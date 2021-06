Verstappen wint Grote Prijs van Frankrijk en verstevigt koppositie WK: ‘Simply lovely’

Max Verstappen voor Lewis Hamilton zondag tijdens de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit Paul Ricard. Beeld AFP

Op het circuit van Paul Ricard, waar Mercedes sinds 2018 ongenaakbaar was, lieten Verstappen en zijn team Red Bull zien op dit moment de zaken het beste voor elkaar te hebben. Dankzij zijn zege loopt Verstappen in de titelstrijd uit op Hamilton. Het verschil tussen de twee is nu twaalf WK-punten.

Vooraf was Verstappen na twee GP’s op stratencircuits waar Red Bull heerste, in Monaco en Azerbeidzjan, terughoudend over zijn kansen op de zege. Mercedes was sinds de terugkeer van de Franse GP in 2018 onverslaanbaar op het asfalt. Verstappen dacht niet dat die oppermacht opeens verdwenen zou zijn. Ook omdat het Duitse topteam steevast sterk is op ‘normale’ banen, zoals op het Zuid-Franse Paul Ricard.

Dat was ook zo, ontdekte hij al in de trainingen. Maar tegelijk kreeg hij de bevestiging dat zijn Red Bull ook op een echte ‘Mercedes-baan’ goed is. Sterker: in de kwalificatie was hij de snelste.

Stuurfoutje

In de race had hij weinig aan zijn eerste startplek. Hij verloor grip in de eerste bocht, schoot door, en raakte de leiding kwijt aan Hamilton. Daarna volgde een tactisch steekspel tussen Red Bull en Mercedes, waarbij het team van Verstappen zich het scherpst toonde. Hij heroverde de leiding op Hamilton door zijn eerste pitstop eerder te maken dan de Brit en direct na zijn stop een pijlsnelle ronde te rijden.

Hamilton kwam daardoor na zijn pitstop plots achter Verstappen weer de baan op, waarmee de zogenoemde undercut van Red Bull geslaagd was. Vervolgens joeg Hamilton op Verstappen en leek de Mercedes sneller, maar kon hij de Nederlander net niet inhalen.

Verstappen waarschuwde dat hij het tempo niet zou kunnen volhouden, waarna zijn team hem weer naar binnen riep voor een pitstop. Hamilton bleef doorrijden, maar door slijtende banden verloor hij gestaag tempo. Verstappen zat op drie ronden voor de finish in zijn spiegels en haalde de zevenvoudig kampioen bij zijn eerste poging in. ‘Simply lovely’, kreeg hij te horen van zijn race-engineer over de boordradio.

Glunderende Verstappen

Het was een passend slot voor een van de spannendste F1-races in jaren, zonder dat er een onverwachte crash of regen nodig was voor spektakel. Coureurs en teams waren simpelweg aan elkaar gewaagd. Verstappen noemde zijn dertiende F1-zege voor de camera van Ziggo Sport desgevraagd daarom een van de mooiste overwinningen in zijn loopbaan. Hij stond glunderend op het podium en leek voor het eerst dit seizoen overtuigd van zijn titelkansen.

Na het verlaten van zijn auto liep Verstappen meteen naar zijn vader Jos en Red Bull-topman Helmut Marko, twee sleutelfiguren in zijn carrière. Zij weten ook: als Verstappen op circuits zoals in Frankrijk kan winnen dit seizoen, kan hij op elke baan winnen en wordt de wereldtitel steeds realistischer. En dat is ook winst voor de Formule 1, zei Jos Verstappen bij Ziggo Sport.

‘Jaren wist je van tevoren al een beetje wie er ging winnen. Dan haken er toch kijkers af’, zei hij. ‘Maar dit is misschien wel een van de spannendste seizoenen die we de laatste twintig jaar hebben gezien. Dat moeten we koesteren.’