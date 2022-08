Vier jonkies en een oudgediende om naar uit te kijken

Milos Kerkez van AZ. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Milos Kerkez (AZ, 18 jaar)

Bij AZ loopt al ruim een half jaar een energiebom rond. Hij ontplofte vorig seizoen tijdens de play-offs om Europees voetbal. Kerkez speelde, omdat vaste linksback Owen Wijndal geblesseerd was en deed de inmiddels naar Ajax vertrokken aanvoerder al zowat vergeten. Als een op hol geslagen paard spurtte Kerkez langs de lijn, daarmee direct de gunst van de AZ-fans voor zich winnend. In de kleedkamer ging hij na de 6-1-thuiszege op Vitesse, waarmee AZ Europees voetbal bereikte, nog even door: in zijn onderbroek maakte hij een buikschuiver over de tegels.

AZ haalde Mees de Wit van PEC Zwolle, maar Kerkez hoopt linksachter te blijven om zijn grote belofte in te lossen. Zijn reis begon in Servië en ging door naar Oostenrijk en Hongarije vanwege het werk van zijn vader. Toen AC Milan hem kocht van Györ reisden zijn ouders hem achterna, eerst naar Milaan en vorige winter naar Alkmaar.

Zijn vader is nu feitelijk bij zijn tienerzoon in dienst als chauffeur, bodyguard en regelaar. Er is tamelijk veel vertrouwen in het gezin over het welslagen van de carrière van Kerkez die bij AC Milan, waar zijn grote voorbeeld Paolo Maldini hem van advies voorzag, mocht meetrainen bij het eerste, maar waar hij voor een energiebom te weinig aan spelen toekwam.

Ook op trainingen gooit Kerkez zijn hele hebben en houden in de strijd, zozeer zelfs dat het hem verboden werd slidings te maken. De vwo-leerling doet denken aan de IJslandse AZ-back Gretar Steinsson, die voor thuiswedstrijden van AZ nog steeds uit de speakers klinkt met zijn gepassioneerde uithaal ‘rettekettettekettet’.

Als een ‘tough guy from Hungary’ (Kerkez komt uit voor het Hongaars elftal) zo moet het AZ-publiek zich hem herinneren, vertelde Kerkez aan het Noord-Hollands Dagblad. Als onbevreesd, alert en waakzaam. Een beetje net als zijn hond Had, een cane corso.

PSV'er Savio nog in het shirt van Atletico Mineiro. Beeld Getty Images

Sávio (PSV, 18 jaar)

‘Are you ready to be entertained?!’, schreeuwde PSV in een ronkende aankondiging van de Braziliaanse vleugelspeler Sávio. PSV en Brazilianen, dat roept automatisch verwachtingen op door Romario en Ronaldo, al staat daar ook een legertje aan Latijns-Amerikaanse mislukkingen tegenover. De voorpret is er niet minder om.

PSV zet in op een meerjarig traject, al is Sávio in eerste instantie slechts voor een jaar gehuurd van het Franse Troyes dat behoort tot de City Group. Maar goed, in elk geval een seizoen entertainment is de hoop in Eindhoven. Sávio heeft er zin in, hij speelt liever bij de club van zijn beroemde landgenoten dan voor Troyes, ook al betaalde dat 6,5 miljoen euro voor hem.

Dat Sávio Moreiro de Oliveira, ook wel Savinho genoemd, tot de grootste talenten van Brazilië behoort, roepen niet alleen enthousiaste scouts en spelersmakelaars, maar blijkt ook uit de feiten. In de Braziliaanse jeugdteams was hij vaak de grote smaakmaker.

Bij Atlético Mineiro debuteerde de dribbelaar al op zijn 16de onder de vermaarde Argentijnse coach Jorge Sampaoli. De linkspoot kan op beide vleugels uit de voeten, komt graag naar binnen, passeert makkelijk, schiet vaardig en heeft, zoals het een moderne dribbelaar tegenwoordig betaamt, ook nog oog voor de combinatie.

