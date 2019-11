Vier redenen waarom PSV belabberd speelt

PSV verkeert in zwaar weer. Na de nederlagen tegen FC Utrecht en AZ speelde de ploeg van trainer Mark van Bommel nu ternauwernood gelijk bij Sparta (2-2). De achterstand op koploper Ajax bedraagt acht punten. Vier redenen waarom het niet loopt.

Slecht positiespel

PSV gooit het dit seizoen over een andere boeg. Met het vertrek van de sterke spits Luuk de Jong is de lange bal naar voren ingeruild voor combinatiespel over de grond, met vier beweeglijke aanvallers als belangrijkste pionnen. Het lukt PSV onvoldoende om deze vier cowboys, zoals Ajax-trainer Erik ten Hag ze omschreef, aan het werk te zetten.

Net als vorig seizoen verloopt de opbouw stroef, alleen heeft PSV de balvaste De Jong nu niet als aanspeelpunt. Het lukt de zes defensief ingestelde spelers vaak niet met oplossingen te komen als de tegenstander de bal aan PSV laat. PSV heeft moeite om een goed georganiseerde tegenstander kapot te spelen.

Ook tegen Sparta creëerde PSV in de eerste helft nauwelijks kansen. Te veel ballen gingen plichtmatig breed in plaats van diep. In Rotterdam oogden de verdedigers zaterdagavond onwennig en onzeker aan de bal. Daniel Schwaab stond met een verkeerde pass aan de basis van de openingstreffer van Sparta. Ragnar Ache reageerde attent op een schot dat door doelman Jeroen Zoet – niet in beste vorm – voor zijn voeten werd gebokst.

Van Bommel: ‘De kansen die we weggeven, leiden we zelf in. Het heeft te maken met de technische uitvoering en de keuzes die we maken.’

Gebrek aan leiderschap

‘Ik mis een over-mijn-lijkmentaliteit in onze ploeg. We laten het allemaal maar over ons heenkomen’, zei Denzel Dumfries na het gelijkspel tegen Sparta. ‘Als je thuis met 4-0 van AZ hebt verloren, moet er in het team zoiets ontstaan als: wij gaan vandaag koste wat kost winnen. Dat zag ik niet.’

Daarmee legde de verdediger de vinger op de zere plek. Wie neemt PSV bij de hand als het even niet loopt? Wie scheldt zijn medespelers verrot als het nodig is? En wie bepaalt: tot hier en niet verder? Druk gebarend langs de zijlijn zag Van Bommel tegen Sparta dat zijn ploeg een type Van Bommel node miste. Een natuurlijke leider. Van Bommel: ‘Het gaat erom hoe we onze duels aangaan. En dan bedoel ik niet dat je je tegenstander omver moet zagen. Je moet het gif hebben om je duel te winnen en de bal in de ploeg te houden.’

Bij afwezigheid van de nog steeds niet spelende routinier Ibrahim Afellay benoemde hij Pablo Rosario tot aanvoerder. Maar voor de 22-jarige middenvelder lijkt de band om zijn arm eerder een last dan een zegen. Rosario, die vorig seizoen zijn doorbraak beleefde, is nog te veel met zichzelf bezig om PSV bij de hand te nemen.

Leunen op Bergwijn en Malen

Samen waren ze dit seizoen al goed voor twaalf doelpunten en tien assists: Donyell Malen en Steven Bergwijn. Zonder de geblesseerde aanvallers werd de afgelopen twee wedstrijden duidelijk hoe erg PSV leunt op het surplus aan kwaliteit van de internationals.

Van Bommel stemde de tactiek van PSV aan het begin van het seizoen grotendeels af op de kwaliteiten van Malen en Bergwijn. PSV speelt gegroepeerd, wachtend op het moment om de rappe aanvallers te lanceren. Zonder het duo wacht PSV geduldig af, maar blijft de lancering uit.

Bergwijn en Malen vormen de helft van het kwartet aan cowboys waar Ten Hag over sprak. Het zijn wel de gevaarlijkste cowboys die Van Bommel heeft. Dumfries: ‘Natuurlijk missen we Donyell en Steven, maar daar mogen we ons niet achter verschuilen.’

Tegen Sparta keerde Mohamed Ihattaren na een blessure terug in de basis. De 17-jarige middenvelder, die zondag bekendmaakte in de toekomst voor het Nederlands elftal uit te komen, is het grootste talent op de Nederlandse velden. Maar van hem kan niet worden verwacht dat hij PSV wekelijks bij de hand neemt.

Aankopen renderen niet

Met het vertrek van de drie dragende spelers De Jong, Angelino en Hirving Lozano incasseerde PSV deze zomer meer dan 62 miljoen euro. Bijna 35 miljoen daarvan gaf technisch manager John de Jong uit om de selectie weer op peil te brengen. Maar juist de aankopen renderen nog niet.

Timo Baumgartl startte sterk in Eindhoven. Maar de Duitse verdediger, die voor tien miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart, is de laatste weken een bron van onrust. Tegen Sparta was hij in de eerste helft de slechtste man op het veld. De andere aangetrokken verdedigers, Olivier Boscagli en Toni Lato, krijgen nauwelijks tot geen speeltijd van Van Bommel.

Voorin waren de ogen bij afwezigheid van Bergwijn en Malen de afgelopen wedstrijden gericht op Bruma. Maar na een veelbelovend begin in de voorronde van de Champions League tegen Basel, heeft de Portugees zijn prijskaartje van 15 miljoen nog niet kunnen waarmaken.

Hetzelfde geldt in mindere mate voor Ritsu Doan, die voor 7,5 miljoen overkwam van FC Groningen. De Japanner laat af en toe leuke dingen zien, maar is nog niet de speler die PSV naar een niveau hoger tilt. Van Bommel ziet de Griek Kostas Mitroglou slechts als een breekijzer. Van Bommel over die aankopen: ‘Ik ga niet op individuen in. Als het team functioneert, kan het individu uitblinken.’