Videoscheids debuteert in wielerpeloton: 'Anders doen ze alles wat God verboden heeft'

Er moet altijd eerst iets gebeuren voordat er tot actie wordt overgegaan Philippe Mariën, juryvoorzitter

Tot nu toe werden wielrenners pas na afloop van de wedstrijd en na het terugkijken van de beelden bestraft. Tijdens het laatste WK wielrennen in het Noorse Bergen werd de Italiaanse Sky-renner Gianni Moscon na de finish van het scoreformulier geschrapt omdat hij aan een auto had gehangen. 'Wat nou als hij wereldkampioen was geworden?', schetste het Belgische juylid Guy Dobbelaere het belang van een videoref tegen de NOS.



Aanleiding voor de introductie van een videoscheids was de eindeloze discussie na de vermeende elleboogstoot van Peter Sagan in de richting van Mark Cavendish tijdens een massasprint in de Tour de France afgelopen zomer. Sagan werd uit koers gehaald, een beslissing waar de UCI later op terug moest komen.



Om misverstanden te voorkomen pleitte Philippe Mariën, juryvoorzitter van de UCI, toen al voor een extra jurylid in de regiekamer. 'Er moet altijd eerst iets gebeuren voordat er tot actie wordt overgegaan', zei hij toen.