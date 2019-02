Verzet van Tallon Griekspoor duurt een set tegen Tsonga

Misschien moest hij maar van Amsterdam naar Rotterdam verhuizen, zei Tallon Griekspoor (22) nadat hij eerder deze week in de eerste ronde van het ABN Amrotoernooi had gewonnen van Karen Chatsjanov. De Rus staat elfde op de wereldranglijst en was als tweede geplaatst in Rotterdam. Spelen voor thuispubliek in Ahoy ligt Griekspoor wel. Vorig jaar won hij van drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka.

Normaal speelt de jonge Nederlander voornamelijk challengertoernooien, de op een na laagste profdivisie in het tennis. ‘Dan mag je van geluk spreken als er twintig man op de tribune zit’, schetste Kristof Vliegen, al vijf jaar de coach van Griekspoor. ‘Er is vaak geen eten, de trainingsballen zijn versleten. Dit is een heel andere ambiance.’

Kon Griekspoor donderdag voor een halfgevuld Ahoy nog een keer stunten? In de tweede ronde was Jo-Wilfried Tsonga de tegenstander. De Fransman is de voormalig nummer vijf van de wereld en was in 2017 winnaar in Rotterdam. De 33-jarige Tsonga lag er vorig jaar zeven maanden uit met een blessure en wil nog een keer proberen de wereldtop te halen. Zijn rank op dit moment: 140ste.

Griekspoor, 211 van de wereld, leek aanvankelijk goed mee te kunnen. Maar in de tweede set had hij geen antwoord meer op de harde slagen van Tsonga. Het uiterlijke contrast tussen de twee was groot. De Fransman, 1.88 meter en ruim 90 kilo, is een imponerende verschijning. De tekening van de borstspieren was zichtbaar in het bezwete groene shirt. Tegenover hem stak de jonge Nederlander wat schriel af – hij is net zo lang, alleen zeker tien kilo lichter. En met het petje achterover heeft hij meer het voorkomen van een kwajongen.

Ter voorbereiding had Tsonga nog YouTube-video’s bekeken van de Nederlander. Ook Griekspoor wist wat hij kon verwachten. Hij zocht veelvuldig de backhand van zijn tegenstander, om daarna zelf met zijn forehand de aanval te kiezen. Coach Vliegen: ‘Ik heb zelf nog tegen Tsonga gespeeld. En we wisten dat hij op belangrijke punten altijd naar buiten serveerde. Maar goed, ook als je in de goede hoek staat is het nog maar de vraag of je de bal hebt met 220 kilometer per uur.’

Potentie

Bijna verontschuldigend zei de Fransman na de 7-6, 6-1 overwinning op de enige Nederlander die nog in het toernooi zat: ‘Sorry, ik had echt nog wel een setje willen spelen. Dat had het publiek wel kunnen waarderen, denk ik.’ Hij had nog wat beleefde woorden over zijn jonge tegenstander: ‘Hij heeft potentie. Maar er is nog werk aan de winkel.’

Griekspoor maakte twee weken geleden zijn debuut tijdens de Davis Cup-ontmoeting met Tsjechië. Hij verloor zijn partij tegen Jiri Vesely, maar Nederland plaatste zich wel voor het nieuwe eindtoernooi. In november strijden de beste tennislanden ter wereld in Madrid om de beker van het prestigieuze landentoernooi.

‘De Davis Cup was een leerzame ervaring’, zei Griekspoor na afloop op de persconferentie. Hij zat ook vorig jaar al bij de Davis Cup-selectie, maar speelde toen geen wedstrijd speelde. ‘Zo’n debuut helpt zeker naar deze week toe. Het is mooi dat ik de kans heb gekregen. Ik speelde daar met het publiek tegen me, hier stonden ze voor mij.’

Tallon Griekspoor. Beeld Jiri Buller/de Volkskrant

Broers

Langs de lijn zaten donderdag broers Scott en Kevin, de vijf jaar oudere tweeling uit het tennisgezin. Kevin stopte na jaren last te hebben gehad van een schouderblessure. Scott speelt nog wel, hij staat nu 272ste op de wereldranglijst. De broers eisten in een interview met de Volkskrant eerder al iets van credits op voor de goede prestaties van hun broertje.

Vanwege het leeftijdsverschil was het altijd twee tegen een. Ook op de tennisbaan in de achtertuin van de vermogende familie Griekspoor. Scott: ‘In onze pubertijd wilden wij niks te maken hebben met een jochie van 11 jaar. Het heeft hem gehard (…) Hij heeft altijd tegen ons opgekeken, hoeft hij nu niet meer te doen. Hij is nu de beste.’

Dit jaar was het derde jaar op rij dat Tallon een wildcard kreeg van toernooidirecteur Richard Krajicek, die potentie ziet in de jonge Nederlander. Wat kan nog beter? Griekspoor: ‘Ik moet mentaal sterker zijn. Vandaag ook: de eerste set ging het gelijk op, maar daarna glipt de wedstrijd uit mijn handen. Mijn spel moet constanter. Hoe dat gaat lukken? Veel partijen en belangrijke punten spelen.’

Top-100

Coach Vliegen is optimistisch: ‘De eerste jaren zag ik een jongen met goede skills. Een sterke forehand en hij heeft ook de capaciteit om lange rally’s te spelen. Hij is nog steeds een ruwe diamant, maar al wat geslepen. Hij heeft de capaciteiten om de top-100 te bereiken. Anders was ik er niet aan begonnen.’