Verzwakt Feyenoord neemt tegen FC Utrecht genoegen met een gelijkspel

Marcos Senesi ramt de bal weg voordat het een corner kan worden voor Utrecht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De kameleon van de eredivisie ontsnapt in eigen huis aan een fel tegenoffensief van FC Utrecht. De door blessures gehavende ploeg blijft ook in het 24ste competitieduel onder leiding van Dick Advocaat ongeslagen (1-1). De Rotterdammers hebben sinds 27 oktober 2019 (4-0 bij Ajax) geen competitieduel meer verloren.

Het is weer schuiven geblazen tegen Utrecht. Feyenoord is ondertussen niets anders meer gewend dit seizoen. Door het ontbreken van Bart Nieuwkoop en de geblesseerde Jens Toornstra zijn er zelfs twee basisdebutanten aan Rotterdamse zijde. Bijna anderhalf jaar nadat hij van het beloftenelftal van Liverpool is overgenomen start George Johnston voor het eerst in een eredivisieduel voor Feyenoord, als linksback. 21-jarig jeugdproduct Jordy Wehrmann bekleedt de meest controlerende positie op het middenveld.

Daarnaast vervangt João Teixeira de geschorste Orkun Kökcü. Tel daarbij de langduriger absenties van keeper Justin Bijlow, controleur Leroy Fer en linksback Ridgeciano Haps op, en Feyenoord mist tegen Utrecht zes spelers uit het beoogde basiselftal.

Trainer Dick Advocaat moet de boel noodgedwongen weer omgooien, net nu er enige continuïteit in zijn ploeg zat. Een middenveld met Toornstra, Kökcü en Mark Diemers bleek de voorbije weken namelijk goed te werken. Met dit trio won Feyenoord vier wedstrijden op rij, en hield het vervolgens een zwaarbevochten punt over aan een bezoek bij CSKA Moskou (0-0).

Een volgende ronde aan personele wijzigingen heeft Feyenoord in het duel met Utrecht weinig goeds gedaan. In de eerste tien minuten meldden de Domstedelingen zich al via Sander van de Streek, Joris van Overeem en Mimoun Mahi met een drietal schoten bij het doel van Nick Marsman.

FC Utrecht is, na het vertrek van trainer John van den Brom, zoekende naar een nieuwe aanvallende identiteit. In de twee voorgaande duels, thuis tegen Ajax (0-3) en op bezoek bij PEC Zwolle (1-1), komt de ploeg van interim René Hake respectievelijk tot 5 en 2 doelpogingen. Het schamele eindtotaal tegen PEC is het laagste totaal aan schoten van Utrecht in een eredivisiewedstrijd dat statistiekenbureau Opta in tien jaar tijd heeft gemeten.

Sreven Berghuis schiet op de goal van Utrecht, Mimoun Mahi wil dit voorkomen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Balbezit

In Rotterdam gooit trainer Hake het dan ook over een andere boeg, De gebruikelijke 4-3-3-formatie wordt ingeruild voor een 4-4-2-systeem met een ruit op het middenveld. Ook qua speelstijl verandert de insteek. Waar Utrecht in de eerste weken van het seizoen nog via verzorgd balbezitvoetbal wilde domineren, loert het in Rotterdam - met maar 35 procent balbezit in de eerste helft - nadrukkelijk op de juiste momenten om toe te slaan via een snelle tegenaanval. De snelheid van aanvaller Gyrano Kerk, met 29 geslaagde dribbelacties de speler met de meeste succesvolle dribbels in de eredivisie tot dusver, is hierbij het grote wapen.

De gewijzigde tactiek van Hake brengt wat teweeg bij de kwakkelende bezoekers. Utrecht is voor rust ruimschoots de gevaarlijkere ploeg. Mahi komt in de 25ste minuut het dichtst bij een doelpunt, maar zijn poging belandt net naast het Rotterdamse doel.

Waar de bezoekers voor rust nog over pech te klagen hebben, is het vlak na rust wel meteen raak. Dat het doelpunt een onverwachte maker heeft, rechtsback Mark van der Maarel schiet binnen uit een corner, zegt veel. Utrecht is naarstig op zoek naar aanvallende slagkracht, met een voorhoede die dit jaar pas goed was voor vier doelpunten. Toch stemt het aanvallende optreden in de Kuip hoopvol. Utrecht komt tegen Feyenoord tot bijna evenveel schoten (16) als in de drie voorgaande eredivisieduels bij elkaar opgeteld (17). Na afloop is Hake dan ook tevreden: ‘Het grote verschil met de voorgaande wedstrijden is dat wij vandaag directer naar voren hebben gespeeld. Dat dit leidt tot een boel kansen, is goed nieuws. Alleen wel jammer dat het flinke aantal schoten slechts één treffer opleverde.’

Dat de bezoekers niet met drie punten uit de Kuip vertrekken, is te danken aan een tactische kunstgreep van de Feyenoord-trainer. Advocaat: ‘Voor rust hadden we een vrije man te veel over achterin, dus schoven we Lutsharel Geertruida na rust door naar het middenveld.’ Door deze verschuiving heeft Utrecht na rust niet telkens een mannetje meer op het middenveld, waardoor de strijd om het centrum weer een gelijke wordt. Uitgerekend Geertruida werkt in de 65ste minuut de 1-1 binnen, nadat Marcos Senesi een gevoelige boogbal van Steven Berghuis slim had verlengd in het zestienmetergebied.

Tot een vurig slotoffensief komt het na de gelijkmaker niet bij Feyenoord. Daarover toont Advocaat zich realistisch. ‘Er zat simpelweg niet meer in dan een punt vandaag. Op basis van de kansen verdiende Utrecht het te winnen. Dan moet je realistisch zijn, en gewoon voor dat ene punt spelen.’