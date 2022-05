Verstappen wint in Miami tweede race op rij en bewijst: nu heb ik de snelste auto

Verstappen viert zijn overwinning in het Miami International Autodrome met een American Football-helm op zijn hoofd. Beeld AFP

Verstappen won in Miami zijn tweede race op rij, waarmee hij de achterstand in de WK-stand tot kampioenschapsleider Charles Leclerc verkleinde tot negentien punten. Dat is minder dan één racezege (minimaal 25 WK-punten) verschil.

Voor Leclerc moet de race enigszins hebben aangevoeld als die van twee weken terug in Imola, waarin hij van alles probeerde, maar simpelweg niet opgewassen was tegen de overvloed aan snelheid in Verstappens RB18.

IJzig kalm

Verstappen leek dat snel door te hebben, gezien de kalmte die de berichten over zijn boordradio uitstraalde. Zelfs in de slotfase van de wedstrijd, die chaotisch was door een late crash van McLaren-coureur Norris. Zijn uitvalbeurt leidde een safety car-situatie in, waardoor het relatief veilige gat van ruim zeven seconden tussen Verstappen en Leclerc volledig verdween.

‘Gat?’, vroeg hij een paar keer aan zijn team in die laatste ronden, met Leclerc op minder dan een seconde achter zich. Zo kon hij precies berekenen welke rondetijden hij moest rijden om zijn voorsprong gestaag weer uit te bouwen. Geduldig en foutloos reed hij zichzelf in de slotronden buiten schootsafstand van de Ferraricoureur.

Dramatische start van weekeinde

Met de overwinning sloot Verstappen een weekeinde af dat allesbehalve florissant startte voor hem. Verstappen kende in Miami twee dramatische vrijdagtrainingen, waarin hij door tal van problemen nauwelijks de mogelijkheid kreeg het fonkelnieuwe circuit te leren kennen.

In de kwalificatie kwam hij niet verder dan de derde startplek. Dat verbaasde hem, omdat hij naar eigen zeggen nog geen idee had waar de limiet van het circuit lag.

Door die kwalificatie wist hij dat hij voor de zege in ieder geval de beide Ferrari’s voor hem moest inhalen. Binnen tien ronden had hij die klus geklaard. Direct na de start haalde hij Carlos Sainz buitenom in door met veel lef later te remmen voor de eerste bocht.

Daarna kroop hij naar raceleider Leclerc toe. Ronde na ronde verkleinde hij het gat, waarna hij in de negende ronde de Monegask relatief simpel passeerde. Met name dankzij zijn hogere topsnelheid op de rechte stukken; in de trainingen was al te zien dat de Red Bullauto’s op de lange rechte stukken zo’n tien kilometer per uur harder liepen dan de rest.

Ommekeer

In het restant van de race kwam Verstappen, die een foutloze wedstrijd reed, geen moment meer echt in de problemen. ‘Maar we hebben het wel spannend gehouden tot het einde’, zei Verstappen in het interview direct na de race, zichtbaar uitgeput door de bloedhete en benauwde omstandigheden in Miami.

Hij bouwde met zijn overwinning voort op de ommekeer in zijn seizoen van twee weken in Imola, waar hij dankzij de nodige verbeteringen een aanzienlijk betrouwbaardere en stabielere bolide bezat dan in de eerste races. Verstappen won daar dominant; hij leidde de race van start tot finish.

Ferrari heeft de auto nog amper aangepast dit seizoen. De eerste grote updates worden bij de volgende race in Spanje verwacht. Die lijken gezien de vorm van Verstappen en Red Bull geen moment te vroeg te komen voor de Italiaanse renstal.