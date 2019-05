Vervloekt is de renner die de leiderstrui te vroeg krijgt omgehangen

Ergens in de dertien dagen dat Simon Yates vorig jaar in het roze reed, besloot hij om buiten de koers een regenjackje over zijn leiderstrui te dragen. Het roze werkte als een magneet, had hij gemerkt; iedereen wilde iets van hem. Met het roze verborgen onder zijn jack kon hij weer onopgemerkt van teambus naar podium rijden. Wel zo prettig.

Topfavorieten in een grote ronde onderhouden een ambivalente verhouding met de leiderstrui. Natuurlijk, ze willen hem graag hebben, maar liever niet te snel en zeker niet te lang. Niet voor niets luidt het mantra van Primoz Roglic, topfavoriet in de Giro dezer dagen: ‘Het roze is mooi, maar alleen als je het op de laatste dag aanhebt, in Verona.’

Een leiderstrui kost bergen energie, zowel binnen als buiten de koers. Tom Dumoulin – in 2017 winnaar van de Giro d’Italia – zei twee jaar terug in de Volkskrant: ‘Je rijdt precies dezelfde koers, maar toch voelt het anders met een leiderstrui om je schouders.’

Waar anderen in alle rust de luxe teambus kunnen opzoeken voor een douche, moet de klassementsleider allerlei plichtplegingen ondergaan. In de Giro is de rozetruidrager verplicht om direct na de finish een flashinterview te geven aan de zendgemachtigden Eurosport en Rai1. Vervolgens moet hij naar het podium voor de huldiging. Daarna wacht nog de dopingcontrole, de mixed zone en een persconferentie.

Pas als dat voorbij is mag hij, nog altijd ongedoucht, met een ploegleiderswagen naar het hotel, waar zijn teamgenoten dan al lang zijn. ‘Het is slecht voor je herstel’, aldus Dumoulin. ‘Terwijl jij als klassementsleider degene bent die stress moet verdragen.’

Belangrijke lessen

De Limburger is niet de enige met slechte ervaringen. Simon Yates verspeelde vorig jaar in de Giro na een inzinking de roze trui. De dagen als klassementsleider hadden hem uitgeput. Hij leerde naar eigen zeggen twee belangrijke lessen van het debacle: eet op tijd, en zorg voor een comfortabele auto, waarin je je benen kunt strekken na een zware dag.

Het lijkt misschien een detail, maar dertien dagen met honger opgekropt in een te kleine auto zitten, krijgt een renner een keertje terugbetaald. In het geval van Yates drie dagen voor het einde. In de negentiende etappe verloor hij een half uur. Weg roze trui.

Bij Jumbo-Visma besloot de ploegleiding vorig jaar beleid te maken op de verantwoordelijkheden die bij het dragen van een leiderstrui horen. Aanleiding was de zege van Roglic in de negentiende etappe in de Tour de France. Vanwege alle plichtplegingen kwam hij zo laat terug in het hotel dat er nauwelijks nog tijd was om hem klaar te stomen voor de volgende zware etappe. Dat moest beter kunnen, meenden ze. Maar hoe?

In de door Roglic gewonnen UAE Tour, in de Verenigde Arabische Emiraten, en de Tirreno-Adriatico, experimenteerde de ploeg met een eigen busje voor de Sloveen; een zogeheten ‘Dedicated Car’ (toegewijde auto). In de Giro is dat een Mercedes-Benz Vito, oorspronkelijk bedoeld om relaties mee rond te rijden, maar nu speciaal ingeruimd voor Roglic. Hij veroverde direct na de eerste tijdrit het roze en reed daar vijf dagen in.

Whirlpool

In de Dedicated Car ligt alles klaar wat Roglic nodig zou kunnen hebben: rollers waarop hij kan uitrijden met zijn fiets, een herstelmaaltijd met rijst, een shake met eiwitten, blikjes cola en droge kleding. Volgens de ploeg loont het. Tijdwinst wordt er weliswaar niet mee geboekt, zegt ploegleider Jan Boven. ‘Maar comfortabeler is het wel.’ Het enige wat Roglic nog niet kan in de auto is douchen. Boven: ‘Dan bouwen we er volgend jaar toch een whirlpool in?’

Wat scheelt is dat Roglic een opgeruimd karakter heeft. Hij ondergaat de plichtplegingen gelaten. Tegelijk geniet hij, zegt Mathieu Heijboer, hoofd van het Performance Team van Jumbo-Visma: ‘Primoz is geen Chris Froome, die al tientallen keren de gele trui heeft gedragen. Het is een eer. Dat geeft ook energie.’

Als het al krachten heeft gekost, meent Heijboer, dan bij de knechten. ‘Het roze houdt ook in dat je tot een bepaalde hoogte de koers moet dragen.’ Op het moment dat het kon – een groep vluchters zonder grote namen ging er vorige week donderdag vandoor – verloor Jumbo-Visma ‘strategisch’ het roze aan Valerio Conti.

Donderdag staat de eerste serieuze bergetappe op het programma. Het zou goed kunnen dat nummer 2 Roglic de roze trui herovert. Maar à la Simon Yates snel een regenjackje over het roze heen trekken, zal niet gebeuren, zegt Jan Boven. ‘Die roze trui is iets om trots op te zijn. Niet om je in te verschuilen.’