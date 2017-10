Verstappen wil gewoon racen en winnen, de rest hoeft van hem niet zo

Max Verstappen (20) is in Nederland hard op weg de bekendste sporter te worden na zijn tweede Formule 1-zege, zondag in Maleisië. Maar in Suzuka, waar komend weekeinde de GP van Japan wordt verreden, speelt hij een bijrol als het gaat om aandacht.



Wie in Japan wordt aanbeden, is pas echt groot in de F1. Neem Ferrari-coureur Sebastian Vettel. Als hij op donderdagochtend rond 10.30 uur arriveert bij het circuit omsingelen tientallen personen hem.