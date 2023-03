Verstappen wint met overmacht in Bahrein, maar de blikvanger was Alonso

Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Bahrein, die hij voor het eerst wist te winnen. Beeld AFP

Blikvanger van de race was tweevoudig Formule 1-kampioen Fernando Alonso. Als vijfde gestart, vocht de Spanjaard met succes tegen de beide Mercedessen, verschalkte hij de Ferrari van Carlos Sainz en belandde als derde op het podium. Regerend kampioen Verstappen behaalde zijn 36ste grandprixzege. Hij leidde op een paar pitstops na van start tot finish. De winnaar van vorig jaar en gedurende het seizoen de grootste concurrent van de Nederlander, Charles Leclerc van Ferrari, viel uit door een plots stilgevallen motor.

Opvallend was dat de beide Red Bulls met enorme afstand van de rest finishten. Uit het radioverkeer van de overige teams bleek een voortdurende worsteling met het goedhouden van de banden. Daarin bleek Aston Martin zijn zaken het best voor elkaar te hebben. Kopman Alonso, die dit weekeinde aan zijn twintigste seizoen begon, reed in zijn 360ste grand prix naar het podium, zijn teamgenoot Lance Stroll werd zesde. Een resultaat dat vorig jaar ver buiten bereik lag. ‘We hebben een bijna heel nieuwe auto gebouwd’, legde Alonso eerder uit, ‘en die voelt nu al heel goed. En hij zal gedurende het seizoen alleen maar beter worden.’ De Spanjaard vierde zijn derde plaats dan ook als een overwinning.

De tweede Nederlander in de Formule 1, Nyck de Vries, kwam uit op de veertiende plaats. Dat was beter dan de negentiende plek waarvan hij gestart was. Maar hij kon niet voldoen aan het advies van landgenoot Verstappen om vooral zijn teamgenoot te verslaan als hij zich in de kijker wilde spelen. Yuki Tsunoda werd elfde en het lukt de Japanner daarmee net niet punten te scoren.