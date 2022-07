Verstappen zo goed als kansloos voor zege in Hongarije na dramatische kwalificatie: ‘Enorm frustrerend’

Monteurs sleutelen in de pitsstraat aan de wagen van Max Verstappen tijdens de kwalificatie in Hongarije. Beeld AFP

Daarmee lijkt Verstappen zo goed als zeker kansloos voor de zege op de baan waar hij nog nooit won. Op het circuit vol korte, snelle bochten is het lastig inhalen, waardoor een hoge startplek daar belangrijker is dan op andere banen.

De mislukte kwalificatie was zuur voor de Nederlander, omdat hij aanzienlijk sneller was dan hij had verwacht. Verstappen had het eigenlijk na de eerste trainingen op vrijdag al opgegeven in het laatste weekeinde voor de zomerstop. Alles wees erop dat de Ferrari’s aanzienlijk sneller waren en dus zouden domineren op de Hungaroring.

Het oogde een beetje als op de situatie in Monaco. Op dat eveneens bochtige, langzame circuit was Ferrari duidelijk in het voordeel ten opzichte van Red Bull.

Regen

Het enige waar Verstappen op kon hopen was regen, wat de verschillen tussen de bolides nivelleert.

Die regen was ook voorspeld rond Boedapest en viel zaterdag een paar uur voor de kwalificatie met bakken uit de lucht. Bij de start van de kwalificatie was het weer droog. Het asfalt was alleen wel flink afgekoeld ten opzichte van een dag eerder en al het rubber dat op vrijdag door de auto’s was neergelegd - wat extra grip oplevert - was weggespoeld. Daardoor voelde de baan compleet anders aan voor de coureurs.

Met name Verstappen voelde zich daar goed op. In het eerste kwalificatiegedeelte was de wereldkampioen direct snel en in het tweede deel noteerde hij de snelste tijd. Tot zijn derde kwalificatiedeel dus faliekant mislukte. Verstappen noemde dat voor de camera van Viaplay ‘enorm frustrerend’, omdat hij het gevoel had dat hij poleposition kon grijpen. ‘Want de snelheid zat er wel goed in.’

Hij had nog geen idee wat precies het probleem was met zijn motor. ‘Ik had gewoon geen vermogen meer toen ik uit de pits reed. Dit is gewoon enorm balen.’

Russell vanuit het niets naar pole

Beide Ferrari’s leken volop van Verstappens malheur te gaan profiteren met de eerste en tweede startplek, tot Mercedes-coureur George Russell in zijn allerlaatste rondje vanuit het niets de snelste tijd reed. Voor Verstappen was dat het enige goede nieuws op een baaldag. Het is voor hem te hopen dat Russell de Ferrari’s zondag lang genoeg weet op te houden om hem alsnog een kans te geven in de wedstrijd.

‘En verder moeten we niet te veel tijd verliezen in het begin, bij het inhalen van de jongens voor ons. We gaan het wel zien’, zei hij gelaten.