Vier gouden medailles bij vier Winterspelen - en weer moet Wüst op zoek naar een geldschieter

Kerels nodig

Drie jaar geleden lag die glorieuze uitkomst niet voor de hand. De commercie zag Wüst niet staan. Terwijl Sven Kramers aanwezigheid in een schaatsploeg als een magneet op sponsors werkt, was Wüst afhankelijk van een vrijgevige miljonair, Dirk-Jan Bakker. Dankzij hem kon ze bij het vrouwenteam van coach Marianne Timmer aan de slag.



Wüst reed dat jaar tamelijk bleek rond. Nog voor de titeltoernooien nam ze de beslissing. Ze zou kappen met de vrouwenploeg. Ze was er open over: ze had kerels nodig om beter te worden. Wouters, lang de teammanager van de opgeheven TMV-ploeg, moest voor geldschieters zorgen. Dat ging te langzaam, waardoor ze gedwongen werd eigen spaargeld in het sponsorloze Team4Gold te steken. Dat was gedurfd. Ze had aardig verdiend, maar ze was zeker niet de schaatsmiljonair die Kramer is geworden met minder olympisch succes.



In 2010 moest zij, na de hoofdprijs in Vancouver, haar halve salaris inleveren bij TVM. In 2014, na weer een olympische topprestatie in Sotsji, dacht ze bij Kemkers te kunnen blijven. Die zou een topploeg willen voortzetten, zonder de vertrokken Kramer. Het kwam niet voor elkaar. Zo werd Wüst gedwongen haar eigen weg te zoeken. 'Ireen hoefde geen salaris, zolang wij geen hoofdsponsor hadden binnengehaald', zegt manager Wouters over de lastige maanden van 2015, toen de kosten opliepen. De redding kwam pas na ruim een half jaar: het bedrijf Justlease was bereid geld in het plan van Wüst te steken.