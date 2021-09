Via de play-offs naar het WK voetbal is de droom van Montenegro

Verdediger Risto Radunovic (midden) heeft geschoord tegen Turkije. Beeld AFP

Ze mogen net als Nederland na vier wedstrijden zeven punten hebben in de WK-kwalificatiepoule, toch wordt voor de meeste voetballers van Montenegro de wedstrijd zaterdag tegen Oranje het hoogtepunt van hun carrière. Zelfs bij verlies. ‘Dat ze daar staan is voor hen al geweldig. Ze moeten proberen zich te laten zien,’ zegt Zeljko Petrovic, een van de betere spelers die Montenegro voortbracht.

Petrovic, die voor FC Den Bosch, PSV en RKC speelde en hoofdtrainer was bij RKC, ADO, Willem II en assistent bij Feyenoord, FC Utrecht en momenteel Irak, ziet het Nederlands elftal als favoriet. ‘Kijk naar al die namen die Nederland kan opstellen, naar al die clubs waar ze voor spelen. AIleen als de selectie van Montenegro compleet is en Jovetic en Savic op hun best zijn, maakt de ploeg een kansje.’

Probleem: Stevan Jovetic is er niet, hij is weer eens geblesseerd. Een groot probleem want de 31-jarige aanvoerder was verantwoordelijk voor de winst op Letland (1-2) met twee treffers, scoorde ook tegen Gibraltar (4-1) en was erbij toen Montenegro vaker op doel schoot dan Noorwegen maar toch verloor (0-1).

Ster van zijn generatie

Jovetic is de grote ster van zijn generatie, al ligt zijn hoogtepunt al ruim een decennium achter zich toen hij furore maakte bij Fiorentina. De schaduwspits werd er, mede vanwege zijn vele doelpunten, permanentje en speelstijl, vergeleken met Roberto Baggio die eveneens in Florence ontbolsterde en leek voorbestemd om in de voetsporen te treden van Pedrag Mijatovic en Dejan Savisevic, de beste spelers uit Montenegro ooit.

De creatieveling uit hoofdstad Podgorica toog in 2013 naar Manchester City voor 26 miljoen euro, maar raakte daar veelvuldig geblesseerd. Ook bij Internazionale, Sevilla, AS Monaco en, sinds afgelopen zomer, Hertha BSC kende hij blessureleed, en toch was er overal waardering voor zijn klasse, werkethiek en kameraadschappelijke aard. Zo betaalde hij eens de knieoperatie van een Montenegrijnse voetballer in Duitsland, omdat diens club daar geen geld voor had.

Dit seizoen schoot Jovetic uit de startblokken, hij scoorde in de eerste competitiewedstrijd voor Hertha waardoor hij de tweede voetballer is die in de vijf grootste competities doel trof na Florin Raducioiu. Maar vorig weekeinde viel hij al vlot uit tegen Bayern München.

Zonder de sterspeler pakte Montenegro onverwacht een punt op bezoek bij koploper Turkije (2-2) afgelopen woensdag. In de laatste seconde knalde invaller Radunovic een vrije trap snoeihard in de verre bovenhoek, daarmee het perspectief van Montenegro én Nederland vergrotend in de poule.

Droom van de natie

De grote droom van de natie die zich in 2006 afscheidde van Servië is tweede worden en de play–offs bereiken. Dat lukte in de kwalificatiecampagne voor het EK 2012 al eens mede dankzij twee remises tegen Engeland. Tsjechië bleek in de play–offs te sterk. Petrovic: ‘Toen had het moeten gebeuren, toen was Juventus-spits Vucinic er ook nog bij.’

Daarna ging het allengs minder. In 2015 werd een kwalificatiewedstrijd tegen Rusland gestaakt door ongeregeldheden op de tribune waardoor het thuis spelende Montenegro een reglementaire 3-0 nederlaag leed. De kwalificatiecampagne voor het EK 2020 was de meest dramatische in de nog jonge geschiedenis. Vooral doordat op de wedstrijddag van het treffen met Kosovo bondscoach Tumbakovic en twee spelers van Servische origine om politieke redenen opstapten. Engeland won ditmaal met 1-5 en 7-0.

De huidige cyclus staat in het teken van eerherstel. Naast de noeste Atlético Madrid-verdediger Stefan Savic zijn de flankspelers Adam Marusic van Lazio en Sead Haksabanovic van Rubin Kazan de blikvangers. Spits Uros Djurdjevic speelde nog bij Vitesse maar maakte weinig indruk, op een schitterende, winnende treffer tegen Ajax na als invaller. Hij komt thans uit op het Spaanse tweede niveau bij Gijon.

Ze worden kritisch gevolgd in hun thuisland. Petrovic: ‘Montenegrijnen lijken fysiek op Nederlanders, het zijn lange mensen. Ha, alleen ik haal het gemiddelde wat omlaag. Maar ze zijn supertrots en emotioneel. Ja, daar draag ik dan weer wel aan bij.’

Sportgek land

De 600.000 inwoners zijn gek van basketbal, handbal, waterpolo, volleybal en voetbal, sporten waar Joegoslavië voor het uiteenvallen in uitblonk. Nu hebben de grote Balkanlanden hun eigen specialisme. Kroatië heeft een sterk voetbalteam, Servië leunt op toptennisser Djokovic en Slovenië is trots op de wielrenners Pogacar en Roglic. Petrovic, 18-voudig International voor Joegoslavië: ‘Montenegro, dat zwarte berg betekent, is prachtig; het Monaco van de Balkan! Maar we hebben weinig inwoners en het is bovendien lastig om in de bergen voetbalveldjes aan te leggen, terwijl je daar in Nederland over struikelt.’

Voor Petrovic wordt het een bijzondere avond in Eindhoven waar hij zelf speelde. Hij hoopt vooral op een mooie wedstrijd. ‘Want daar houden Nederlanders en Montenegrijnen allebei van, van mooi voetbal.’