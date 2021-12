Verstappen zoekt de grens van het toelaatbare op, maar waar ligt die grens?

GP-winnaar Lewis Hamilton zondag in Saoedi-Arabië met de bokaal. Max Verstappen laat het voor wat het is. Beeld AFP

Nooit veroorzaakte een race van Max Verstappen meer ophef dan die van zondag, in Saoedi-Arabië. In een alles-of-nietspoging zijn titelrivaal Lewis Hamilton voor te blijven, verliet hij Jeddah met twee tijdstraffen. Hoe ver mag de Nederlander gaan voor de wereldtitel?

De sport lijkt het zelf in ieder geval niet precies te weten. Ellenlang werd er de afgelopen maanden al overlegd over voorvallen tussen Verstappen en Hamilton. De vonnissen waren uiteenlopend.

Ook de commentaren in de internationale media toonden maandag allesbehalve een eensluidend beeld als het gaat om wat er allemaal was gebeurd in Saoedi-Arabië. De Spaanse sportkrant Marca ging het verst met een oordeel: Hamilton kreeg een 10, Verstappen een 0. ‘Niemand twijfelt aan zijn talent, maar regels zijn er niet om verbroken te worden’, was de uitleg.

De BBC was genuanceerder. De Britse omroep zag vooral twee coureurs die duidelijk een andere mening hadden over wat wel en niet kan op de baan, wat tot een rommelig slotakkoord in Abu Dhabi kan leiden. Er was wel eensgezindheid over het gegeven dat de GP in Saoedi-Arabië de controversieelste race van het seizoen was. Met als centrale vraag dus of Verstappen over de schreef ging bij zijn pogingen voor Hamilton te finishen.

Simpel antwoord

Volgens de scheidsrechters was het antwoord daarop simpel: ja. De vier stewards die bij races als onafhankelijk oordelen over incidenten, bestraften Verstappen eigenlijk drie keer. Eentje werd uitonderhandeld over de boordradio. Na een actie waarbij Verstappen Hamilton inhaalde door een bocht af te snijden stelde de wedstrijdleiding bij Red Bull voor hem bij een herstart alvast achter Hamilton neer te zetten.

Twee keer kreeg hij een straf op papier. Eerst voor het te fel verdedigen van zijn plek in ronde 37, waarbij hij buiten de baan kwam en bij het terugkeren op het asfalt een onterecht voordeel had (tijdstraf van vijf seconden). In de Saoedische nacht volgde er ook nog een tijdstraf van tien seconden voor te hard afremmen op het rechte stuk, waardoor Hamilton tegen de achterkant van zijn auto botste.

Bij die overtredingen hoorden alleen ook nuances en kanttekeningen. Bij de straf voor het felle verdedigen, speelde krap een maand geleden in Brazilië bijvoorbeeld iets soortgelijks. Ook daar raakten de twee buiten de baan door hard verdedigen van Verstappen. De stewards daar - een van de vier was ook aanwezig in Saoedi-Arabië - vonden die actie wel door de beugel kunnen.

Oneerlijk

Het gebrek aan duidelijkheid over wat nu precies wel en niet is toegestaan op het asfalt was Verstappens grootste ergernis na de race. Red Bull-topman Helmut Marko beschuldigde de FIA er zelfs van dat Verstappen oneerlijk wordt behandeld.

Andersom had Mercedes-kamp een totaal andere kijk op de zaken. Hamilton haalde harder dan ooit uit naar Verstappen, terwijl ze naast elkaar zaten in de persconferentie. Hij vond Verstappens manier van rijden over de limiet. Daarbij benadrukte hij het zelf zo netjes mogelijk te willen houden.

Het zijn woorden die in Verstappens hoofd ongetwijfeld irritatie veroorzaakten. In juli was het Hamilton die onder de loep lag, vanwege een discutabele, bestrafte inhaalactie op Silverstone in de snelle Copse-bocht. Hij beukte er Verstappen mee van de baan. Die crashte en moest ter observatie naar het ziekenhuis.

Op dat moment stond de kampioenschapsdruk vol op Hamilton. Zijn auto was trager en Verstappen had drie races op rij gewonnen. Hij moest in Silverstone wel winnen om zicht te houden op de titel. Dus racete hij op de grens van het toelaatbare. Net zoals Verstappen dat deed in Saoedi-Arabië, omdat het nu zijn auto is die al een paar races niet snel genoeg is. Het was iets dat hij ruiterlijk erkende in Jeddah, tussen alle ruis over de vele incidenten door.

Titelrivaal

Die situatie dwingt hem de limiet op te zoeken en daarmee ook de grenzen van de sportiviteit. Grootheden als Ayrton Senna of Michael Schumacher deden in het verleden hetzelfde als kampioenschappen de andere kant op dreigden te vallen. Schumacher werd er zelfs een keer om geschrapt uit de WK-stand, toen hij in 1997 in de slotrace te opzichtig zijn titelrivaal Jacques Villeneuve probeerde uit te schakelen.

Hij kwam er wel mee weg in 1994, toen hij crashte met zijn titelrivaal Damon Hill en zo met één punt verschil de titel pakte. Hill riep als ervaringsdeskundige vorige week de FIA alvast op in Abu Dhabi duidelijk aan te geven wat de consequenties zullen zijn bij zo'n omstreden crash. Hij erkende alleen ook dat zo’n voorwaarschuwing waarschijnlijk snel is vergeten als de twee zondag, met de titel op het spel, op centimeters van elkaar rijden met 300 kilometer per uur.

Want dat Verstappen weer de grens van het toelaatbare op zal zoeken, staat vast. Hij moet wel nu Hamilton een snellere auto lijkt te hebben, en er een van de spannendste F1-ontknopingen aller tijden lonkt. Enkel in 1974 reisden er twee titelrivalen (Emerson Fittipaldi en Clay Regazzoni) net als Verstappen en Hamilton met exact hetzelfde puntenaantal af naar de slotrace.

De kleinste straf zou de titelstrijd kunnen beslissen. Bovendien, mocht de Brit na een aanrijding (expres of per ongeluk) de finish niet halen, dan is Verstappen de man in bonis. Hij wordt dan wereldkampioen, zelfs als hij de eindstreep evenmin bereikt. Dan telt wie de meeste GP's heeft gewonnen. Verstappen staat op negen zeges, Hamilton op acht.