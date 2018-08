Vertraging bij de bouw van het nieuwe stadion begint aan alle kanten te wringen bij de Spurs fans

Het had de ‘afscheidswedstrijd’ van Wembley moeten worden voor Tottenham Hotspur, het treffen van zaterdagmiddag tegen Fulham. Na ruim een jaar van ballingschap zou de Londense club terugkeren naar de eigen buurt, om over drie weken tegen Liverpool het nieuwe White Hart Lane in gebruik te nemen. Maar de terugkeer is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Harry Kane heeft zijn eerste goal in augustus gemaakt. Foto REUTERS

De tegenslag bleek niet van invloed op het veld. De Spurs versloegen de gepromoveerde stadgenoot met 3-1, terwijl de gedachten teruggingen naar het WK. Liefst negen spelers in het wit hadden meegedaan in Rusland, onder wie ‘wereldkampioen’ Hugo Lloris, de Franse doelman van de thuisploeg wiens blunder in de finale geen gevolgen had. De grote ontdekking aan Engelse zijde, Kieran Trippier, ging verder waar hij tegen Kroatië gebleven was: een kwartier voor tijd scoorde hij de 2-1 uit een fenomenale vrije trap. De Beckham van Bury, noemen ze hem.

Kort daarna scoorde Harry Kane op een voor hem kenmerkende wijze: de tegenstander uitkappen en zonder veel franje afmaken. Het was voor het eerst dat de topscorer van het WK een doelpunt scoorde in augustus, na vijftien wedstrijden, na zeventien uur spelen en na 49 doelpogingen. De Engelsen zijn dol op dat soort statistieken. Volgende week wacht de eerste test: uit tegen Manchester United.

Makkelijk ging het niet tegen Fulham, dat deze zomer 100 miljoen euro aan spelers uitgaf en tot Trippiers vrije trap goed weerstand bood. Kort na rust had de Servische aanvaller Aleksander Mitrovic de gasten op gelijke hoogte gebracht met een kopbal, zittend op zijn knieën. Dat ‘slechts’ 58.297 toeschouwers dit zagen, was veelbetekenend. De Spurs-fans raken uitgekeken op hun tijdelijke onderkomen, hoe imposant het ook is. Ze krijgen heimwee naar de eigen buurt.

Daar draaien de hijskranen, versierd met Spurs-hanen, nog driftig rond. Aannemer Mace heeft flinke vertraging opgelopen bij de bouw, die drie jaar geleden is begonnen. Er zijn problemen met de veiligheid van het 61.000 plekken tellende, door Populous ontworpen stadion. Wat er precies aan de hand is, houdt de club geheim. Afgelopen week adverteerde Mace nog met vacatures voor tien elektriciens. Een grasmat ligt er nog niet en de tribunes vertonen plekken zonder kuipstoeltjes.

De personeelsadvertentie meldde drie maanden durende werkzaamheden. Ook dat geeft problemen. Op zondag 28 oktober staat de kraker tegen Manchester City op het programma, maar op diezelfde dag is op Wembley de reeds uitverkochte American-Footballwedstrijd tussen de Philadephia Eagles en de Jacksonville Jaguars. Deze wedstrijd betekent veel voor de miljardair Shad Khan, eigenaar van Fulham, de Jaguars en beoogd eigenaar van Wembley.

Op een andere locatie spelen is niet toegestaan en een dag later, op een omgeploegd Wembley-veld, weinig aanlokkelijk. Voor de Spurs-fans is het zuur omdat zij, met oog op de bouwkosten van een miljard euro, een prijsverhoging voor hun seizoenkaarten hebben moeten slikken. Dat de spelersgroep bijeen is gebleven, heeft eveneens te maken met de nieuwe thuishaven. Zolang ze blijven winnen, blijft de droom intact: voor het eerst in 57 jaar kampioen worden.

Maar dan wel op een nieuw White Hart Lane.