Hij krijgt tijd om te wennen bij Jong PSV. Maar PSV-coach Van Nistelrooij is niet bang om aanvallend talent snel een kans te geven zo bewees hij de voorbije weken al. Door de zware blessure van Noni Madueke ligt er een vacature op rechts die Ismael Saibari vooralsnog goed invult, maar de 21-jarige Marokkaanse Spanjaard komt ook pas net kijken op het hoogste niveau.

‘Dit is de mooiste dag van mijn leven’, zei Sávio bij zijn presentatie. En over Romário en Ronaldo: ‘Ik ga er alles aan doen om net zoveel voor de club te betekenen als zij hebben gedaan.’

Kenneth Taylor van Ajax. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Kenneth Taylor (Ajax, 20 jaar)

Niet dat hij er nou zoveel verstand van heeft, gaf zijn vader altijd eerlijk toe, maar misschien kon Kenneth toch bepaalde dingen beter doen. Bijvoorbeeld niet steeds de bal terughalen naar zijn rechterbeen, maar gewoon met links kappen of schieten. Daarvan plukt Taylor nu de vruchten, de geboren Alkmaarder is tweebenig. En dat is nog altijd een zeldzaamheid in het profvoetbal.

Met Taylor kan Ajax-coach Schreuder sowieso veel kanten op. Hij speelde in de Ajax-jeugd ook achterin, maar was tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal de middenvelder die het meest op doel schoot.

Zijn doorbraak vond in de laatste maanden van vorig seizoen plaats op klassieke Ajax-wijze: met bluf en branie. Toenmalig coach Ten Hag stelde in de winterstop nog verhuur voor. Maar Taylor zei: ‘ik blijf liever, want ik kom dit seizoen nog in de basis’. Aldus geschiedde.

Met Taylor op het middenveld, soms zelfs in plaats van de internationals Steven Berghuis en Davey Klaassen, haalde Ajax de landstitel binnen. Dat ging op het laatst vrij moeizaam, maar dat lag niet zozeer aan Taylor als wel aan de rammelende verdediging. Tekenend is dat Ajax aanvallers en verdedigers aantrok, maar, vooralsnog, geen middenvelders, terwijl Ryan Gravenberch vertrok.

Met Gravenberch werd Taylor vaak vergeleken, zijn boezemvriend liep Taylor feitelijk in de weg bij Ajax. Maar waar Gravenberch zijn contract niet wilde verlengen en dus verkocht werd (aan Bayern München) tekende Taylor kort daarop bij tot 2027.

De meningen over Taylor zijn nog verdeeld. Is hij niet nog te anoniem voor een basisplaats bij Ajax? Is hij betrouwbaar genoeg om de Champions League mee in te gaan?

Zijn oude leermeester in de Ajax-jeugd Ronald de Boer vervloekte hem soms vanwege zijn nonchalance en wat verongelijkte gedrag. Maar het ‘doerakje in de goede zin van het woord’ is klaar om echt belangrijk te worden, vindt De Boer nu.

Quinten Timber van Feyenoord. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Quinten Timber (Feyenoord, 21 jaar)

Het transferrecord dateert uit 2003: 7 miljoen euro betaalde Feyenoord toen voor de Servische spits Danko Lazovic. Twee jaar geleden kwam er een soortgelijk bedrag op tafel voor Marcos Senesi. En nu is het dan eindelijk verbroken, voor een deels zelfopgeleide speler nota bene. Voor Quinten Timber betaalde Feyenoord naar verluidt 8 miljoen aan FC Utrecht, een bedrag dat door bonussen kan oplopen naar de dubbele cijfers.

Feyenoord is niet rijk, en twee middenvelders, Amrabat en Ayoub, die eerder bij Utrecht werden opgepikt redden het niet in De Kuip. Maar de club moest wel handelen nadat het halve basiselftal was weggekocht en coach Arne Slot wat al te vaak gefrustreerd zijn telefoon had weggelegd, omdat de spelers die hij op het oog had (Veerman, Bazoer) niet kwamen. PSV, Ajax en een trits buitenlandse clubs dreven de vraagprijs voor Timber flink op.

