Vier realistische atleten: goud wordt moeilijk - maar dromen mag

Anice Das (32), Schaatsen 500 meter

Wat is je doel op de Spelen?

'Ik wil er een persoonlijk record rijden en misschien zit er dan qua klassering een verrassing in. Ik wil hard schaatsen daar. Geen enkele wedstrijd is leuk als je niet hard schaatst.'



Wanneer ben je begonnen?

'Toen ik 8 of 9 was ben ik begonnen in Assen. Die ijsbaan is er nu niet meer. Dat vind ik heel jammer. Ik had er graag training gegeven aan jonge schaatsers.