Verstappens titelrivaal zit misschien wel in dezelfde auto als hij: ‘Moge uiteindelijk de beste winnen, toch?’

De relatie tussen teamgenoten in de Formule 1 kent een bijzondere dynamiek. Aan de ene kant zijn ze elkaars bondgenoten. Hun renstallen willen enkel dat ze zo veel mogelijk punten scoren, zodat het team hoog eindigt op de constructeursranglijst. Op basis van die ranglijst worden namelijk de honderden miljoenen euro’s aan Formule 1-inkomsten verdeeld over de teams.

Tegelijk zijn ze elkaars grootste vijanden. Als een coureur succesvol wil zijn, zal hij als eerste de rijder met exact hetzelfde materiaal moeten verslaan. Die tegenstrijdige belangen staan garant voor spanningen.

Red Bull haalde de 32-jarige Sergio Pérez vorig jaar binnen om zijn ervaring. De Mexicaan, die in 2011 debuteerde in de F1, moest vooral niet de fouten maken die zijn jongere voorgangers maakten. Zij gingen stuk voor stuk ten onder aan de druk naast Verstappen, wat Red Bull simpelweg te veel punten koste.

Pérez heeft voorkeur voor onderstuur

Pérez begon zijn Red Bull-tijd moeizaam. Hij moest naar eigen zeggen wennen aan de compleet andere auto. Met de bolide van dit jaar kan hij aanzienlijk beter overweg. Dat was vooral goed te zien in Monaco, waar Pérez twee weken geleden de winst pakte. Verstappen worstelde daar met een auto die voor zijn gevoel te weinig grip had aan de voorkant en daardoor te veel gleed met de voorbanden (onderstuur). Dat schuurt met zijn rijstijl; hij stuurt zijn auto het liefst zo scherp en precies mogelijk in.

Pérez prefereert juist meer onderstuur. In de hoekige bochten op het snelle circuit in Azerbeidzjan, waar zondag de achtste race van dit seizoen wordt verreden, liggen er zondag op papier daarom weer volop kansen voor hem.

Het duurde in Monaco iets meer dan een minuut voordat de Britse journalisten in het traditionele rondetafelgesprek met Red Bull-teambaas Christian Horner na de race het onderwerp al aansneden. Hoe hij ‘deze situatie’ ging ‘managen’, werd hem gevraagd.

De Brit hield zich op de vlakte door te benadrukken dat hij met luxeproblemen kampte en dat er nog veel kon gebeuren in het nog lange seizoen. ‘Maar Checo (bijnaam Pérez, red.) is in de vorm van zijn leven. Hij doet het geweldig en dit was niet iets eenmaligs. Kijk alleen maar naar zijn poleposition in Jeddah.’

Duidelijke hiërarchie

Duidelijk was dat hij zijn woorden nadrukkelijk woog, om zo beide coureurs tevreden te houden. Door ervaringen uit het verleden weet hij dat er weinig voor nodig is om een interne oorlog te ontketenen. Vijf jaar lang, tussen 2009 en 2013, had hij bij Red Bull Sebastian Vettel en Mark Webber onder zijn hoede. Vettel was het jonge, gretige supertalent. Webber was de uitgesproken veteraan.

Langzaam verslechterde de band tussen de twee, waarbij Webber het gevoel kreeg dat Vettel werd voorgetrokken. Het leidde tot tal van saillante momenten die begonnen met een botsing (Turkije, 2010) en eindigden met het opzichtig negeren van teamorders (Maleisië, 2013).

Desondanks sprak teambaas Horner nooit publiekelijk zijn voorkeur uit voor een coureur. Zoiets zou volgens hem indruisen tegen het competitieve dna van zijn team. In het geval van Pérez en Verstappen kiest hij voor dezelfde strategie. In Monaco zei hij desgevraagd geen voorkeur te hebben voor een eventuele wereldkampioen. ‘Het zijn allebei Red Bull-coureurs met gelijke kansen’, zei hij.

Andere renstallen kozen in het verleden juist wel voor een duidelijke hiërarchie. Zo was het in de Ferrari-tijd van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher een publiek geheim dat zijn teamgenoten vooral duurbetaalde assistenten waren, met een duidelijke opdracht: Schumacher niet verslaan.

Voorheen boezemvrienden

Het is de makkelijkste manier om ellende te voorkomen. Het verleden toonde al vaker dat er simpelweg geen vriendschap kan bestaan tussen teamgenoten die in de snelste auto om het hoogste strijden. Het beste voorbeeld daarvan is de band tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton, die van 2013 tot 2016 teamgenoten waren bij Mercedes.

Vóór hun F1-leven waren ze boezemvrienden. Bij Mercedes werden ze in de met afstand beste auto van het veld elkaars aartsvijanden. Zeker toen Rosberg Hamilton steeds vaker begon te verslaan. Op een gegeven moment wisselde Mercedes zelfs de monteurs van de coureurs in het midden van het seizoen, omdat de permanente oorlog tussen de twee oversloeg naar de garages.

Het was vergelijkbaar met de befaamde rivaliteit tussen Alain Prost en Ayrton Senna, die in 1988 en 1989 in hun nagenoeg onverslaanbare McLaren elkaar op zo’n beetje alle mogelijke manieren de tent uitvochten.

Vorig jaar in Verstappens schaduw

Het moet nog blijken welke kant het op gaat tussen Verstappen en Pérez, wiens aflopende contract in Monaco met twee seizoenen werd verlengd. Veel zal afhangen van hoe goed hun auto blijft en hoe gelijkwaardig ze over een heel seizoen aan elkaar zijn.

Vorig jaar stond Pérez overduidelijk in Verstappens schaduw. Dit jaar finishte hij alleen in Monaco voor Verstappen in races die ze allebei uitreden. Daarnaast is het relatief kleine verschil van vijftien punten in de WK-stand ook deels te verklaren door de twee uitvalbeurten van Verstappen door motorpech, die hem tientallen punten hebben gekost.

Het zijn feiten die Verstappen ongetwijfeld in zijn achterhoofd heeft. Het is verder geen geheim dat hij zichzelf ziet als beste van het veld, dus ook als een betere coureur dan Pérez. Het klonk in Monaco tussen de regels door in zijn antwoord en daaropvolgende glimlach na de vraag of hij dacht dat zijn nu prima relatie met Pérez door de titeldruk kon veranderen. Nee, zei hij: ‘Want we accepteren het als de ander het beter doet. Zo toon je respect naar elkaar. En moge uiteindelijk de beste winnen, toch?’