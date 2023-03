Verstappen wint kwalificatie Bahrein: ‘Ik ben aangenaam verrast dat ik op pole sta’

Charles Leclerc van Scuderia Ferrari, Max Verstappen van Red Bull Racing en Sergio Perez van Red Bull Racing poseren aan het einde van de kwalificatiesessie voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein. Beeld ANP / EPA

Max Verstappen heeft met groot vertoon van macht in Bahrein zijn 21ste poleposition veroverd. Hij was tot zijn eigen verrassing de snelste in de kwalificatie voor de eerste race van het seizoen, zondag. Zijn teamgenoot van Red Bull, de Mexicaan Sergio Perez, was ruim eentiende seconde langzamer. De voorste startrij is daarmee voor het eerst in Bahrein volledig in handen van Red Bull.

Beide coureurs gooiden nog wat zout in de wonden van de concurrentie en vertelden na afloop dat ze met een auto hadden gereden die eerder bedoeld was om ruim anderhalf uur mee te racen dan om heel kort heel snel te zijn in de kwalificatie. ‘We hebben voor vandaag dan ook allerlei compromissen moeten sluiten’, zei Perez.

Een week geleden waren de beide auto’s sterk, betrouwbaar en meteen vertrouwd tijdens de drie testdagen. Toen Verstappen echter enkele paar dagen later instapte voor de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein was dat, zei hij, ‘een grote schok’. Het leek alsof Red Bull hem en Perez compleet nieuwe bolides had verschaft. Waar hem dat precies in zat, wilden de twee niet specificeren om de andere teams niet wijzer te maken. ‘Maar’, zei Verstappen, ‘ik ben aangenaam verrast dat ik op pole sta.’

Over de auteur Robert Giebels is sportverslaggever en schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Eerder schreef hij over politiek, economie en Azië.

Temeer omdat de tweevoudig Formule 1-kampioen op hetzelfde circuit vorig jaar een dramatische seizoensopening had en uitviel. Charles Leclerc was toen de snelste in de kwalificatie en won de race. Dat lukte Verstappen in Bahrein nog nooit in acht pogingen. Wel was hij in 2021, zijn eerste kampioensjaar, er de snelste in kwalificatie.

Leclerc, die vorig jaar achter Verstappen tweede werd in diens tweede wereldkampioenschap, was evenzeer aangenaam verrast over zijn kwalificatie zaterdag. Want ook Ferrari worstelde wat af in de drie trainingen die daaraan vooraf gingen. Toch start de Monegask zondag als derde. Hij zit met zijn auto, zei Leclerc, eigenlijk in de omgekeerde situatie van Red Bull: goed in kwalificeren, matig in de race. ‘We zijn zondag waarschijnlijk langzamer dan de Red Bulls en onze banden slijten sneller.’

Teleurstelling

Voor de tweede Nederlander onder de twintig Formule 1-coureurs, Nyck de Vries, liep zijn eerste kwalificatie in de Alpha Tauri, waarmee hij aan zijn eerste volledige seizoen begint als Formule 1-rijder, uit op een teleurstelling. De Vries had, zei hij, wel verwacht dat hij het moeilijk zou krijgen. In het rondje waar hij zijn snelste tijd had moeten en willen zetten, ‘ging het mis in bochten waar ik het niet had verwacht’.

Zo lag hij er niet alleen al uit na Q1, het eerste kwalificatiedeel, hij was ook nog eens veel langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Vries zal van de negentiende en de op een na laatste plek starten zondag, Tsunoda begint van de veertiende plaats.

En dat is pijnlijk voor de Nederlander, want het eerste gevecht dat je moet winnen in de Formule 1, is tegen je teamgenoot. Die rijdt in dezelfde auto. Over beide Alpha Tauri’s heeft De Vries gezegd dat die op het circuit van Bahrein, dat met zijn oude asfalt en de langzame bochten het uiterste vraagt van de banden en de remmen, niet tot zijn recht zal komen.

Dat gold minder voor de auto van Tsunoda, die liefst 7 tienden van een seconde sneller was dan De Vries. Bovendien is de in tal van autoklassen zeer ervaren De Vries binnengehaald om zijn zes jaar jongere teamgenoot wat bij de les te houden. Wie de eerste rijder is binnen Alpha Tauri, de Nederlander of de Japanner, laat het team evenwel wijselijk in het midden.

Schrale troost voor De Vries is dat de twee andere coureurs die hun Formule 1-debuut maakten in Bahrein, Oscar Piastri van McLaren en Logan Sargeant van Williams, evenmin de eerste kwalificatieronde overleefden en starten van plek 18 en 16. Bovendien, zo bleef hij positief, is een race met een door brandstof zwaardere auto een heel ander verhaal dan een kwalificatie. Ondanks het resultaat heeft hij er enigszins van kunnen genieten, zei De Vries. ‘Ik doe ik wat ik het liefste doe’.

In een eerdere versie werd Piastri per abuis Carlos genoemd waar het Oscar moet zijn. Dit is aangepast.