10 miljoen voor Timber. Dat klinkt ergens ook als een schijntje, omdat zijn tweelingbroer Jurriën zoveel indruk maakt bij Ajax als multifunctionele verdediger, die spitsen meestal zelf in de luren legt in plaats van andersom. Ze lijken onvoorstelbaar veel op elkaar, Quinten is degene die zich verbaal het meest laat gelden, het meest het avontuur zoekt en vroeger vaker aanvoerder was.

Q, zoals ploeggenoten hem noemen, maakte indruk bij FC Utrecht vorig seizoen waar de middenvelder steeds dominanter werd. ‘Timber is de opvolger van Til’, verkondigde coach Slot. Dat brengt druk met zich mee. Guus Til is een mindere voetballer dan Timber, maar tekende wel voor vijftien competitiedoelpunten, waar Timber er vorig seizoen maar twee maakte. Feyenoord huurde met Sebastian Szymanski nog een aanvallende middenvelder, het heeft Orkun Kökcü en Jens Toornstra nog aan boord. Dat wordt een interessante strijd om twee plekken.

Ook interessant: de nacht voor Ajax - Feyenoord en Feyenoord - Ajax in huize Timber. Wat wordt er dan besproken op een zolderkamertje in Utrecht waar de tweeling nog steeds gebroederlijk naast elkaar slaapt?

Jonathan de Guzman van Sparta Beeld Pro Shots / Shane Winsser

Jonathan de Guzman (Sparta, 34 jaar)

22 jaar nadat hij voor het eerst voet in Rotterdam zette, keerde Jonathan de Guzman er deze zomer terug. Op zijn twaalfde verliet de middenvelder huis en haard in Canada waar hij werd uitgezwaaid door zijn Filippijnse vader en Jamaicaanse moeder. Hij ging naar Feyenoord en na stormachtig te zijn gedebuteerd in Rotterdam-Zuid deed hij alle topcompetities aan: Spanje, Engeland, Italië en Duitsland.

En niet bij kleine clubs: Villarreal, Napoli en Eintracht Frankfurt. Maar misschien was hij in dienst van Swansea City op zijn best. Dat loodste hij naar de winst van de League Cup en aldaar haalde hij het Nederlands elftal. Op het WK van 2014 begon hij zelfs als basisspeler.

In al die topcompetities trof hij doel, dat deed geen Nederlander hem na. Hij maakte van alles mee, had een warme band met Michael Laudrup en Louis van Gaal, vocht met een directeur van Napoli, raakte meermaals zwaar geblesseerd, en won naast de League Cup, ook de Duitse DFB Pokal. Hij scoorde in de Champions League tegen Bayern München. De levens van voetballers met minder bagage zijn verfilmd of in een boek beschreven.

Een sloot ervaring brengt De Guzman dus mee naar Sparta dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde en tot op heden de meest actieve club op de transfermarkt is met twaalf nieuwkomers. De Guzman speelde de afgelopen twee seizoenen bij OFI Kreta en moet nog topfit worden. Hij is allang niet meer het rastalent dat dolgraag als aanvallende middenvelder speelt, en zich weinig aantrok van bemoeizuchtige ploeggenoten. Hij is een verbinder met nog steeds die uitstekende basistechniek en mentaliteit.

‘Ik wilde graag terug naar Rotterdam’, stelde De Guzman. Zijn kinderen zijn er blijven wonen. Zoon Jaden de Guzman van 15 verruilde net de Feyenoordopleiding voor die van PSV. Ook in hem schuilt een eigenzinnige avonturier en een begenadigd voetballer. ‘Geweldig om hem veel te zien spelen, maar zelf wil ik ook nog wat laten zien.’