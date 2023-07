Vier seconden pakt Pogacar terug op Vingegaard in korte, heftige sprint bergop

Tadej Pogacar rijdt in de slotfase van de beklimming van de Grand Colombier weg van geletruidrager Jonas Vingegaard en pakt 4 seconden op de Deen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Waar bleef dan die aanval van Tadej Pogacar op de gele leiderstrui van Jonas Vingegaard? Dat de Sloveen zou toeslaan op de eindeloos lange slotklim op de Franse nationale feestdag, de Grand Colombier, was een makkelijke voorspelling.

Helemaal toen UAE, de ploeg van en rondom Pogacar, halverwege de klim met liefst vier man de slechts twee van Jumbo-Visma bestookten: Vingegaard en Sepp Kuss – op goede dagen de beste klimmer van de wereld, dat wel.

Maar de steile delen van de berg gleden onder de smalle bandjes door zonder dat Pogacar van zins leek het numerieke overwicht uit te spelen. Vingegaard, zoals altijd vastgelijmd aan de derailleur van zijn uitdager, bereidde zich voor op het ergste. Maar dat kwam pas in de laatste honderden meters.

Net als in de etappe van afgelopen zondag op de Puy de Dôme viel Pogacar aan met de finishboog in zicht. Ook toen klampte Vingeraard zich verbeten vast en beperkte hij het verlies tot een handvol seconden. Weer ging er iets af van de minuut voorsprong die de Deen in de vijfde rit op Pogacar gepakt had.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

9 seconden

Vrijdag hetzelfde: de Sloveen vertrekt, zet de gele trui op een gaatje en deelt een mentale tik uit. Niet alleen komt Pogacar vier tellen voor de Deen over de streep, omdat hij derde is krijgt hij er nog vier bonificatieseconden bij. De nieuwe achterstand van Pogacar in het algemeen klassement: 9 seconden. Zo gaat het tweetal verder de bergen in komend weekend.

Een kwartiertje later kwam Egan Bernal over de finish. Na 5 kilometer klimmen op de Grand Colombier moest de winnaar van de Tour de France van 2019 zijn opvolgers laten gaan. Weg zijn Pogacar, die in 2020 en 2021 de Ronde van Frankrijk won. Weg is ook Vingegaard die vorig jaar de Tour won.

Toen de vaandeldragers van het huidige wielrennen van hem weg dansten, verlaagde Bernal zijn tempo. Zijn taak zat erop: bergop knechten, zoals zijn ploeggenoten dat vroeger zo vaak voor hem deden.

Komt het ooit nog goed met de enorme belofte uit Colombia? Met de man die volgens zijn ploeg Ineos de Touroverwinningen aaneen zou rijgen?

Wie hem nu dag na dag met een grote glimlach uit ziet rijden na alweer een volbrachte etappe, kan niet anders concluderen dat het uiteindelijk goed komt met de 26-jarige zoon van Zipaquira, de Colombiaanse stad waar hij opgroeide in een middenklassegezin.

Blije deelnemer

Een week voor de Tour hoorde Bernal dat hij de selectie moest vervolmaken. ‘Een fijne verrassing’, zei hij eenmaal in de Tour, ‘hier deel van mogen uitmaken; dit is toch het allergrootste. Eigenlijk zou ik nu vakantie vieren, maar ik ben veel liever hier.’

Wie sinds januari 2022 ‘Egan Bernal’ zegt, zegt ‘bus’. Hij was in eigen land bezig met een training op de tijdritfiets, zag niet dat een bus voor hem was gestopt om een passagier uit te laten en knalde met circa 60 kilometer per uur tegen de achterkant van de bus.

De gevolgen voor Bernal waren hetzelfde als voor viervoudig Tourwinnaar Chris Froome toen die drie jaar eerder met zijn tijdritfiets het parcours aan het verkennen was en gegrepen werd door een windvlaag. In het jaar van Bernals Tourzege, brak Froome botten door zijn hele lichaam. In 2022 gold hetzelfde voor Bernal.

De vergelijking met Froome was na het wereldnieuws uit Colombia snel gemaakt. Vooral rondom de vraag: kan Bernal nog een grote ronde winnen? Froome kwam na zijn net zo levensbedreigende crash nooit meer in de buurt van zijn oude niveau, op de rit naar Alpe d’Huez in de Tour van vorig jaar na. Toen werd hij derde achter Tom Pidcock, de ploegmaat van Bernal.

Met hart en hoofd

Aanvankelijk vroeg de wielerwereld zich vooral af: kan Egan Bernal überhaupt ooit nog wel fietsen. Hij deelde video’s van zijn herstel. In een van de eerste loopt hij als een witgeharnaste ridder, het hoofd volledig gefixeerd, zeer traag van zijn voordeur, tien meter naar de straatkant.

Voor wielerliefhebbers is het moeilijk om naar te kijken. Zeker met de opwindende Giro d’Italia van 2021 in het achterhoofd. Bernal won die grote ronde, ondanks chronische rugpijn, na de eerste twee weken met het hart en de laatste week met het hoofd te hebben gekoerst.

Zoals vaker met geknakte wielrenners duurde Bernals herstel langer dan gehoopt. Hij reed weliswaar na negen maanden weer een koers, maar zelfvertrouwen kreeg de Colombiaan er niet van. Precies een jaar nadat hij op de bus klapte ging het al beter, hij versloeg zelfs Remco Evenepoel in Argentinië.

Egan Bernal klimt in de achterhoede naar Cauterets-Cambasque. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Maar Bernal viel alweer. Niet zo ernstig als toen, maar zwaar genoeg om zijn terugkeer naar de Ronde van Frankrijk te annuleren. De knie leek te zeer gekwetst. Bernal verlegde zijn koers van de Tour naar de Vuelta. Dat paste ook mooi bij de droom die hij uitsprak na zijn Giro-zege ruim een half jaar voor zijn ongeluk: ‘Ik zou graag alle drie de grote ronden een keer winnen.’

Doordat hij in de etappekoersen daarna, in Zwitserland en Hongarije, liet zien in uitstekende vorm te zijn, mocht hij alsnog naar de Tour. Tot zijn genoegen dus. Dat hij de Tour niet voor de tweede keer zou winnen, hoefde niemand Bernal te vertellen. Maar wie weet. Hij won nooit een Tour-etappe; als ze hem een keer laten gaan omdat hij op enorme achterstand staat, zit er misschien wel een eerste ritzege in.

Zo ver was het in elk geval vrijdag nog niet. Het beulswerk van UAE en Jumbo-Visma was hem te veel. De rest van zijn ploeg moest storend werk verrichten om de vlucht van koploper en oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski te beschermen.

Ook daaraan kon Bernal geen bijdrage leveren, maar de Pool met de opmerkelijk gevarieerde erelijst (Milaan-Sanremo, Amstel Gold Race, Strade Bianche, E3) won de rit wel. Was er toch champagne in de ploeg van Bernal.