Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo vertrekt bij Red Bull en gaat naar Renault

‘We respecteren het besluit van Daniel volledig en wensen hem alle geluk in de toekomst’, zegt teambaas Christian Horner in een persbericht. Het vertrek van Ricciardo kwam onverwacht. Na de GP van Hongarije zondag liet hij weten dat hij spoedig duidelijk zou geven over zijn aflopende contract bij Red Bull. Vriend en vijand verwachtte dat hij zijn verbintenis ging verlengen.

De Australiër is 29 jaar en hunkert naar een auto waarmee hij kan strijden om de wereldtitel. Voor volgend seizoen is er alleen geen plek bij de andere twee topteams Mercedes en Ferrari, waardoor verlengen bij Red Bull zijn enige optie leek, wilde hij enigszins competitief blijven. Het gat tussen de drie topteams en de rest van het veld is dit seizoen alleen maar groter geworden.

De overstap naar Renault maakt zijn vertrek nog saillanter. De Franse autobouwer is sinds 2007 de motorleverancier van Red Bull, maar de relatie tussen de twee is in de afgelopen jaar ernstig verslechterd. Na dit seizoen gaan de partijen uit elkaar. Red Bull stapt over naar Honda-motoren.

Ricciardo sprak in het persbericht van Renault over 'een van de moeilijkste besluiten' uit zijn raceloopbaan. 'Maar ik vond het tijd een nieuwe uitdaging aan te gaan.' Renault is verheugd met de komst van Ricciardo: 'Aan ons de taak het vertrouwen van Daniel terug te betalen door hem een zo goed mogelijke auto te bieden', aldus teambaas Cyril Abiteboul.

In 2016 keerde Renault terug in de Formule 1 met een eigen fabrieksteam. Gestaag bouwen de Fransen aan een topteam. Ricciardo zegt onder de indruk te zijn van de vooruitgang dat het team in de afgelopen twee jaar boekte. Het perspectief bij Renault lijkt voor hem aanlokkelijker dan een langer verblijf naast Verstappen bij Red Bull. Mogelijk was de Australiër niet voldoende overtuigd dat zijn situatie met Japanse aandrijving op korte termijn aanzienlijk zou verbeteren.

Ricciardo was sinds Verstappens overstap naar Red Bull in 2016 de teamgenoot van de Nederlander. Wie Verstappens nieuwe teamgenoot wordt, is nog onduidelijk. Het team zegt 'meerdere opties' te overwegen. Red Bull kan besluiten om de aan Renault uitgeleende Carlos Sainz terug te halen. De Spanjaard was ook al de teamgenoot van Verstappen bij Red Bulls dochterteam Toro Rosso. De twee onderhielden daar een moeizame relatie.

Het team kan ook Pierre Gasly promoveren van Toro Rosso naar Red Bull. De 22-jarige Fransman debuteerde eind vorig jaar in de Formule 1 en maakt een prima indruk. In Hongarije finishte hij zondag nog knap als zesde.