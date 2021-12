Verstappen vs Hamilton: tv-beelden beslissen steeds vaker over de uitkomst van een wedstrijd

Max Verstappen in de binnenbocht 'snijdt' zijn rivaal Lewis Hamilton. Onreglementair naar het oordeel van de jury tijdens de GP van Saoedi-Arabië. Beeld REUTERS

Max Verstappen had net een minuutje geleden de meest tumultueuze Formule 1-race van het seizoen erop zitten, toen hij al uitrijdend zijn analyse gaf van het hedendaagse autoracen in de hoogste klasse: ‘Dit gaat meer om straffen dan racen. Voor mij is dit geen Formule 1.’ Hij kreeg drie keer straf zondag tijdens en na de Grand Prix van Jeddah in Saoedi-Arabië. Om het allemaal te volgen wordt van de tv-kijker de nodige regelkennis gevraagd.

Vooral tijdens de race zijn videobeelden het voornaamste bewijsmateriaal voor de vierkoppige ‘jury’ van wedstrijdcommissarissen die de regels toepast. Dat treft, want boven, naast en op de baan wemelt het van de camera’s. Autoracen is een televisiesport. Waar de meeste, in de Formule 1-regels ingewijde, kenners kritiek hadden op het rijden van Verstappen tegen zijn Britse rivaal Lewis Hamilton, kozen de televisiekijkers hem tot ‘coureur van de dag’. ‘Gelukkig hebben de fans een duidelijk beeld van wat racen moet zijn’, zei de laureaat.

Het is een zelfversterkend effect: hoe populairder een sport wordt, hoe beter in beeld gebracht met steeds meer camera’s, waardoor de populariteit verder toeneemt, gevolgd door nog indringender beelden. Beelden die scheidsrechters en jury’s goed kunnen gebruiken als ze hun besluiten willen objectiveren voor alle toeschouwers ter plaatse of thuis.

Tennis en hawk-eye

Een extreem voorbeeld: tennis. Kijk niet vreemd op als over een paar jaar geen menselijke lijnrechter meer te vinden is op een grandslamtoernooi. Corona vergde zo min mogelijk mensen op de baan en stimuleerde de komst van elektronische lijnrechters. Snelle camera’s – hawk-eye, haviksoog – kunnen het millimeterwerk van een bal op of naast de lijn beter aan dan het menselijke, getrainde oog, is de gedachte. Daar valt lastig iets tegenin te brengen, want waarop moet de hoofdscheidsrechter zich beroepen als hij de tennisbal wel degelijk uit had zien gaan, maar hawk-eye geen kik geeft?

Het meest besproken gebruik van videobeelden is in de grootste sport, voetbal. Buitenspel, penalty, over de doellijn of niet, rode of gele kaart – de videoscheidsrechter, kortweg VAR, heeft alle benodigde beelden. Het verschil met hawk-eye is dat niet de machine, maar de mens het laatste woord heeft. Het dubbele juichen deed zijn intrede: eerst als het doelpunt valt en nog een keer als de scheidsrechter op het veld, na consultatie van de wedstrijdtafel, besluit de goal echt toe te kennen.

In tennis en voetbal vallen de beslissingen tijdens de wedstrijd. Het eindresultaat wordt nimmer teruggedraaid, tenzij iemand een bom op het veld gooit, zoals in 1987 bij Nederland-Cyprus. In veel sporten, vooral waarbij een traject moet worden afgelegd, gaat de einduitslag vergezeld van een voorbehoud. Dat kan hartverscheurend uitpakken.

Wielrenner Nils Eekhoff was er op 28 september 2019 van overtuigd wereldkampioen op de weg te zijn geworden bij de beloften - niet-profs jonger dan 23 jaar. Nadat hij als eerste over de finish was gekomen, ging de wedstrijdjury pas tv-beelden bekijken. Daarop zagen ze Eekhoff even stayeren achter een auto. Renners doen dat zolang wielrennen bestaat om na een plasje of een val terug te komen in het peloton.

Om een voorbeeld te stellen werd Eekhoff tot ieders verbijstering gediskwalificeerd. ‘Ik ben er overheen’, zegt nu de profrenner. Maar hij blijft zijn uitsluiting volledig onterecht vinden. ‘Ik zie iedereen hetzelfde trucje doen, ikzelf heb het sindsdien ook honderd keer gedaan. Kennelijk mag dat alleen als je niet wint.’

Het grijze gebied

Totaal overvallen worden door een scheidsrechterlijke diskwalificatie achteraf, zal een shorttracker niet snel overkomen, zegt bondscoach Jeroen Otter. ‘Elke shorttracker weet als hij finisht of hij of zij in het grijze gebied heeft gezeten van wat wel of niet is toegestaan.’ Scheidsrechters straffen alleen ná de race, nooit tijdens, legt Otter uit. En dat altijd na overleg met de twee assistent-videoscheidsrechters.

‘Voordat er camera’s waren, zaten drie juryleden op hoge tennisscheidsrechterstoelen rond de shorttrackbaan’, vertelt Otter. ‘Nu kunnen we met technologie alles zo goed zien, dat wat mij betreft de videoscheidsrechters het finale oordeel moeten vellen. Laat dat vaste, betaalde krachten zijn, want nu lopen de parttime scheidsrechters altijd achter de fulltime sporters en coaches aan.’

In de autosport is elke uitslag pas na een half uur officieel, tenzij iemand bezwaar maakt. ‘Een coureur mag binnen 30 minuten na de race een protest indienen’, legt Natalie Corsmit uit. Ze is sinds 2004 onbezoldigd steward – ‘wij zeggen: sportcommissaris’ – namens autosportfederatie KNAF.

Bij een incident of protest verzamelen en verwerken de stewards op verzoek van de wedstrijdleider een enorme hoeveelheid informatie: data, radioverkeer en beelden. Dat wegen ze af tegen het dikke regelboek en vellen een oordeel. ‘Heel vroeger was dat alleen na afloop’, legt Corsmit uit.

Straffen tijdens de race dateren van begin jaren negentig. Een ander verschil met vroeger is dat de stewards nu veel meer beelden beschikbaar hebben in alle autosportdisciplines. ‘Bij de autocross hangt een drone boven het circuit en bij het karten staan camera’s in bochten waar incidenten worden verwacht.’

De basisregels, legt Corsmit uit, zijn in de hele autosport hetzelfde. Rijders stromen van onder naar boven door en groeien op met uniforme regels en daarbij behorende straffen. Zelfs aftrek van punten voor het wereldkampioenschap is mogelijk, zei Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi. Een domper voor Formule 1-fans, want daardoor bestaat de kans dat dagen, misschien wel weken na de finish zondag in Abu Dhabi, vanachter de wedstrijdtafel Verstappen of Hamilton als wereldkampioen wordt aangewezen.