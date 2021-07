Verstappen wint sprintrace Formule 1 en loopt met experiment één WK-punt uit op Hamilton

Verstappen komt de bocht uit waar Hamilton nog in zit. Beeld AFP

De eerste plek leverde Verstappen drie WK-punten op. Hij liep zo één punt uit op Hamilton de WK-stand. Daarnaast mag hij de hoofdrace op zondag vanaf de eerste plek beginnen, waarmee hij officieel een poleposition achter zijn naam kreeg.

De Formule 1 besloot te experimenten met een sprintrace op zaterdag in plaats van de reguliere kwalificatie om fans meer spektakel te bieden. Die beroering kwam er ook, vooral in de eerste ronden.

Verstappen en Hamilton hielden als titelrivalen namelijk geen moment in bij de start, ook al zou bijvoorbeeld een crash voor een van hen funest zijn met oog op de ‘echte’ race minder dan 24 uur later.

Hamilton poogde na Verstappens raketstart de Red Bull-coureur meteen buitenom in een snelle bocht weer in te halen, maar de Nederlander verdedigde zijn positie met verve. Daarna zag Hamilton enkel nog de achterkant van Verstappens Red Bull. ‘Good job’, zei Verstappen na de minirace kalm tegen zijn team.

Verstappen op het circuit van Silverstone. Beeld AP

Om de coureurs te motiveren voluit te gaan, waren ze in de zeventien ronden niet verplicht tot pitstops en hadden ze ook vrije keuze als het ging om banden. Maar tot veel meer beroering na de enerverende start leidde dat niet. De twintig coureurs reden relatief behoudend. Verstappens teamgenoot Pérez was de grootste verliezer van de sprintrace: hij verloor de controle over zijn stuur, spinde en start zondag de hoofdrace als laatste.

Verstappen was in de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag nog nipt afgetroefd door Hamilton. De Brit was uiteindelijk minder dan een tiende seconde sneller dan Verstappen en daar was hij dolblij mee. Maar na tien seconden in de sprintrace had Verstappen die goede kwalificatie van Hamilton dus alweer tenietgedaan. Hij profiteerde zo optimaal van het sprintrace-experiment en heeft zondag een uitstekende kans op zijn vierde zege op rij.