Vertrouwen bij Schippers helemaal terug: 'Ik kan het echt wel. Hou op met die negativiteit'

Schippers kwam naar Londen voor goud, bekende ze. Het lukte haar om in de finale de beste tijd van het seizoen te lopen, ondanks het koele weer in Londen. Dat vermogen was lange tijd haar handelsmerk. Alleen in het olympisch seizoen wist ze haar snelste races niet in de finales van titeltoernooien te rennen. 'Ik denk dat ik mezelf vooral hoge verwachtingen opleg. Ik dacht: ik ga hier niet weg zonder gouden medaille. Het is best wel eng als je dat jezelf oplegt. Maar ik heb het gewoon gedaan.'



De 25-jarige titelverdediger hoefde in de finale niet af te rekenen met olympisch kampioen Elaine Thompson of Tori Bowie, de Amerikaanse wereldkampioen 100 meter die in het voorjaar op de 200 meter de snelste seizoenstijd liep (21,77). Ze kreeg te maken met twee nieuwkomers. Ta Lou verraste eerder dit toernooi met zilver op de 100 meter. Miller-Uibo is de olympisch kampioen op de 400 meter. Ze greep deze week op die afstand naast de wereldtitel doordat ze in gewonnen positie een blik op het videoscherm wierp. Vervolgens raakte ze uit balans.