheden gaan het tennis onvoorspelbaar en zwaar maken. Vier vragen over het eerste grandslamtoernooi in de herfst.

Welke invloed heeft het weer op Roland Garros?

De vooruitzichten zijn niet al te best voor de komende weken. Het wordt koud en nat. De herfst maakt het tennis in de Franse hoofdstad anders dan in andere jaren als er in het voorjaar wordt gespeeld. Als het nat is, zijn de gravelbanen op het tenniscomplex bij het Bois de Boulogne trager. Gravelspecialisten als Rafael Nadal en Kiki Bertens zijn daar niet blij mee, omdat hun wapens worden afgezwakt. Zij spelen het beste onder de zon op een kurkdroge baan. Dat is goed voor de spinballen die dan extra hoog opstuiten. Natte ballen zijn zwaar, stuiten amper en gaan langzamer over het net.

Rafael Nadal, die voor zijn dertiende titel strijdt in Parijs, noemt de omstandigheden zelfs ‘gevaarlijk’. De nieuwe bal waarmee gespeeld wordt, is zwaarder dan de vorige. ‘Het weer is zo, zo koud. Het is extreem om buiten te spelen. Je kunt daarom niet veel trainen. De trage bal met deze weersomstandigheden maakt het extra zwaar. Het wordt gevaarlijk voor de elleboog en de schouders.’

Maar er is toch voor het eerst een dak op het centercourt?

Hele dagen zonder tennis zullen niet meer voorkomen op Roland Garros, want het Court Philippe Chatrier heeft sinds dit jaar eindelijk een uitschuifbaar dak. Dat betekent niet dat de baan geen last heeft van de hoge luchtvochtigheid. Er wordt zoveel mogelijk met het dak open gespeeld zolang het weer dat toelaat. Het graveltoernooi in Parijs was het laatste grandslamtoernooi waar nog niet onder een dak gespeeld kon worden. De partijen kunnen nu langer doorgaan onder kunstlicht.

Ook op andere banen kan er vanaf dit jaar langer worden doorgespeeld door een vernieuwd lampensysteem om de stadions te verlichten. Volgend jaar zal er voor het eerst een echt avondprogramma zijn met een geplande wedstrijd onder het dak vanaf negen uur. De werkzaamheden voor het vernieuwde tennispark zijn nog steeds niet helemaal af. Het plan is om tegen 2024, als de Olympische Spelen in Parijs op het programma staan, ook een dak te hebben op het Court Suzanne Lenglen.

Welke invloed heeft het coronavirus op het toernooi?

Heel veel. Roland Garros was van plan om enkele duizenden toeschouwers per dag toe te laten. Het park werd in drie zones opgesplitst. Door nieuwe maatregelen gaat het graveltoernooi toch meer op de US Open lijken, waar begin september helemaal geen publiek welkom was. Omdat het aantal besmettingen in Parijs nog steeds oploopt, is het aantal fans last-minute teruggeschroefd tot maximaal duizend toeschouwers per dag.

Het toernooi probeert voor de spelers een bubbel te creëren waarin weinig kans op besmetting is. Maar net als in New York is er ook in Parijs van een bubbel geen sprake. Spelers komen in de wandelgangen van de hotels ook andere gasten tegen. De Spanjaard Fernando Verdasco werd al naar huis gestuurd, nadat hij een positieve test had afgeleverd. Verdasco liep het coronavirus in augustus op en herstelde daarvan in zelfquarantaine. Hij werd regelmatig negatief getest, toen hij de afgelopen weken in Rome en Hamburg speelde. Maar hij had ineens een positieve test in Parijs. Uit angst voor een val op de wereldranglijst door een positieve test eiste Verdasco een nieuwe test, maar de organisatie was onverbiddelijk en stuurde hem naar huis.

Hoe gaat Kiki Bertens het doen?

Kiki Bertens is allesbehalve fit afgereisd naar Parijs. Ze speelde zes maanden geen wedstrijden en besloot ook de US Open uit angst voor het coronavirus over te slaan.

Haar terugkeer op de baan ging niet van harte. De Nederlandse nummer 8 van de wereld verloor deze maand op het gravel in Rome meteen van de veel lager geklasseerde Poolse Polona Hercog. Om toch nog wat wedstrijdritme op te doen reisde ze daarna naar Staatsburg, maar daar maakte ze haar partij niet af. Bertens gaf in de derde set geblesseerd op tegen Jelena Ostapenko. Ze had last van een oude kwaal aan haar achillespees.

Bertens, die in 2016 de halve finale haalde op Roland Garros, weet niet wat ze kan verwachten in Parijs. ‘Dit is voor het eerst dat ik geen idee heb wat er kan gaan gebeuren. Ik heb zes maanden niet gespeeld en dan hoop je dat het gewoon meteen heel goed gaat. Dat is misschien een illusie. Het is lastig om weer een wedstrijd te spelen, zeker met dit weer. Je krijgt de bal amper weg. Het is echt heel hard werken.’

Bertens speelt maandag in de eerste ronde tegen de nummer 112 van de wereld, Katarina Zavatska uit Oekraïne. Arantxa Rus is de enige andere Nederlandse in het hoofdtoernooi. Zij neemt het op tegen Clara Burel uit Frankrijk, die met een wildcard in het toernooi kwam.