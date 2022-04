Verstappen wint sprintrace in Imola en krijgt eerste hint dat malheur uit eerste races verleden tijd is

Verstappen haalt Leclerc in tijdens de sprintrace. Beeld REUTERS

Het duel tussen de twee was een voorproefje van wat zondag in de hoofdrace komen gaat, als de twee hoogstwaarschijnlijk weer met elkaar om de winst strijden.

Verstappen had vrijdag in de kwalificatie voor de sprintrace nog knap zijn eerste poleposition van het seizoen veroverd. Op een listig, natgeregend circuit reed hij precies op het juiste moment de snelste ronde. Leclerc noteerde in zijn Ferrari de tweede tijd.

Heel veel had Verstappen zaterdag in de sprintrace van een half uur alleen niet aan zijn eerste startplek. Leclerc reageerde een halve seconde sneller op het doven van de rode lichten dan Verstappen, waardoor hij de 24-jarige Nederlander al voor de eerste bocht van de leiding beroofde.

Daarna dreigde een herhaling van het scenario in de voorgaande races in Bahrein en Australië: Leclerc kroop weg van Verstappen, simpelweg omdat zijn auto sneller oogde. Dat was slecht nieuws voor de wereldkampioen. In Italië was zijn auto flink aangepast. Hij hoopte minimaal gelijkwaardig aan Leclerc te zijn.

‘Tempo was goed’

Maar in de laatste vijf ronden lukte het Verstappen tiende na tiende het gat te verkleinen. Zijn banden oogden minder versleten dan die van Leclerc en zijn bolide bleek een stuk minder wispelturig dan in de eerste GP's. In de voorlaatste ronde haalde hij zijn leeftijdsgenoot knap in, die geen moeite deed nog het gevecht aan te gaan. Een eventuele crash zou voor beide coureurs rampzalig zijn, omdat de uitslag van de sprintrace de startopstelling voor de hoofdrace bepaalt.

‘Ik maakte het een beetje moeilijk bij ons voor de start, maar daarna was het tempo goed’, zei Verstappen kalm over de boordradio tegen zijn team na de zege. Zijn sterke race toonde dat de verbeteringen aan zijn auto werkten. Verstappens teamgenoot Pérez reed in dezelfde bolide net zo’n knappe wedstrijd; hij stoomde in slechts 21 ronden op van plek zeven naar plek drie.

Van begin tot eind boeiend

De eerste, enerverende sprintrace van het seizoen bewees verder dat de Formule 1 met succes had gesleuteld aan het nog relatief nieuwe concept. Vorig jaar jaar experimenteerde de raceklasse bij drie raceweekeinden voor het eerst met de miniraces over 100 kilometer.

Verstappen en Leclerc op het podium na afloop van de sprintrace. Beeld AFP

De Formule 1 zocht al jaren naar manieren om fans meer vertier te bieden in de geregeld voorspelbare raceweekeinden. Er werd gekeken naar het schrappen van de relatief bloedeloze trainingstijd in ruil voor een sportief interessanter alternatief. Zo ontstond al snel het idee voor een sprintrace, die dan bij sommige wedstrijden de reguliere kwalificatie moest vervangen.

De drie sprintraces van vorig seizoen werden met wisselend enthousiasme ontvangen. De extra race gaf een andere dynamiek aan het weekeinde, omdat de coureurs nu twee races messcherp moesten zijn. Tegelijk bleken de sprintraces daardoor enigszins saai: coureurs deden vooral hun best uit de problemen te blijven, om niet in de korte race al hun hoofdrace te verpesten. Verder hadden ze weinig te winnen door veel risico te nemen: de winnaar verdiende slechts drie WK-punten.

Dat is dit seizoen veranderd. De eerste acht coureurs scoorden zaterdag in Imola punten. Verstappen kreeg als winnaar de meeste: acht. In Imola leidde die betere beloning in ieder geval tot een sprintrace die van de eerste tot de laatste ronde spannend was.