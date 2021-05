Verstappen wint in Monaco en is eerste Nederlander ooit op kop in F1

Vreugde bij Verstappen na de overwinning in Monaco. Beeld Pool via REUTERS

Dankzij de 25 punten die hij verdiende met zijn zege leidt Verstappen nu het kampioenschap met 105 WK-punten. Hamilton staat op 101 punten.

Verstappen vertrok vanaf de tweede plek in Monaco, nadat Ferrari-coureur Charles Leclerc hem zaterdag in de kwalificatie net was voorgebleven. Diezelfde Leclerc crashte na zijn snelle ronde nog wel. Zondag bleek zijn auto te beschadigd om te starten, waardoor zijn startplek leeg bleef. Daardoor had Verstappen plots een uitstekende kans op de zege.

Wie als eerste door de eerste bocht komt in het prinsdom is in de 77 ronden daarna bijna niet meer te achterhalen; inhalen is nagenoeg onmogelijk in de smalle straten. Het zijn mogelijkheden die coureurs als Verstappen niet laten liggen. Hij startte goed, greep de leiding en reed daarna foutloos zijn ronden. Achter hem konden eerst Mercedes-coureur Bottas en daarna Ferrari-rijder Sainz hem niet bijhouden. Zijn enige pitstop verliep rimpelloos.

Hamilton chagrijnig

Het werd zo een middag vol mijlpalen voor Verstappen en ook de Nederlandse autosport. Zo had er nog nooit een Nederlander aan kop gereden in het kroonjuweel van de Formule 1. Daarnaast had er nog nooit een Nederlandse coureur op het podium gestaan in Monaco, laat staan gewonnen. Hij kreeg de trofee voor de winnaar uit handen van prins Albert van Monaco, die de beker haalde uit een speciale Louis Vuitton-koffer.

Verstappen bedankte over de boordradio zijn team toen hij over de finish kwam en van zijn teambaas hoorde dat hij een ‘Monaco Grand Prix winner’ was. ‘Niet heel slecht voor een zondag’, grapte hij. Zo’n twintig minuten later zei hij koeltjes voor de camera van Ziggo Sport dat hij geen moment in de problemen is geweest. ‘Ik had nooit echt het gevoel dat ik onder druk stond ofzo. Iedereen achter mij die ook maar iets wilde, reed de voorbanden kapot. Dus dat gaf wel aan dat we marge hadden.’

Voor de race waren Verstappens monteurs nerveuzer dan hijzelf, zei hij nog. ‘Ik heb toen gezegd: je weet dat je goed bent. Ik weet wat ik moet doen met de auto en jullie met de pitstops.’

Verstappen blaakte in Monaco van het zelfvertrouwen. Dat gold niet voor zijn belangrijkste titelconcurrent Lewis Hamilton. Die werd zevende en scoorde ‘slechts’ zeven WK-punten (Hamilton scoorde nog een extra punt voor het rijden van de snelste raceronde).

Hamilton in actie in Monaco. De Brit had niet zijn beste weekend. Beeld AP

De Brit oogde het hele weekeinde geërgerd, omdat het zijn team maar niet lukte hem een auto te bieden waarmee hij op z’n gemak langs de vangrails kon scheren. ‘Zaken die gedaan moesten worden, zijn duidelijk niet gedaan’, zei hij chagrijnig na de kwalificatie, waarin hij de zevende tijd reed.

In de race maakte Hamiltons team een strategische fout door hem als eerste van het hele veld naar binnen te halen voor een pitstop, terwijl hij juist zijn banden aan het sparen was. Hamilton dacht zo lang mogelijk door te kunnen rijden. Het leidde tot geïrriteerd commentaar over de boordradio. Het was voor het eerst in twaalf races dat de zevenvoudig kampioen niet op het podium stond.

Door zijn rampweekeinde zag Hamilton zijn voorsprong van veertien punten op Verstappen in de WK-stand veranderen in een achterstand van vier punten. ‘Het was een lastig weekeinde, dit soort dingen kunnen gebeuren’, zei hij. ‘Maar er staan nog achttien races op de kalender.’