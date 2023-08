Vier keer goud op het WK, maar Nederlandse baanwielrenners zijn geen maatjes meer

Start van bij de WK-finale teamsprint met v.l.n.r.: Jeffrey Hoogland met achter zich bondscoach Mehdi Kordi, Harrie Lavreysen met achter zich assistent-coach Hugo Haak en Roy van den Berg start vanuit het startblok. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Vijf medailles waarvan vier keer goud: de resultaten op het WK baanwielrennen zijn goed, maar ondertussen borrelt het bij de Nederlandse baanploeg. De verstandhouding tussen Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen is bekoeld. Tot de Zomerspelen van Tokio waren ze kamergenoten, nu niet meer. Het is al langer ieder voor zich in de ploeg, zo liet Hoogland weten. Van samenwerking is geen sprake.

Er was een tijd dat de baanwielrenners een front vormden. Dat ze samen werkten met als doel de rest van de wereld te verslaan. Inmiddels hoort Nederland al jaren tot de belangrijkste baanwielrenlanden, zijn Lavreysen (twee keer olympisch goud in Tokio) en Hoogland (een keer goud, een keer zilver) kopmannen van het Nederlands team. Ze vormen tweederde van de teamsprintploeg die vrijdagavond weer goud pakte – de vijfde wereldtitel in zes jaar voor Nederland.

Maar ze rijden ook tegen elkaar. In Tokio, op de sprint, zelfs in de belangrijkste finale van hun leven; die werd na drie heats gewonnen door Lavreysen. De concurrentiestrijd heeft sindsdien de overhand, zo liet Hoogland weten. En terwijl Lavreysen na afloop van het toernooi nog zei: ‘We gaan zeker wel praten’, haalde Hoogland zijn schouders op bij het idee van een gesprek over hun verstandhouding. ‘Interesseert me niet.’ Er is te veel gebeurd in zijn ogen.

Comeback Haak valt slecht

Het heeft deels te maken met de trainerswissel in de afgelopen jaren. Succescoach Hugo Haak vertrok op eigen initiatief. Haak stond altijd naast Lavreysen bij de warming-up, bij de start. Diens toenmalige assistent Mehdi Kordi stond Hoogland bij. Dat hadden de sprinters samen bepaald, wetende dat ze het vaker tegen elkaar op moesten nemen.

René Wolff keerde na Haaks vertrek terug als sprintcoach. De Duitser bekleedde dezelfde functie jaren daarvoor ook, maar dat beviel deze keer niet. Hij vertrok. Kordi promoveerde tot bondscoach en werkte met het team naar het WK in Glasgow toe.

Tot Lavreysen liet weten Haak terug te willen en meer vertrouwen te hebben in zijn voormalig trainer, met wie hij altijd contact bleef houden over trainingsschema’s en wedstrijdtactiek. Wielerbond KNWU besloot Haak toe te voegen aan de begeleidingsstaf voor Glasgow als assistent-coach. Hij nam de begeleiding van Lavreysen, het boegbeeld van het team, op zich. Die mededeling viel niet goed bij de huidige bondscoach Kordi.

Lavreysen vertelde hij woensdagavond: ‘Het is natuurlijk altijd lastig als een renner een ander verkiest boven de coach. Dat zijn geen leuke gesprekken. Maar ik denk dat dat in topsport gesprekken zijn die wel gevoerd moeten worden.’ Jan van Veen, hoofdcoach bij de KNWU: ‘We hebben Mehdi er wel van moeten overtuigen dat het een plus voor het programma is, ja.’

‘Supermooi samengewerkt’

Woensdagavond zei Lavreysen na de keirinfinale waarin zowel hij als Hoogland naast het podium eindigde, te zijn geschrokken van de woorden van Hoogland over hun bekoelde relatie. Hij ziet het anders, vertelde Lavreysen in Glasgow. ‘Natuurlijk zijn er wel dingen veranderd door de jaren heen, dus het verbaast me niet helemaal. Maar ik vind dat we heel goede trainingskampen hebben gehad en supermooi hebben samengewerkt richting de teamsprint.’

Lavreysen, goed voor twee keer goud in Glasgow op twee olympische onderdelen, had Hoogland (30) niet gesproken over zijn uitlatingen. Waar de vier jaar jongere Lavreysen na Tokio even gretig doorging met zijn trainingsprogramma, koos Hoogland voor een rustigere aanloop naar de Spelen van Parijs van volgend jaar. Door covid was de vorige olympische cyclus intensiever en met één jaar verlengd. Hoogland wilde wat afstand voordat hij zich weer vol op topsport richtte. In Glasgow won hij wel twee keer goud, waarvan een medaille op de niet-olympische kilometer tijdrit.

Lavreysen: ‘Jeffrey was de afgelopen twee jaar best wel afwezig, heeft een huis lopen verbouwen. Ik denk dat we hem best wel hebben geprobeerd mee te trekken. Van: kom op, gast, kom trainen voor het WK.’ Dat stoorde Lavreysen. ‘Wij hadden wel momenten dat we dachten: nu moet het wel gaan beginnen. Leuk dat je met andere dingen bezig bent, maar uiteindelijk zijn we als team bezig die wereldtitel weer te gaan veroveren.’

‘Focussen op mezelf’

Hoogland, die in eerste instantie juist baalde van de afstandelijke verstandhouding, stelt nu dat het hem niet uitmaakt of dat in de toekomst zo blijft: ‘We hebben elkaar hier gebracht, op dit niveau. En ik denk dat we elkaar daar ontzettend dankbaar voor zijn. Maar het is me hier duidelijk geworden dat ik voor Parijs moet focussen op mezelf. Ik heb geleerd dat ik mezelf toch scherp aan de start kan krijgen, zonder hulp van Harrie.’

Voor de teamsprint, het onderdeel waarop ze samen met Roy van den Berg olympisch en wereldkampioen zijn, heeft dit geen gevolgen, denkt Hoogland. ‘Daar moeten we goud halen. Je hebt drie snelle mannen nodig. Als je daar staat, wil je allemaal wel olympisch kampioen worden. Dus je gaat allemaal rijden, of je elkaar mag of niet: als je maar hard rijdt.’

De KNWU gaat de komende periode bepalen of Haak bij het team betrokken blijft. Als het aan Lavreysen ligt, blijft Haak hem begeleiden in aanloop naar Parijs. ‘Ik heb dat als heel prettig ervaren en heb natuurlijk een supergoed toernooi gehad. Ik zie het als een heel mooie combinatie.’

Hoofdcoach Van Veen antwoordt woensdagavond op de vraag of Kordi er inmiddels van overtuigd is dat Haak een goede toevoeging is aan de begeleidingsstaf: ‘Eh, ik denk dat als je ziet dat beide jongens vandaag in de finale zitten op de keirin, het eigenlijk onomkeerbaar is daar twee coaches op te hebben.’

En wat Van Veen betreft wordt het niet ieder voor zich in het team. ‘We proberen voor iedereen maatwerk te bieden, maar wel met een centraal programma als basis. Het blijft een teamsprintprogramma, waarin ze elkaar nodig hebben. En er moet altijd gepraat worden, dat is niks nieuws.’

Maar eerst wacht er een vakantie voor Lavreysen, van tweeënhalve week, daar is hij aan toe. Hoogland niet. ‘Ik moet trainen, hè?’