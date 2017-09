Vier verklaringen voor het grote succes van wielerploeg Sunweb

3. Teamgeest

Hoe sterker de ploeg, hoe beter je de vooruitgeschoven man kunt ondersteunen in de finale om het verschil te maken Teambaas Iwan Spekenbrink

Buschauffeur, bolletjestruiwinnaar, kok, mekanieker, Giro-winnaar; bij Sunweb is iedereen even belangrijk. Dat is misschien wel de belangrijkste les geweest uit de episode dat Marcel Kittel bij de ploeg reed. De Duitser werd na zijn Tourzeges zo interessant voor sponsoren dat hij als enige met een dure zonnebril rondliep of hippe gadgets cadeau kreeg, terwijl hij al die zeges toch echt niet in zijn eentje had kunnen halen.



Teambaas Iwan Spekenbrink: 'Natuurlijk kan er maar een winnen, maar wel in naam van de ploeg. Hoe sterker de ploeg, hoe beter je de vooruitgeschoven man kunt ondersteunen in de finale om het verschil te maken.'



Wanneer nu iemand zich belangrijker waant dan het team, grijpt de leiding direct in. Vraag maar aan Warren Barguil, die in de afgelopen Vuelta teamorders aan zijn laars lapte en Wilco Kelderman in de kou liet staan. Barguil werd per direct uit het team gezet. In breder perspectief een van de beste beslissingen die de ploegleiding ooit heeft genomen. Aan geen enkele renner die in de toekomst voor Sunweb tekent, hoeft ooit nog te worden uitgelegd wat de waarden van de ploeg zijn.