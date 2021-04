Veterane Van Vleuten wint Ronde tien jaar na de eerste keer

Annemiek Van Vleuten op de finish: ‘Ten years later!’ Beeld AP

Als het ontploft in de Ronde voor vrouwen dan gebeurt dat meestal op twee crime scenes: de Kanarieberg op 44 kilometer van de finish en de Paterberg op 13 kilometer. Op beide hellingen greep Van Vleuten het initiatief. Op de Kanarieberg, een kilometer lange klim met een stuk van 14 procent steil - elke honderd meter rechtuit gaat het 14 meter omhoog - versnelde de renner van het Spaanse Movistar vanuit een nog vrijwel volledig peloton. Tien tellen later was dat peloton volledig uit elkaar geslagen, inclusief een kopgroep die in het spoor Van Vleuten kon blijven. De rest was prompt kansloos voor de overwinning.

‘Maar na de Kanarieberg hadden we de wind tegen’, legde Van Vleuten na de finish uit, ‘en dan kun je niet wegkomen, dus ben ik gestopt met rijden.’

Een paar hellingen later, op de Oude Kwaremont, een lange, maar niet zo steil oplopende kasseienweg, probeerde de Nederlandse wereldkampioene Anna van der Breggen in de laatste Ronde van Vlaanderen van haar carrière - ze stopt eind van het jaar - een beslissing te forceren. De kopvrouw van SD Worx, de ploeg met minstens drie kanshebbers voor de winst in de gelederen, had zich vooraf afgevraagd wat een drie weken durende, intensieve hoogtetraining in maart voor effect op haar lichaam zou hebben. Op de Oude Kwaremont kreeg ze het antwoord: ‘Ik merkte dat ik niet echt diep kon gaan.’

Op diezelfde helling viel ook het doek voor een andere Nederlandse topfavoriet: Marianne Vos. De kopvrouw van Jumbo-Visma had een week eerder Gent-Wevelgem gewonnen en leek klaar voor haar tweede winst in de Ronde, nadat ze daar in 2013 zegevierde. ‘Maar er werd behoorlijk hard doorgetrokken en ik kon niet mee. De Kwaremont liegt niet.’

Onverhard paadje

Meteen na de die helling komt de Paterberg en daar zou het dan moeten gebeuren. Acht rensters bevatte de kopgroep nog en Van Vleuten had zich voorgenomen als eerste de kasseienklim op te rijden. Doordat net als vorig jaar het publiek ontbrak, kon ze over een onverhard paadje rechts van de ongelijke kasseien en ging ze er definitief vandoor. Even leek dat mis te gaan, want aan het eind van het smalle pad, moest Van Vleuten op het steilste stuk van ruim 20 procent weer de kasseien op. Ze draaide zo’n zware versnelling dat ze van links naar rechts over de weg zwalkte en zich af moest zetten tegen de hekken om niet te vallen.

Iets vergelijkbaars overkwam haar vorig jaar in de tweede etappe van de Ronde van Italië. Op een steil onverhard stuk viel Van Vleuten omdat ze de pedalen niet meer rondkreeg. Ze stond op, liep met de fiets aan de hand de helling verder op, sprong op het zadel en won de etappe.

De andere renners waarmee ze zondag in de kopgroep zat, konden Van Vleuten ondanks haar moeizaam gezwoeg niet volgen en met een gat van een paar seconden kwam ze bovenop aan op de Paterberg. Dat leek te weinig, want na die laatste klim volgden louter lange wegen waar de ontsnapte, eenzame Van Vleuten voortdurend een richtpunt zou zijn voor haar zeven achtervolgers.

Onmenselijke versnelling

Maar de geboren Vleutense sprokkelde een seconde voorsprong per kilometer bijeen. Met een onmenselijk zware versnelling maalde ze door en zag niet om. ‘Want als je er eenmaal aan begint, dan moet je het als een tijdrit benaderen en all out gaan. Ik wilde uit hun zicht komen, maar dat is hier lastig. Ik heb echt kilometer voor kilometer afgeteld, ik was zo kapot. Maar alleen aankomen is prachtig.’

Vier dagen eerder won Van Vleuten ook al de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen en bewees daarmee dat leeftijd weinig zegt over de winstkansen in Vlaamse eendagswedstrijden. ‘Leeftijd is relatief’, zegt Van Vleuten erover. ‘Mensen vragen me de laatste tijd: wanneer ga je stoppen? Maar ik vind dit nog veel te leuk.’

Inspiratie ontleent de Nederlandse aan haar Spaanse ploeggenoot in de mannenploeg van Movistar: Alejandro Valverde. Haar trainingsmaat viert 25 april zijn 41ste verjaardag en won zaterdag zowaar de Spaanse koers Grote Prijs Miguel Indurain. ‘Alejandro is als een klein jongetje dat enorm veel lol in het fietsen heeft’, vertelde Van Vleuten zondag. ‘In de training is hij altijd de eerste die het spel op de wagen zet; een liefhebber, net als ik.’