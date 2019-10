Verstappen voor straf van pole naar vierde plek bij start Grand Prix van Mexico

Max Verstappen in Mexico-Stad. Beeld EPA

De Fin Valtteri Bottas crashte tijdens de kwalificatie met zijn Mercedes in een ultieme poging de beste tijd tot dan toe te verbeteren. Die stond op naam van Verstappen. De Nederlander was zelf ook nog bezig een nog snellere ronde neer te zetten en raasde voorbij de kapotte bolide van Bottas, terwijl de gele vlaggen betekenen dat een coureur van het gas af moet.

De gridstraf van Verstappen betekent dat Charles Leclerc van Ferrari vanaf de eerste plek aan de race begint. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel start naast hem op de eerste startrij. De derde positie wordt nu ingenomen door de Mercedes van Lewis Hamilton.

Verstappen moet ook twee strafpunten op zijn licentie bijschrijven. Hij reageerde teleurgesteld op het besluit, maar denkt dat de race alsnog spannend zal zijn. ‘Het is erg teleurstellend om voor de race een ​​gridstraf te krijgen. En Ferrari zal morgen heel snel zijn, dus de levensduur van de banden zal van belang zijn. Maar we hebben echt een goede raceauto, dus het zal een spannend gevecht worden.’

De Limburger vertelde tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie open en eerlijk dat hij de gecrashte bolide van Bottas had gezien en tevens dat hij geen snelheid had verminderd. Voor de stewards was dat aanleiding alsnog onderzoek te doen en Verstappen om tekst en uitleg te vragen. Aanvankelijk hadden de commissarissen van de internationale autosportfederatie FIA geen aanleiding gezien werk van de kwestie te maken.

Verstappen verbeterde in de gewraakte ronde de tijd die hij vroeg in de derde kwalificatiesessie had neergezet. Dat was op dat moment al de beste tijd van allemaal en geen van zijn concurrenten wist daar onder te duiken.