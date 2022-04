Vier Thijssens op één NK – wat een weelde

Mel Thijssen zondag in Deurne op weg naar de titel in haar leeftijdscategorie. Beeld Jiri Büller

Als tijdens de Nederlandse kampioenschappen springen in Deurne het Wilhelmus klinkt, moet springruiter Leon Thijssen – naar eigen zeggen – zijn best doen om uit fatsoen te gaan staan. Zijn aversie tegen het volkslied heeft alles te maken met zijn langslepende geschil met de Nederlandse staat.

Twee jaar geleden deden opsporingsambtenaren van de Fiod een inval in Thijssens bedrijf in Limburg en namen de administratie van zijn handelsstal in beslag. Door de ondoorzichtige fiscale spelregels in de wereld van de paardenhandel heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren diverse invallen gedaan bij paardenhandelaren.

Vorig jaar werd de in Valkenswaard woonachtige Spanjaard Javier S. tot negen maanden celstraf veroordeeld voor het witwassen van miljoenen euro’s. Diverse andere zaken lopen nog, ook die van Thijssen, tot zijn frustratie. ‘Ik ben al twee jaar in gevecht over niks. Ik heb helemaal niets te verbergen’, zegt Thijssen in Deurne waar hij met twee jonge paarden deelnam aan de nationale titelstrijd.

De 54-jarige springruiter noemt het vervelend dat de Fiod-zaak hem blijft achtervolgen, maar hij gelooft niet dat zijn naam erdoor bezoedeld is. ‘Neuh, daar geef ik niks om. En de mensen die mij kennen ook niet. Ik heb respect voor mensen die mij respecteren, maar mensen die mij niet respecteren zie ik niet staan.’

Thijssen heeft geen idee wanneer er helderheid komt in zijn zaak. ‘Mij bekruipt het gevoel dat ambtenaren de boel aan het rekken zijn. Ik probeer er niet teveel bij stil te staan, daar heb ik het veel te druk voor’, aldus de springruiter die in het verleden jarenlang deel uitmaakte van het Nederlands team.

Drie kinderen

Thijssen runt in het Noord-Limburgse Sevenum twee handelsstallen met in totaal 66 paarden en achttien medewerkers. Bovendien heeft hij samen met zijn vrouw Dorien drie zeer talentvolle kinderen die allemaal aan internationale springwedstrijden deelnemen.

De 23-jarige Sanne is al een grote naam in de springsport. Ze maakt deel uit van het olympisch kader en won vorig jaar het prestigieuze CHIO in Rotterdam. De 21-jarige Mel en de 19-jarige Mans timmeren eveneens aan de weg en maken allebei deel uit van het talententeam van paardensportbond KNHS.

De familie Thijssen beleefde de afgelopen dagen een mooie primeur. Voor het eerst gaven Leon en zijn drie kinderen acte de présence op het NK senioren. ‘Dat is toch wel bijzonder’, zegt Thijssen senior droogjes nadat hij aandachtig naar de verrichtingen van zijn oudste dochter heeft gekeken. ‘We nemen vaker met z’n allen deel aan concoursen, maar vier Thijssens op de startlijst van het NK hadden we nog niet meegemaakt.’

Drie kinderen die actief zijn in de paardensport; dat is een dure hobby. Gemiddeld kost het enkele tienduizenden euro’s per jaar om met één paard aan internationale concoursen deel te nemen.

‘Het is de kunst om goede paarden op het juiste moment te verkopen. Hoe spijtig soms ook, maar dat is noodzakelijk om geld te kunnen overhouden voor de topsport. En ik moet natuurlijk ook mijn bedrijf draaiende houden en mijn personeel betalen. Het is zeker niet makkelijk om een goede balans te vinden tussen de handel en de sport’, stelt Thijssen die ooit een paard verkocht voor rond een miljoen euro.

Na jarenlang investeren en het opleiden van paarden kunnen succesvolle ruiters op termijn veel geld verdienen met prijzengeld. Dat geldt ook voor Sanne Thijssen met haar toppaard, de 16-jarige Con Quidam die ze al zeven jaar onder het zadel heeft. Op haar 15de won ze al een auto met deze hengst. Leon Thijssen: ‘Die auto verkocht ik meteen, zodoende konden we weer investeren in nieuwe paarden.’

Geen ruzie

Sanne, Mel en Mans beschikken momenteel alle drie over één toppaard en enkele andere paarden om op te leiden. ‘Nee, we hebben eigenlijk nooit ruzie wie welk paard mag rijden’, zegt Sanne Thijssen zondagmiddag na haar foutloze eerste manche met haar jonge paard Hi There. ‘Ons pap bepaalt wie welke paarden krijgt en soms ruilen we ook onderling.’

Na vier NK-onderdelen won Sanne Thijssen zondagmiddag verrassend brons. De oudste van de drie kinderen (en volgens haar vader het grootste talent) was immers niet met haar toppaard Con Quidam naar Brabant afgereisd maar met de pas 10-jarige Hi There. Willem Greve werd Nederlands kampioen, Bart Bles eindigde op de tweede plaats.

Leon Thijssen gebruikte het NK vooral om twee paarden ervaring te laten opdoen en zijn twee jongste kinderen komen bij de senioren nog vlieguren tekort. Wel kroonde zijn middelste dochter Mel Thijssen zich bij de Young Riders (leeftijdscategorie tot en met 21 jaar) tot nationaal kampioen. Zodoende klonk toch het Wilhelmus voor een Thijssen-telg, een gemengd genoegen voor vader.