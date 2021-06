Verstappen wint tweede GP op rij: ‘Waar we kunnen winnen, moeten we winnen’

Max Verstappen tijdens de Grand Prix op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Beeld AFP

De witte blouse was zo’n tien minuten na de podiumceremonie al ingeruild voor een grijze polo. Het haar en de blauwe spijkerbroek van Helmut Marko waren alleen nog drijfnat toen de ene na de andere tv-ploeg hem voor de camera trok. Iedereen wilde iets van de Red Bull-topman weten, ook al had Max Verstappen net anderhalve liter mousserende wijn over hem heen gespoten. De coureur die hij als 17-jarige in een Formule 1-auto zette, had voor het eerst twee races achter elkaar gewonnen.

Zelden won Verstappen op zo’n soevereine wijze een Grand Prix als zondag in Oostenrijk, een week na zijn overwinning in Frankrijk. De Nederlander startte de Grote Prijs van Stiermarken vanaf de eerste plek. In de 71 ronden daarna was hij een klasse apart op de Red Bull Ring. Zijn titelrivaal Lewis Hamilton kon hem enkel in het begin enigszins bijbenen. Daarna zag hij Verstappen wegkruipen. Toen Hamilton in het slot van de wedstrijd een pitstop maakte, was het verschil bijna twintig seconden.

Overmacht

De overmacht op Red Bulls thuisbaan leidde tot euforie binnen het team, waarna werd besloten Marko voor de eerste keer sinds Verstappens eerste F1-zege in Barcelona in 2016 weer eens mee te sturen naar het podium. ‘Ik was naar wat data aan het kijken, toen iemand me zei dat ik naar boven moest komen’, zei Marko. Het bleek een verzoek van Red Bull-baas Dietrich Mateschitz zelf te zijn. ‘En als de baas je vraagt, zeg je geen nee’, zei hij lachend. Marko werd geboren en getogen in Graz, gelegen op een klein uur rijden van het circuit.

De 78-jarige Oostenrijker heeft in de Formule 1 een nukkig imago. Hij wordt door zijn coureurs gevreesd vanwege zijn meedogenloosheid: wie niet presteert, kan vertrekken. Maar zondag oogde hij als de gezellige oom op een verjaardag. Coureurs die bij Red Bull zijn opgeleid, zoals Carlos Sainz (Ferrari) en Daniel Ricciardo (McLaren), feliciteerden hem tussen de interviews door in amicale onderonsjes.

Enkel Red Bull-teambaas Christian Horner zei in het voorbijgaan niets tegen Marko. De grote glimlach waarmee de twee mannen elkaar aankeken was alleen veelzeggend. Bij Verstappens renstal wordt na elke race de wereldtitel tastbaarder.

Verstappen leidt al ruim een maand het kampioenschap. De voorsprong op Hamilton is in die tijd van vier opgelopen naar achttien WK-punten. Het bevalt hem prima op de top van de apenrots in de Formule 1, bleek afgelopen weekeinde. De 23-jarige coureur oogde ontspannen op de Red Bull Ring.

Underdog

Geduldig stond hij de vele journalisten en cameraploegen te woord, die met bovengemiddelde interesse de WK-leider volgen. Voortdurend legde hij hetzelfde uit: ja, zijn auto is goed, maar het verschil met de Mercedes van Hamilton is minimaal. Ook al doet Hamilton voorkomen dat de vork anders in de steel zit. ‘Maar ik vind het prima als hij een beetje underdog wil spelen’, zei Verstappen.

Mercedes en Red Bull kibbelen verder al weken over zaken als te flexibele achtervleugels en een maatregel om de pitstops te vertragen. Het is volgens teambaas Horner bedoeld om Red Bull af te remmen. Verstappen laat het allemaal van zich afglijden. Ook omdat hij inmiddels weet dat hij een auto bezit waarmee hij tot de laatste race in Abu Dhabi races kan winnen. Na acht GP’s won hij vier keer en startte hij drie keer vanaf de eerste plek.

Ondertussen lijkt bij zevenvoudig kampioen Hamilton het besef te ontstaan dat het zomaar lastig kan worden zijn titel te verdedigen. Zondag sprak hij gelaten over het in zijn ogen ‘overduidelijke’ verschil in snelheid tussen zijn auto en die van Verstappen. Indirect legde hij druk op zijn team snel verbeteringen door te voeren. ‘Anders zal het zo blijven.’

Waakzaam

Toch blijft Red Bull-topman Marko waakzaam voor het team dat niet voor niets sinds 2014 ongeslagen is in de Formule 1. ‘Er zullen circuits komen waar Mercedes het beter voor elkaar zal hebben. Dus waar we kunnen winnen, moeten we winnen. Een voorsprong van zo’n dertig punten zou prettig zijn’, zei hij. Sterker: Marko vindt dat Verstappen eigenlijk al meer races had moeten winnen.

‘Want alleen in Barcelona hadden we niet het niveau van Mercedes, omdat hun banden daar minder snel sleten. Maar ons pakket (motor en chassis, red.) wordt elke race beter en meer solide, en Max rijdt beter dan ooit.’

Komende zondag wacht er wederom een race op de Red Bull Ring. Marko twijfelt er niet aan dat Verstappen dan wederom kan zegevieren. Daarmee zou de gedroomde oogst waar hij voor zijn twee ‘thuisraces' op hoopte werkelijkheid worden: vijftig punten. Marko: ‘En de banden zijn dan ook een gradatie zachter. We zagen in deze race al dat onze bandenslijtage beter was dan bij Mercedes. Dus het ziet er erg positief uit.’