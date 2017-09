Vettel houdt Max Verstappen van eerste startplek in Singapore: 'Alles zal van de start afhangen'

Verstappens auto is in Singapore verder uitgerust met verbeterde brandstof en aerodynamische updates

Het waren omstandigheden waar Verstappen zich op had voorbereid. Hij trainde de afgelopen weken geregeld in de sauna en droeg bij het fitnessen een dikke trui.



Zijn team Red Bull had de race in Singapore vroeg dit seizoen aangemerkt als de wedstrijd waar het moest gebeuren in een verder teleurstellend seizoen. Het Oostenrijkse team is van oudsher sterk op de langzamere statencircuits waar motorvermogen minder belangrijk is, zoals in Singapore. Op die banen profiteert Verstappen optimaal van de goede aerodynamica en balans van zijn auto.



Tijdens de vorige race in Italië incasseerde het team bewust straffen in de startopstelling vanwege het te vaak wisselen van motoronderdelen, om met een zo fris mogelijke krachtbron naar Zuidoost Azië af te reizen. Verstappens auto is in Singapore verder uitgerust met verbeterde brandstof en aerodynamische updates.



