Verstappens foutloze seizoen is een open sollicitatie bij Mercedes

Met elke race wordt de vraag relevanter: hoe lang blijft Max Verstappen nog bij Red Bull?

De Nederlander rijdt al meer dan een jaar nagenoeg foutloos zijn ronden in de Formule 1. In zijn vijfde seizoen in de koningsklasse rijdt hij constanter dan ooit. Het enige probleem: zijn materiaal groeit niet met hem mee. Het huidige seizoen oogt steeds meer als een open sollicitatiebrief voor een stoeltje bij een team dat hem wel die kampioensauto kan bieden: Mercedes.

Geen kenner zal andere namen noemen dan die van Max Verstappen en Lewis Hamilton als hij wordt bevraagd naar de beste twee F1-coureurs van de afgelopen twaalf maanden. Hamilton boekte zondag in zijn Mercedes in Frankrijk zijn zesde zege in acht races en is hard op weg naar zijn zesde wereldtitel. Verstappen finishte op het circuit van Paul Ricard alweer voor de vijfde keer dit jaar als vierde. Het verschil tussen de twee? Een absolute topauto.

Terwijl Hamilton dit seizoen een van de dominantste auto’s uit zijn rijke loopbaan bezit, moet Verstappen het doen met misschien wel de minste auto bij Red Bull. Zijn nieuwe Honda-motor heeft hem vooralsnog niet dichterbij de snellere Ferrari’s en Mercedessen gebracht. Zijn chassis is vanwege regelwijzigingen aan het begin van dit seizoen zelfs minder goed dan een jaar geleden.

Toch haalt hij elke race het optimale uit een auto die eigenlijk helemaal niet zo goed is. Hij rijdt berekenend, foutloos en oogt rustiger dan ooit. In zijn auto en daarbuiten. De onnodige crashes zijn verleden tijd. Net als scheldkanonnades richting de wedstrijdleiding of ongeduldige inhaalacties. Het is een contrast met de coureur die een paar jaar geleden nog de regels veranderde met zijn compromisloze rijstijl en zo in sneltreinvaart fans over de hele wereld veroverde.

De pieken waren daardoor hoog, de dalen waren diep. De ongebreidelde drang om te winnen ten koste van alles, die alle grote kampioenen in zich hebben, leek bij Verstappen permanent aanwezig. Terwijl de kampioenen die venijnigheid alleen gebruikten als er wereldtitels op het spel stonden, maar verder vooral saai hun rondjes reden.

Saai stond tot vorig jaar alleen niet in Verstappens woordenboek. Daardoor waren er twijfels of hij wel ooit die grote kampioen kon worden. Wijlen Niki Lauda vergeleek Verstappen een jaar geleden na een rommelige seizoenstart nog met Gilles Villeneuve, de coureur die eind jaren 70 door vriend en vijand werd beschouwd als een van de talentvolste coureurs ooit. Alleen ook als een van de grilligste, waardoor hij in zes Formule 1-seizoenen nooit in de buurt kwam van de wereldtitel.

De woorden van Lauda wogen zwaar, ook omdat de Oostenrijker een topfunctie bij Mercedes had, een potentiële toekomstige werkgever van Verstappen. Maar juist op het circuit dat de naam van Villeneuve draagt, in het Canadese Montreal, herpakte Verstappen zich een jaar geleden. De knop was om. Sindsdien liet hij geen WK-punt meer liggen. Na de zomerstop pakte vorig jaar alleen wereldkampioen Hamilton meer punten.

Prestatieclausule

Dit seizoen is hij nog niet in de buurt geweest van een zege. Gezien de overmacht van Mercedes (de Duitsers wonnen dit jaar alle acht races) is de kans reëel dat hij dat dit jaar voor het eerst in drie seizoenen zonder overwinning blijft.

Verstappen gaat er volwassen mee om. Hij heeft zich verzoend met het gegeven dat de weg naar de wereldtitel niet is af te snijden. Het bleek vrijdag, in Frankrijk, toen Hamilton hem hinderde tijdens de vrije training. ‘Misschien als ik met hem om de titel had gevochten, had ik geprobeerd hem iets aan te naaien. Maar nu heb ik daar helemaal geen zin in’, zei hij kalm voor de camera van Ziggo Sport.

Hij weet: alleen met geduld en goed rijden komt hij door het huidige windstille deel van zijn loopbaan. Het is de enige weg naar een topauto. Of dat nou bij Red Bull is, of bij een ander topteam. Verstappens contract bij Red Bull loopt tot en met 2020. Het is een publiek geheim dat in zijn contract een prestatieclausule staat, waardoor hij eventueel na dit seizoen voor het eerst beschikbaar is voor een topteam als Mercedes of Ferrari.

Die teams hebben alleen twee meervoudig wereldkampioenen aan boord (Hamilton en Vettel) en zijn huiverig voor twee kapiteins op één schip. Hoe meer Verstappen zich dit jaar presenteert als een volwassen teamspeler die ook saai zijn wedstrijden kan rijden, hoe interessanter hij voor die teams wordt. Aan de andere kant heeft hij als gewilde topcoureur met nog tal van jaren in het vooruitzicht inmiddels ook de luxe zijn eigen toekomst te bepalen.

Na 2021 gaan de regels in de raceklasse op de schop. Hoe precies, wordt in oktober bekend. Maar dat betekent meestal ook een opschudding van de pikorde. Mercedes kan dan zomaar de macht kwijtraken, net als Red Bull overkwam in 2014 toen er nieuwe motoren werden geïntroduceerd. Voor Verstappen gaat de juiste keuze boven haast.