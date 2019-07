Verstappen wint spektakelrace in Hockenheim

Eerst volgde er een innige omhelzing met zijn teambaas Christian Horner. Vervolgens kreeg hij een knuffel van tweede man Helmut Marko. Om hem heen goten euforische Red Bull-monteurs energiedrankjes over elkaar heen. Max Verstappen werd ondergedompeld met liefde toen hij zondag terugkeerde bij het gebouw van zijn team, na het winnen van de Grote Prijs van Duitsland.

Een uur eerder had hij tijdens de podiumceremonie al met een brede glimlach gekeken naar het feest dat voor zijn neus losbarstte. Er steeg oranje rook uit fakkels op boven de Hockenheimring, terwijl het Wilhelmus luidkeels werd meegezongen door de duizenden Nederlanders die voor Verstappen de halve dag hadden doorgebracht in de stromende regen. Ze kregen er wel een van de spectaculairste Formule 1-races in jaren voor terug, waarin de Nederlander ook nog eens de beste bleek.

Niets kan een Formule 1-race zo ontregelen als regen. Nat asfalt nivelleert het verschil tussen auto’s, waardoor de stuurkunsten van coureurs doorslaggevend worden. Het is alleen ook zeldzaam. Tot zondag was het bijna twee jaar geleden dat een wedstrijd op regenbanden werd gestart. En in Duitsland leek het alsof de coureurs het enigszins verleerd waren hoe met die omstandigheden om te gaan.

‘Het was een van de meest uitdagende races die ik ooit heb gereden’, zei Verstappen na zijn zege tegen de wereldpers, met de raceoverall nog afgestroopt om zijn middel.

Op de listige baan bleek niemand veilig. Zelfs niet vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die sinds 2014 alle regenraces had gewonnen. De Brit is zelden op een fout te betrappen. Maar na zo’n dertig ronden schoot hij rechtdoor in de Sudkurve-bocht. Hij raakte de muur en reed meteen door naar de pitstraat. Daar ging het drama verder. Monteurs renden als kippen zonder kop in het rond. Ze knoeiden met Hamiltons banden en nieuwe neus, wat hem flink wat seconden kostte. Later in de race verloor hij nog eens de controle over zijn Mercedes.

Verstappen viert zijn overwinning. Beeld ANP

Een meeslepend spektakelstuk

Na de wedstrijd noemde Hamilton zijn GP van Duitsland ‘een van mijn slechtste dagen op het kantoor’. Het was exemplarisch voor een race die van de eerste tot de laatste ronde een meeslepend spektakelstuk was. Toen het stof was opgetrokken, was de coureur op de eerste startplek (Hamilton) als negende gefinisht. De coureur die van de laatste plaats vertrok, eindigde als tweede (Ferrari-coureur Vettel). En voor het eerst in ruim twee jaar stond weer iemand op het podium die niet in dienst was van Red Bull, Mercedes of Ferrari (Toro Rosso-coureur Kvyat).

Te midden van die chaos hield Verstappen zijn hoofd koel. De afgelopen jaren had hij zijn talent in de regen al geëtaleerd met knappe inhaalraces in Brazilië (2016) en China (2017). Het is een kunst die hij te danken heeft aan zijn vader Jos, benadrukte hij na de race in Duitsland. ‘Ik heb veel geoefend’, zei hij. Zijn vader stuurde hem op kartcircuits juist de baan op als het hoosde, als andere vaders niet wisten hoe snel ze hun spullen moesten inpakken.

Sindsdien rijdt Verstappen blakend van het zelfvertrouwen over natte circuits. Zo liet hij zich zondag niet van de wijs brengen door een spin van 360 graden, de vijf pitstops die hij moest maken of door zijn matige start waarbij hij meteen twee plekken verloor.

Max Verstappen raast over de finish bij de F1 Grand Prix van Duitsland. Beeld REUTERS

Zijn team handelde net zo zelfverzekerd. Toen Verstappen eenmaal de leiding had, besloot Red Bull niet af te wachten wat de concurrentie ging doen. De Oostenrijkse renstal durfde het aan Verstappen in het slot van de race op het opdrogende circuit als een van de eersten op droogweerbanden te zetten. ‘We hebben de juiste mensen op de goede plekken. Dat merk je op stressmomenten’, zo sprak Verstappen donderdag al bijna profetisch over de kracht van zijn team.

De zege van Verstappen is zijn zevende in zijn Formule 1-carrière en zijn tweede van dit seizoen, nadat hij eind vorige maand ook al zegevierde in Oostenrijk. Hoewel hij in de WK-stand nog op ruime achterstand staat van WK-leider Hamilton (63 punten), begint hij er aardig aan te wennen om op de hoogste trede van het podium te staan.

Dat bleek toen zondag een journalist aan hem vroeg zijn zege in Duitsland te rangschikken tussen zijn andere overwinningen. ‘Moet je dat nu echt nog na elke overwinning gaan vragen?’, zo stelde Verstappen enigszins geërgerd een wedervraag. Als het aan hem ligt, komen er nog veel meer zeges bij. Veel spectaculairder dan de zege in Duitsland zullen ze niet snel worden.