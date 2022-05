Vier uur sjouwen met de golftas van je man, je moet er maar zin in hebben

Daniëlle Huizing-Leeman (rechts) is de caddy voor haar man Daan Huizing (links) tijdens de Dutch Open in Cromvoirt. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze is slechts 1.59 meter groot, maar Daniëlle Huizing-Leeman gooit de 20 kilo zware golftas met gemak over haar ranke schouders. De echtgenote van prof Daan Huizing fungeert sinds enkele weken als zijn vaste caddie. Tijdens de Dutch Open in Cromvoirt, die donderdag is begonnen, heeft Huizing-Leeman ogenschijnlijk geen moeite met het gewicht van de immense tas. Die telt veertien clubs, veel water, bananen, broodjes pindakaas, cashewnoten, een proteïne-shake en regenkleding.

Buiten de golfwereld wordt er weleens meewarig gekeken naar profgolfers die hun vrouw als ‘tassendrager’ inzetten, terwijl ze zelf onbelast over de grasbaan wandelen. Toch zegt Huizing-Leeman (32) dat ze louter positieve reacties ontvangt op haar besluit om haar baan bij PricewaterhouseCoopers op te zeggen ten faveure van een rol als caddie. ‘Veel mensen vinden het stoer. Fysiek is het best een uitdaging. Een ronde duurt zo’n 4,5 uur en ik leg al gauw 11, 12 kilometer af met die tourbag op mijn schouders. In eerste instantie vond ik die tas angstaanjagend groot, ik kom er maar net bovenuit’, zegt Huizing-Leeman met een glimlach.

Na haar eerste toernooi als caddie, begin deze maand, had ze flinke drukplekken op haar schouders en blaren op haar voeten. ‘Maar ik heb een goede conditie en het is prima te doen.’

Het sjouwwerk van caddies – in weer en wind en bij extreem hoge temperaturen – roept de vraag op waarom er in de professionele golfsport geen gebruik mag worden gemaakt van hulpmiddelen op wieltjes zoals een trolley of buggy. Huizing-Leeman wijst erop dat de maatregel vooral ingegeven is ter bescherming van de baan. Daarnaast zijn caddies door het dragen van de tas sneller en makkelijker op de afslagplaats. Ook speelt de professionele uitstraling mee.

Oefenen in de woonkamer

Huizing-Leeman heeft in het Europese circuit een handjevol vrouwelijke collega’s die eveneens hun echtgenoot bijstaan ‘aan de tas’. Een Nederlandse dame die haar twee jaar geleden voor ging, is Sanne van Driel-Sijben. Zij was in het coronajaar 2020 circa tien toernooien de caddie van haar man Darius van Driel. ‘In het begin vond ik het doodeng’, blikt ze terug. ‘Waar moet ik die tas zetten? Wat moet ik doen met zo’n vlag? Voor mijn eerste toernooi hebben we thuis in de woonkamer geoefend met de mat als green. Darius legde uit wanneer ik de vlag moest pakken en waar ik moest gaan staan.’

Daniëlle Huizing-Leeman en Daan Huizing. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De voornaamste reden dat Huizing (31) en Van Driel (32) kozen voor hun vrouw als caddie was dat ze op zoek waren naar een maatje in de baan. Een vertrouwd persoon die zich vooral niet bemoeide met het tactisch spel. ‘Mijn belangrijkste taak is te zorgen voor wat luchtigheid en ontspanning’, vertelt Huizing-Leeman, zelf een oud-golfer op nationaal niveau.

Op golfbaan Bernardus in Cromvoirt was goed te zien dat er een vrolijke interactie bestaat tussen de echtelieden. ‘Geen enkele topsporter kan urenlang gefocust zijn. Ik zie het meteen aan Daans gezicht als hij spanning heeft. Dan vraag ik bijvoorbeeld hoe het thuis met onze hondjes zou gaan.’

Daan en Daniëlle Huizing hebben wel de afspraak gemaakt niet te kletsen als ze dichtbij de bal zijn. De grens ligt op vijftien meter. ‘Dan gaan de kantoordeuren open. Nadat de bal is geslagen en de club in de tas zit, gaat het kantoor weer dicht’, zegt Huizing-Leeman.

Ook Van Driel-Sijben zegt dat ze tijdens wedstrijden vooral een toegevoegde waarde had op mentaal vlak. ‘Ik wist precies op welke momenten ik iets kon zeggen. Wanneer we naar een volgende hole liepen, haalde ik vaak even de spanning eraf en begon ik te praten over een leuk restaurantje in de buurt.’ Door de coronapandemie en de onzekere gevolgen voor de speelkalender stopte Van Driel-Sijben na een half jaar met caddiën voor haar man. ‘We leefden van coronabubbel naar coronabubbel, het leuke was er vanaf.’

Onervaren

Voormalig prof Robert-Jan Derksen is er geen voorstander van om een onervaren persoon als caddie aan te stellen. ‘De caddie is misschien wel het belangrijkste lid uit het team van een speler. Hij is de enige die in de baan nog invloed kan uitoefenen’, zegt de tweevoudig winnaar op de Europese Tour. ‘Ervaren tourcaddies hebben inzicht, kennen de banen goed, berekenen afstanden, kunnen de wind beoordelen en weten als geen ander wat er voor nodig is om onder druk te presteren en te winnen. Hoe professioneler je het aanpakt, hoe beter de resultaten lijkt mij.’

Huizing-Leeman vindt het juist een gemiste kans dat zo weinig echtgenotes actief zijn als caddie. ‘Alle mannen op het internationale circuit kunnen waanzinnig goed golfen. Juist het mentale aspect kan op spannende momenten de doorslag geven. En wie kan nu beter inschatten wat een man nodig heeft dan zijn eigen vrouw?’

Ook Van Driel-Sijben denkt dat vrouwen wel degelijk meerwaarde kunnen hebben als caddie. Ze wijst op een mooi voorbeeld van twee weken geleden in België. De vaste caddie van de Engelsman Sam Horsfield was verhinderd waardoor hij zijn nieuwe vriendin vroeg als caddie. Prompt won hij zijn grootste toernooi in twee jaar tijd. Anderzijds stelt ze dat een professionele caddie voor veel spelers zeker verschil kan maken. ‘Ik denk dat dat wel één of twee slagen winst per ronde kan opleveren. Maar het is zo persoonlijk. Als speler moet je je ook niet gaan ergeren aan een caddie die op het laatste moment nog een tip geeft.’

Derksen blijft sceptisch over de samenwerking tussen golfer en vrouw: ‘Ik geloof zeker in de feelgoodfactor. Als speler spendeer je zo’n tien uur per dag met je caddie, dat moet klikken. Maar voor een prof is het wel zijn werk. Een topman uit het bedrijfsleven neemt zijn vrouw toch ook niet elke dag mee naar zijn werk?’